Привет, карантин: три блюда из гречки, которыми можно удивить

Коронавирус наступает, люди массово закупаются масками, антисептиками, а особенно запасливые — гречкой, сметая ее с прилавков в огромных количествах.
А что с ней делать? Шеф-повар Андрей Бова, ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале Dомашний предлагает три идеи оригинальных блюд из этой популярной сегодня крупы. Ешьте и не болейте!
Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром
Ингредиенты:
- • Гречка-500гр. (отварная)
• Морковь-200гр.
• Лук репчатый-200гр.
• Помидоры-150гр.
• Масло сливочное-100гр.
• Яйцо-4шт. (отварные)
• Сыр Гауда-150гр.
• Мало растительное-50гр.
Приготовление:
Отварить гречку в кипящей воде до готовности. Морковь и лук обжарить на подсолнечном масле. Помидоры нарезать кубиками, добавить к моркови и луку, чуть потушить. Натереть сваренные вкрутую яйца и сыр. Яйца добавить в овощную смесь. Выложить в емкость для запекания гречку. Сверху положить обжаренные овощи с яйцами. Поверх — натертый сыр. Запекать в духовке 15 минут при 180 градусах до золотистой корочки.
Полевая каша из гречки со свининой
Ингредиенты:
- Свиная шея — 400 г
- Гречка — 1 кг
- Лук репчатый — 300 г
- Морковь-300 г
- Зира — 10 г
- Лавровый лист — 2 г
- Черный перец — 2 г
- Соль — 5 г
- Чеснок — 30 г
- Растительное масло — 150 г
- Вода — 1,5л
Приготовление:
Мясо нарезать кубиками и обжарить с луком, нарезанным соломкой до золотистого цвета. Морковь тоже нарезать соломкой и добавить к мясу. Залить все водой. Чеснок и укроп мелко порубить и добавить в бульон. Также в бульон добавить лавровый лист, зиру и специи. Проварить бульон с мясом и овощами 30 минут на медленном огне. Гречку хорошо промыть и высыпать в бульон, не перемешивая. Закрыть крышкой и готовить 35-40 минут на медленном огне. Блюдо подавать на стол горячим.
Утиная ножка с гречневой кашей
Ингредиенты
- Утиные ножки 10 шт.
- Лук репчатый (1.5 кг для ножек и 300 г для гречки) 1,8 кг
- Морковь(1.5 кг для ножек и 300 г для гречки) 1,8 кг
- Сельдерей 800 г
- Петрушка 300 г
- Зира (кумин) 80 г
- Куриный бульон 2 л
- Соль по вкусу
- Черный перец (свежемолотый) по вкусу
- Сахар по вкусу
- Вино красное 500 мл
- Гречневая крупа 1 кг
- Чеснок 30 г
- Укроп 70 г
- Растительное масло 100 мл
- Сливочное масло 150 г
Приготовление:
Утиные ножки обжарить в утятнице до золотистого цвета, добавить овощи, зелень и специи. Залить куриным бульоном и поставить в духовку на 1.5 часа при температуре 180 градусов. После того как утка приготовится — выложить ее из бульона. Затем в бульон добавить красное вино и поставить на средней огонь выпариваться. Когда бульон загустеет и выпариться на 2/3, процедить его от овощей и подавать к утке.
Гречневая каша:
Гречку хорошо промыть, затем обжарить в кастрюле на растительном масле и залить водой. Лук, морковь нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета. Чеснок и укроп мелко порубить. В отварную гречку добавить обжаренные овощи, чеснок, укроп, сливочное масло и специи. Утку выложить на гречневую кашу, полить соусом и украсить ягодами брусники. Можете пробовать!