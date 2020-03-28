Новые рецепты: гречку есть будем — и про вирус забудем!

Ну что, не удержались, опустошили магазинные полки? А теперь не знаете, куда припасы девать? А мы знаем.

Крупеник с гречкой

Ударение на последний слог. Старинное русское блюдо, представляющее собой запеканку из творога и крупы — в данном случае гречки. Сытно и полезно.

Это и полдник, и отличный завтрак, очень вкусно его есть холодным. Ваши десять пакетов гречки уйдут быстро!

НАДО (на 4 порции): 1 пачка творога · 1,5 стакана вареной гречки · 2 яйца · 2 ст. ложки сливочного масла · 2 ст. ложки сахара · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

Яйца взбиваем с сахаром и солью до легкой пены. Добавляем творог, хорошо размешиваем. Не помешает пробить погружным блендером до однородности. Добавляем гречку, размешиваем. Форму (диаметром примерно 18 — 20 см) выстилаем кулинарным пергаментом (а можно смазать сливочным маслом и присыпать мукой). Выкладываем творожно-гречневую массу, разравниваем. Сверху смазываем подтаявшим маслом для корочки. Выпекаем 40 минут про температуре 200 °С. Остужаем, вынимаем из формы, нарезаем как пирог и подаем со сметаной или густым йогуртом.

Гурьевская каша

Изысканный русский десерт, любимое блюдо Александра III. А в основе банальная манка. Ее вы тоже, разумеется, накупили от души.

НАДО (на 4 порции): 3/4 стакана манки · 400 мл молока · 70 г грецких орехов · 50 г сахара · 2 яйца · пригоршня свежих или консервированных фруктов или ягод · 0,5 ч. ложки ванилина · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

Молоко доводим до кипения. Понемногу всыпаем манную крупу и варим, постоянно помешивая (манка легко пригорает, блюдо будет испорчено), до загустения. Остужаем. Орехи нарезаем не очень мелко, поджариваем на сухой сковороде. Желтки с сахаром взбиваем добела. Белки взбиваем до мягких пиков. Замешиваем в кашу желтки, белки и орехи. Подходящую форму для запекания смазываем сливочным маслом (можно использовать порционные керамические миски). Выкладываем массу, можно слоями, перемежая фруктами. Сверху посыпаем сахаром (она растает, и получится карамельная корочка). Запекаем 30 минут при температуре 180 °С. Украшаем сверху фруктами, подаем в горячем виде.

Пирог из макарон и сосисок

Подойдут самые дешевые макароны, которые гостям вроде не подашь, а в самих уже не лезет. Отличная идея для ужина.

НАДО (на 4 порции): 400 г макарон · 1 ст. ложка растительного масла · 4 — 6 сосисок · 100 г ветчины или колбасы (а может, у вас вареная куриная грудка осталась) · 100 г любого полутвердого сыра · 3 яйца · 50 г сметаны · 150 мл молока · щепотка тертого мускатного ореха · 1 ст. ложка сливочного масла · соль-перец · немного свежей петрушки.

ГОТОВИМ: