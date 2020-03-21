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Овощной удар: интересные рецепты блюд из моркови и капусты

Самые простые и поднадоевшие за зиму овощи легко превратить в аппетитное блюдо.

Овощной удар: интересные рецепты блюд из моркови и капусты
Рецепты из овощей. Фото: Shutterstock

Морковный торт

Морковный торт. Фото
Морковный торт. Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): Коржи: 350 г муки · 1,5 стакана сахара · 0,5 стакана коричневого сахара · 4 яйца · 1,5 стакана подсолнечного масла · 500 г моркови · 1,5 ч. ложки молотой корицы · 1,4 ч. ложки мускатного ореха · щепотка молотой гвоздики · 2 пакетика разрыхлителя · 0,5 ч. ложки соли. Крем: 500 г сливочного сыра · 150 г. сливочного масла · 2 ст. ложки сметаны · 3 стакана сахарной пудры · 1,5 ч. ложки ванильного экстракта · четверть ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

  1. Морковь натираем на мелкой терке.
  2. В миске смешиваем муку, соль, корицу, мускатный орех и гвоздику.
  1. Яйца взбиваем блендером с сахаром, вливаем масло, смешиваем и еще немного взбиваем.
  2. Добавляем муку, замешиваем тесто.
  3. Добавляем морковь, перемешиваем.
  4. Форму 20 — 22 см в диаметре смазываем маслом и присыпаем мукой, выкладываем тесто, запекаем 40 мин. при температуре 180 °С (готовность проверяйте зубочисткой). Остужаем до комнатной температуры (это может занять 90 мин.). Разрезаем заготовку на три коржа.
  5. Делаем крем: слегка взбиваем миксером размягченное сливочное масло.
  6. Добавляем сахарную пудру, соль и ванильный экстракт, взбиваем.
  7. Добавляем сметану, постепенно вмешиваем сливочный сыр, взбиваем до воздушности.
  8. Собираем торт: на нижний корж наносим стакан крема, разравниваем, накрываем следующим. Наносим крем, накрываем последним коржом.
  9. Остатками крема покрываем верх и бока торта, убираем в холодильник хотя бы на пару часов для пропитки.
  10. При желании украшаем марципановыми морковками (продаются в интернет-магазинах).

Цветная капуста, запеченная целиком

Цветная капуста, запеченная целиком. Фото
Цветная капуста, запеченная целиком. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 — 6 порций): крупный кочан цветной капусты · 4 ст. ложки оливкового масла · 1 ч. ложка тмина · 1 ч. ложка молотого кориандра · 1 ч. ложка куркумы · 2 ст. ложки сока лимона · 0,5 ст. ложки сахара · пучок свежей кинзы · соль · 3 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

  1. Удаляем листья с кочана, стебель подрезаем так, чтобы капуста могла на нем стоять.
  2. Помещаем капусту на противень.
  3. Смешиваем 2 ст. ложки масла, давленый чеснок, кориандр, тмин, соль и куркуму. При помощи кисточки смазываем этой смесью капусту со всех сторон.
  4. Запекаем капусту при температуре 200 °С один час. Если капуста будет чересчур румяниться, прикройте ее фольгой.
  5. Смешиваем сок лимона с 2 ст. ложками масла и сахаром, поливаем этой смесью капусту и разрезаем ее на части.
  6. Подаем с рубленой кинзой в качестве гарнира к любому мясу.

Котлетки из белокочанной капусты

Котлетки из белокочанной капусты. Фото
Котлетки из белокочанной капусты. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 1 кг капусты · 0,5 стакана молока · 0,5 стакана манной крупы · 0,5 стакана панировочных сухарей · 3 яйца (отделить белки) · 3 ст. ложки растительного масла · соль-перец.

ГОТОВИМ:

  1. Капусту мелко шинкуем, укладываем в кастрюлю, вливаем горячее молоко, ставим на огонь под крышкой, тушим 30 — 40 минут.
  2. Всыпаем манку, помешивая, тушим еще 10 минут.
  3. Добавляем яичные желтки, соль-перец, перемешиваем, остужаем.
  4. Формируем котлетки, смачиваем в слегка взбитом белке, обваливаем в сухарях и обжариваем до румяности.

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