Простые рецепты итальянских блюд, с которыми можно справиться дома

Вирус проверяет мир на прочность, и на Апеннинах сейчас труднее всего. Держись, Италия, мы с тобой.

Настоящая пицца «Маргарита»

НАДО (на 6 порционных пицц): 300 мл теплой воды · 1 пакетик мгновенных дрожжей · 1,5 ч. ложки сахара · 2 ст. ложки соли · 450 г муки · 60 мл оливкового масла extra virgin. Для начинки: 400 г протертых помидоров без кожицы · пучок свежего зеленого базилика · 250 г моцареллы · оливковое масло · соль.

ГОТОВИМ:

В маленькой мисочке смешиваем теплую воду, дрожжи и сахар. Ставим в теплое место на 10 минут. В большой миске смешиваем соль и муку. В середине делаем углубление и добавляем дрожжевую смесь и 60 мл оливкового масла. Замешайте не слишком крутое тесто, подсыпая при необходимости муку. Шар теста смажьте оливковым маслом, накройте миску полотенцем и поставьте в теплое место на на 1-2 часа. Тесто должно увеличиться в размерах вдвое. Слегка помесите тесто и разделите его на 6 частей, сформировав шарики. Оставьте их на 15 минут. Каждый раскатайте (желательно без скалки, руками) в круг диаметром 23-25 см. Хорошенько разогрейте сухую чугунную сковороду и подсушите заготовки по паре минут с каждой стороны до пузырей и темных пятнышек. Полейте тесто томатами, выложите кружочки моцареллы. Запекайте 7-8 минут в духовке при температуре 240 °С,чтобы сыр растаял. Украсьте листьями базилика, сбрызните оливковым маслом и присолите. Приятного аппетита!

Алио-олио (спагетти с чесноком и маслом)

Хорошая паста — это необязательно что-то роскошное. Итальянские бедняки изобретали вкуснейшие блюда буквально из ничего.

НАДО: 500 г спагетти · 8 зубчиков чеснока · 2 перца чили · небольшой пучок петрушки · 100 мл оливкового масла · половинка лимона · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Варим спагетти. Разогреваем толстую сковороду, вливаем оливковое масло, обжариваем пару минут давленный ножом чеснок и чили, нарезанные вдоль соломкой сантиметра по два-три. Добавляем рубленую петрушку и снимаем с огня. Спагетти (лучше альденте), откидываем на на дуршлаг, отправляем на сковороду, смешиваем, прогреваем полминуты, выключаем огонь. Выдавливаем лимонный сок, натираем немного лимонной цедры, солим-перчим.

То самое ризотто по-милански

НАДО (на 4 порции): 400 г риса арборио* · 1,5 л куриного бульона (никто вас не осудит, если воспользуетесь кубиком) · 50 г пармезана · 2 луковицы · 100 г лука-порея · 3 зубчика чеснока · щепотка шафрана для цвета (можно заменить куркумой или грузинским шафраном) · 1 помидор · 150 г сливочного масла · 50 мл оливкового масла · стакан белого вина · пучок петрушки · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Лук, порей и чеснок мелко рубим. Лук доводим до прозрачности на смеси сливочного и оливкового масла, добавляем порей и чеснок, жарим 3 минуты. Добавляем рис, жарим еще 2 минуты, помешивая. Вливаем треть бульона и вино. Варим, не переставая помешивать. Доводим до кипения и убавляем огонь до тихого. Продолжаем варить и помешивать, при выкипании жидкости добавляем еще, в новой порции разводим шафран или куркуму. Рис готов, когда он мягкий снаружи и чуть плотен внутри (это специфика арборио и других сортов риса для ризотто). Солим-перчим, добавляем рубленую петрушку и варим еще пару минут. Подаем с салатом из помидоров, посыпаем тертым пармезаном.

*Особый сорт риса для ризотто.