Режим ЧС на кухне: три рецепта из консерв на период карантина

Они долго хранятся, занимают мало места, а по полезным свойствам иной раз превосходят другие продукты. Шеф-повар Андрей Бова, ведущий шоу «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, предлагает читателям Teleprogramma.pro три рецепта с консервами для ужинов на карантине. Режим ЧС – не повод плохо питаться!
Закуска из шпрот с домашним майонезом на бородинских гренках
- Шпроты-1 б.
- Яйцо-3 шт. (отварное)
- Яйцо сырое-3 шт. (Желток)
- Горчица Дижонская-50гр.
- Масло растительное-500гр.
- Огурцы маринованные-100гр.
- Огурцы свежие-100гр.
- Укроп-10гр.
- Чеснок-10гр.
- Бородинский хлеб-1 батон
Сначала приготовим домашний майонез: желтки отделить от белков, добавить к ним горчицу и соль, взбить блэндером до однородного состояния и, не переставая, взбивать тонкой струйкой, подливать растительное масло. Теперь яичный салат. Яйца отварить остудить и натереть на крупной терке. Смешать с майонезом, добавить натертый на мелкой терке чеснок и укроп. Тосты из «Бородинского» хлеба подсушить на сухой сковороде, выложить яичный салат, шпроты, маринованные и нарезанные кольцами свежие огурцы. Украсить свежим укропом.
«Мимоза» из горбуши с красной икрой
- Горбуша-500гр. (консервированная)
- Перец черный горошек -5 гр.
- Укроп-20гр.
- Соль-7гр.
- Лук репчатый-350гр.
- Масло растительное-50гр.
- Яйцо-10шт.
- Морковь-400гр.
- Масло сливочное-70гр.
- Сыр Гауда-100гр.
- Майонез-300гр.
- Икра красная100гр. (консервированная)
- Укроп-20гр.
Филе семги отварить со специями и укропом. Репчатый лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле. Морковь и яйца отварить, сыр и сливочное масло натереть на мелкой терке. Отварную морковь и яйцо (белок отдельно от желтка) натереть на крупной терке. Все ингредиенты выложить в форму в следующем порядке: семга, обжаренный лук, майонез, белок, майонез, морковь, сыр, сливочное масло, желток. Украсить красной икрой и укропом.
Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками
- Колбаски охотничье-300гр.
- Фасоль красная в с\с -200гр. (консервированная)
- Кабачки-200гр.
- Болгарский перец-1шт.
- Томатная паста-150гр..
- Лук репчатый-150гр.
- Чеснок-30гр.
- Петрушка-10гр.
- Тмин-3гр.
- Сметана 20%-60гр.
Охотничьи колбаски нарезать кольцами. Обжарить в раскаленной кастрюле на растительном масле. Когда колбаски подрумянятся — добавить к ним нарезанный полукольцами лук. Далее добавляем томатную пасту, немного обжарить и влить кипяченную воду. Все хорошенько перемешать и убавить огонь до среднего.
После этого в кастрюлю положить фасоль, кабачки и нарезанный средним кубиком болгарский перец. Добавить тмин, чеснок, соль и перец. Закрыть крышкой и тушить 10-15 минут. Подавать рагу со сметаной и петрушкой.