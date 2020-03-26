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«Разгрузочный день»: Нетребко поделилась рецептом легкого салатика с мандарином

Оперная певица старается проводить карантин весело и вкусно.

«Разгрузочный день»: Нетребко поделилась рецептом легкого салатика с мандарином
Анна Нетребко. Фото: Global look press.

Анна Нетребко, как и многие звезды, вынуждена соблюдать карантин. Звезда в настоящий момент проживает в Вене, а там ситуация с коронавирусом намного тяжелее. Однако оперная дива и не думает унывать.

Сидя дома и практически не выходя на улицу, Анна полностью посвятила себя семье и мужу. Она балует любимого Юсифа Эйвазова азербайджанской и мексиканской кухней. Специально для своего благоверного она успела приготовить плов сябзи говурма с бараниной, приправив его черемшой, теплый салат с овощами и кальмарами, а также такос.

После такого чревоугодия Нетребко решила порадовать близких более легкими блюдами и предложила им салатик, практически полностью состоящий из зелени.

«Разгрузочный день!» — объявила она.

В состав салата вошла самая разнообразная зелень, свежий тархун, чеснок и мандарин. Заправила его Анна оливковым маслом с перцем Чили и белым уксусом из тропических фруктов. Певица отметила, что, если нет такового, можно обойтись уксусом яблочным, добавив в него сок апельсина.

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