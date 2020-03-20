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Привет, карантин: три блюда из гречки, которыми можно удивить

А вы уже запаслись продуктами, как соседи?

Привет, карантин: три блюда из гречки, которыми можно удивить
Шеф-повар, ведущий программы «Пять ужинов» Андрей Бова. Фото: телеканал Dомашний

Коронавирус наступает, люди массово закупаются масками, антисептиками, а особенно запасливые — гречкой, сметая ее с прилавков в огромных количествах.

А что с ней делать? Шеф-повар Андрей Бова, ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале Dомашний предлагает три идеи оригинальных блюд из этой популярной сегодня крупы. Ешьте и не болейте!

Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром

Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром. Фото
Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром. Фото: телеканал Dомашний

Ингредиенты:

  • • Гречка-500гр. (отварная)
    • Морковь-200гр.
    • Лук репчатый-200гр.
    • Помидоры-150гр.
    • Масло сливочное-100гр.
    • Яйцо-4шт. (отварные)
    • Сыр Гауда-150гр.
    • Мало растительное-50гр.

Приготовление:

Отварить гречку в кипящей воде до готовности. Морковь и лук обжарить на подсолнечном масле. Помидоры нарезать кубиками, добавить к моркови и луку, чуть потушить. Натереть сваренные вкрутую яйца и сыр. Яйца добавить в овощную смесь. Выложить в емкость для запекания гречку. Сверху положить обжаренные овощи с яйцами. Поверх — натертый сыр. Запекать в духовке 15 минут при 180 градусах до золотистой корочки.

Полевая каша из гречки со свининой

Полевая каша из гречки со свининой. Фото
Полевая каша из гречки со свининой. Фото: КП/Фролов Михаил

Ингредиенты:

  • Свиная шея — 400 г
  • Гречка — 1 кг
  • Лук репчатый — 300 г
  • Морковь-300 г
  • Зира — 10 г
  • Лавровый лист — 2 г
  • Черный перец — 2 г
  • Соль — 5 г
  • Чеснок — 30 г
  • Растительное масло — 150 г
  • Вода — 1,5л

Приготовление:

Мясо нарезать кубиками и обжарить с луком, нарезанным соломкой до золотистого цвета. Морковь тоже нарезать соломкой и добавить к мясу. Залить все водой. Чеснок и укроп мелко порубить и добавить в бульон. Также в бульон добавить лавровый лист, зиру и специи. Проварить бульон с мясом и овощами 30 минут на медленном огне. Гречку хорошо промыть и высыпать в бульон, не перемешивая. Закрыть крышкой и готовить 35-40 минут на медленном огне. Блюдо подавать на стол горячим.

Утиная ножка с гречневой кашей

Ингредиенты

  • Утиные ножки 10 шт.
  • Лук репчатый (1.5 кг для ножек и 300 г для гречки) 1,8 кг
  • Морковь(1.5 кг для ножек и 300 г для гречки) 1,8 кг
  • Сельдерей 800 г
  • Петрушка 300 г
  • Зира (кумин) 80 г
  • Куриный бульон 2 л
  • Соль по вкусу
  • Черный перец (свежемолотый) по вкусу
  • Сахар по вкусу
  • Вино красное 500 мл
  • Гречневая крупа 1 кг
  • Чеснок 30 г
  • Укроп 70 г
  • Растительное масло 100 мл
  • Сливочное масло 150 г

Приготовление:

Утиные ножки обжарить в утятнице до золотистого цвета, добавить овощи, зелень и специи. Залить куриным бульоном и поставить в духовку на 1.5 часа при температуре 180 градусов. После того как утка приготовится — выложить ее из бульона. Затем в бульон добавить красное вино и поставить на средней огонь выпариваться. Когда бульон загустеет и выпариться на 2/3, процедить его от овощей и подавать к утке.

Гречневая каша:

Гречку хорошо промыть, затем обжарить в кастрюле на растительном масле и залить водой. Лук, морковь нарезать соломкой и обжарить до золотистого цвета. Чеснок и укроп мелко порубить. В отварную гречку добавить обжаренные овощи, чеснок, укроп, сливочное масло и специи. Утку выложить на гречневую кашу, полить соусом и украсить ягодами брусники. Можете пробовать!

Приятного аппетита!

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