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Новые рецепты: гречку есть будем — и про вирус забудем!

Ну что, не удержались, опустошили магазинные полки? А теперь не знаете, куда припасы девать? А мы знаем.

Новые рецепты: гречку есть будем — и про вирус забудем!
Что приготовить на карантине. Фото: Shutterstock

Крупеник с гречкой

Крупеник с гречкой. Фото
Крупеник с гречкой. Фото: Shutterstock

Ударение на последний слог. Старинное русское блюдо, представляющее собой запеканку из творога и крупы — в данном случае гречки. Сытно и полезно.

Это и полдник, и отличный завтрак, очень вкусно его есть холодным. Ваши десять пакетов гречки уйдут быстро!

НАДО (на 4 порции): 1 пачка творога · 1,5 стакана вареной гречки · 2 яйца · 2 ст. ложки сливочного масла · 2 ст. ложки сахара · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

  1. Яйца взбиваем с сахаром и солью до легкой пены.
  2. Добавляем творог, хорошо размешиваем. Не помешает пробить погружным блендером до однородности.
  3. Добавляем гречку, размешиваем.
  4. Форму (диаметром примерно 18 — 20 см) выстилаем кулинарным пергаментом (а можно смазать сливочным маслом и присыпать мукой).
  5. Выкладываем творожно-гречневую массу, разравниваем.
  6. Сверху смазываем подтаявшим маслом для корочки.
  7. Выпекаем 40 минут про температуре 200 °С.
  8. Остужаем, вынимаем из формы, нарезаем как пирог и подаем со сметаной или густым йогуртом.

Гурьевская каша

Гурьевская каша. Фото
Гурьевская каша. Фото: Shutterstock

Изысканный русский десерт, любимое блюдо Александра III. А в основе банальная манка. Ее вы тоже, разумеется, накупили от души.

НАДО (на 4 порции): 3/4 стакана манки · 400 мл молока · 70 г грецких орехов · 50 г сахара · 2 яйца · пригоршня свежих или консервированных фруктов или ягод · 0,5 ч. ложки ванилина · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

  1. Молоко доводим до кипения. Понемногу всыпаем манную крупу и варим, постоянно помешивая (манка легко пригорает, блюдо будет испорчено), до загустения. Остужаем.
  2. Орехи нарезаем не очень мелко, поджариваем на сухой сковороде.
  3. Желтки с сахаром взбиваем добела.
  4. Белки взбиваем до мягких пиков.
  5. Замешиваем в кашу желтки, белки и орехи.
  6. Подходящую форму для запекания смазываем сливочным маслом (можно использовать порционные керамические миски).
  7. Выкладываем массу, можно слоями, перемежая фруктами.
  8. Сверху посыпаем сахаром (она растает, и получится карамельная корочка).
  9. Запекаем 30 минут при температуре 180 °С.
  10. Украшаем сверху фруктами, подаем в горячем виде.

Пирог из макарон и сосисок

Пирог из макарон и сосисок. Фото
Пирог из макарон и сосисок. Фото: Shutterstock

Подойдут самые дешевые макароны, которые гостям вроде не подашь, а в самих уже не лезет. Отличная идея для ужина.

НАДО (на 4 порции): 400 г макарон · 1 ст. ложка растительного масла · 4 — 6 сосисок · 100 г ветчины или колбасы (а может, у вас вареная куриная грудка осталась) · 100 г любого полутвердого сыра · 3 яйца · 50 г сметаны · 150 мл молока · щепотка тертого мускатного ореха · 1 ст. ложка сливочного масла · соль-перец · немного свежей петрушки.

ГОТОВИМ:

  1. Макароны отвариваем как обычно, откидываем на дуршлаг.
  2. Форму смазываем сливочным маслом, выкладываем макароны.
  3. Нарезаем сосиски и ветчину и выкладываем на макароны.
  4. Делаем заливку: взбиваем яйца с молоком и сметаной, солим-перчим, добавляем мускатный орех.
  5. Заливаем макароны, присыпаем тертым сыром.
  6. Запекаем при температуре 180 °С 30 минут.
  7. При подаче посыпаем рубленой петрушкой.

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