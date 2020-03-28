Новые рецепты: гречку есть будем — и про вирус забудем!

Крупеник с гречкой
Ударение на последний слог. Старинное русское блюдо, представляющее собой запеканку из творога и крупы — в данном случае гречки. Сытно и полезно.
Это и полдник, и отличный завтрак, очень вкусно его есть холодным. Ваши десять пакетов гречки уйдут быстро!
НАДО (на 4 порции): 1 пачка творога · 1,5 стакана вареной гречки · 2 яйца · 2 ст. ложки сливочного масла · 2 ст. ложки сахара · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
- Яйца взбиваем с сахаром и солью до легкой пены.
- Добавляем творог, хорошо размешиваем. Не помешает пробить погружным блендером до однородности.
- Добавляем гречку, размешиваем.
- Форму (диаметром примерно 18 — 20 см) выстилаем кулинарным пергаментом (а можно смазать сливочным маслом и присыпать мукой).
- Выкладываем творожно-гречневую массу, разравниваем.
- Сверху смазываем подтаявшим маслом для корочки.
- Выпекаем 40 минут про температуре 200 °С.
- Остужаем, вынимаем из формы, нарезаем как пирог и подаем со сметаной или густым йогуртом.
Гурьевская каша
Изысканный русский десерт, любимое блюдо Александра III. А в основе банальная манка. Ее вы тоже, разумеется, накупили от души.
НАДО (на 4 порции): 3/4 стакана манки · 400 мл молока · 70 г грецких орехов · 50 г сахара · 2 яйца · пригоршня свежих или консервированных фруктов или ягод · 0,5 ч. ложки ванилина · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
- Молоко доводим до кипения. Понемногу всыпаем манную крупу и варим, постоянно помешивая (манка легко пригорает, блюдо будет испорчено), до загустения. Остужаем.
- Орехи нарезаем не очень мелко, поджариваем на сухой сковороде.
- Желтки с сахаром взбиваем добела.
- Белки взбиваем до мягких пиков.
- Замешиваем в кашу желтки, белки и орехи.
- Подходящую форму для запекания смазываем сливочным маслом (можно использовать порционные керамические миски).
- Выкладываем массу, можно слоями, перемежая фруктами.
- Сверху посыпаем сахаром (она растает, и получится карамельная корочка).
- Запекаем 30 минут при температуре 180 °С.
- Украшаем сверху фруктами, подаем в горячем виде.
Пирог из макарон и сосисок
Подойдут самые дешевые макароны, которые гостям вроде не подашь, а в самих уже не лезет. Отличная идея для ужина.
НАДО (на 4 порции): 400 г макарон · 1 ст. ложка растительного масла · 4 — 6 сосисок · 100 г ветчины или колбасы (а может, у вас вареная куриная грудка осталась) · 100 г любого полутвердого сыра · 3 яйца · 50 г сметаны · 150 мл молока · щепотка тертого мускатного ореха · 1 ст. ложка сливочного масла · соль-перец · немного свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
- Макароны отвариваем как обычно, откидываем на дуршлаг.
- Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем макароны.
- Нарезаем сосиски и ветчину и выкладываем на макароны.
- Делаем заливку: взбиваем яйца с молоком и сметаной, солим-перчим, добавляем мускатный орех.
- Заливаем макароны, присыпаем тертым сыром.
- Запекаем при температуре 180 °С 30 минут.
- При подаче посыпаем рубленой петрушкой.