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Режим ЧС на кухне: три рецепта из консерв на период карантина

В период самоизоляции и карантина, когда в магазин лучше не выходить, как никогда актуальными снова становятся консервы.

Режим ЧС на кухне: три рецепта из консерв на период карантина
Шеф-повар и телеведущий кулинарного шоу телеканала Dомашний «Пять ужинов» Андрей Бова. Фото: телеканал Dомашний

Они долго хранятся, занимают мало места, а по полезным свойствам иной раз превосходят другие продукты. Шеф-повар Андрей Бова, ведущий шоу «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, предлагает читателям Teleprogramma.pro три рецепта с консервами для ужинов на карантине. Режим ЧС – не повод плохо питаться!

Закуска из шпрот с домашним майонезом на бородинских гренках

  • Шпроты-1 б.
  • Яйцо-3 шт. (отварное)
  • Яйцо сырое-3 шт. (Желток)
  • Горчица Дижонская-50гр.
  • Масло растительное-500гр.
  • Огурцы маринованные-100гр.
  • Огурцы свежие-100гр.
  • Укроп-10гр.
  • Чеснок-10гр.
  • Бородинский хлеб-1 батон

Сначала приготовим домашний майонез: желтки отделить от белков, добавить к ним горчицу и соль, взбить блэндером до однородного состояния и, не переставая, взбивать тонкой струйкой, подливать растительное масло. Теперь яичный салат. Яйца отварить остудить и натереть на крупной терке. Смешать с майонезом, добавить натертый на мелкой терке чеснок и укроп. Тосты из «Бородинского» хлеба подсушить на сухой сковороде, выложить яичный салат, шпроты, маринованные и нарезанные кольцами свежие огурцы. Украсить свежим укропом.

«Мимоза» из горбуши с красной икрой

  • Горбуша-500гр. (консервированная)
  • Перец черный горошек -5 гр.
  • Укроп-20гр.
  • Соль-7гр.
  • Лук репчатый-350гр.
  • Масло растительное-50гр.
  • Яйцо-10шт.
  • Морковь-400гр.
  • Масло сливочное-70гр.
  • Сыр Гауда-100гр.
  • Майонез-300гр.
  • Икра красная100гр. (консервированная)
  • Укроп-20гр.

Филе семги отварить со специями и укропом. Репчатый лук нарезать мелким кубиком и обжарить на растительном масле. Морковь и яйца отварить, сыр и сливочное масло натереть на мелкой терке. Отварную морковь и яйцо (белок отдельно от желтка) натереть на крупной терке. Все ингредиенты выложить в форму в следующем порядке: семга, обжаренный лук, майонез, белок, майонез, морковь, сыр, сливочное масло, желток. Украсить красной икрой и укропом.

Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками

  • Колбаски охотничье-300гр.
  • Фасоль красная в с\с -200гр. (консервированная)
  • Кабачки-200гр.
  • Болгарский перец-1шт.
  • Томатная паста-150гр..
  • Лук репчатый-150гр.
  • Чеснок-30гр.
  • Петрушка-10гр.
  • Тмин-3гр.
  • Сметана 20%-60гр.

Охотничьи колбаски нарезать кольцами. Обжарить в раскаленной кастрюле на растительном масле. Когда колбаски подрумянятся — добавить к ним нарезанный полукольцами лук. Далее добавляем томатную пасту, немного обжарить и влить кипяченную воду. Все хорошенько перемешать и убавить огонь до среднего.

После этого в кастрюлю положить фасоль, кабачки и нарезанный средним кубиком болгарский перец. Добавить тмин, чеснок, соль и перец. Закрыть крышкой и тушить 10-15 минут. Подавать рагу со сметаной и петрушкой.

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