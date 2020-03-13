«Я в восторге от Бали, там даже чаевые принимали с благодарностью и смущением»
Ирина Безрукова
Звездный гость
«Надежда Бабкина призналась, что живет одна»
Лера Кудрявцева

Рецепты ресторанных блюд от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Телеведущий рассказал нам о секретных ингредиентах.

Рецепты ресторанных блюд от шеф-повара шоу «Пять ужинов»
Шеф-повар и телеведущий кулинарного шоу телеканала Dомашний «Пять ужинов» Андрей Бова. Фото: телеканал Dомашний

Как сделать знакомые блюда неузнаваемыми? Добавить секретные ингредиенты! Шеф-повар Андрей Бова, ведущий проекта «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, поделился лайфхаками с читателями Teleprogramma.pro.

Запеченные баклажаны с томатным джемом и чесночной сметаной

Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной. Фото
Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной. Фото: телеканал Dомашний
  • Баклажан-4 шт. (средние)
  • Масло растительное-50гр.
  • Томаты в собственном соку-300гр. (резанные)
  • Уксус 9%-30гр.
  • Сахар-30гр.
  • Сметана 20%-100гр.
  • Чеснок-20гр.
  • Кинза-10гр.
  • Кориандр молотой-2 гр.

На баклажанах делаем небольшие надрезы, заворачиваем в фольгу и ставим запекать в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые баклажан разрезаем вдоль  пополам. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле. Подаем баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной.

Для томатного джема: томаты в собственном соку выпариваем в сотейнике с добавлением уксус и сахар до консистенции джема. В конце обязательно солим.

Соус чесночной со сметаной: сметану смешать с мелко порезанным чесноком и кинзой. Добавляем кориандр, соль и перец.

Томатный рататуй с нутом, запеченным перцем, кардамоном и сливочным сыром

Томатный рататуй с нутом, запеченным перцем, кардамоном и сливочным сыром. Фото
Томатный рататуй с нутом, запеченным перцем, кардамоном и сливочным сыром. Фото: телеканал Dомашний
  • Кабачки-100гр.
  • Баклажан-100гр.
  • Помидор-150гр.
  • Перец болгарский запеченный-150гр..
  • Нут-200гр.
  • Помидоры в собственном соку-200гр.
  • Сливочное масло-60гр.
  • Чеснок-10гр.
  • Кардамон молотоый-2гр.
  • Сыр «Альметте» сливочный-100гр.
  • Сливки-33%-20гр.
  • Петрушка-5гр.

Кабачки, баклажаны, помидор, болгарский перец порезать средним кубиком. Обжарить в кастрюле на растительном масле. Добавить к овощам отварной нут и помидоры в собственном соку. Когда томатный соус с овощами закипит — добавляем сливочное масло, мелко нарезанный чеснок, кардамон, соль и перец. Оставить томиться на медленном огне 7-10 минут. Подавать томатный Рататуй со сливочным сыром.

Для сливочного сыра: творожный или сливочный сыр смешать со сливками до консистенции густой сметаны и добавить мелко порезанную петрушку.

Спагетти «Карбонара»

Спагетти «Карбонара». Фото
Спагетти «Карбонара». Фото: телеканал Dомашний
  • Бекон-100гр.
  • Сливки 33%-150гр.
  • Сыр пармезан-100гр.
  • Белое вино-100гр.
  • Сухой базилик-2гр.
  • Вяленные томаты-50гр.
  • Чеснок-10гр.
  • Яйцо-2шт.

На разогретой сковороде обжарить порезанный бекон до золотистого цвета. К бекону влить вино и выпарить наполовину. Затем добавить сухой базилик и вяленые томаты, порезанные соломкой. Залить все это сливками и довести до кипения. Добавить чеснок, натертый сыр «Пармезан» и заранее отваренные до полуготовности в подсоленной воде спагетти. Все хорошо перемешать и выложить на тарелку. В центр пасты выложить сырой куриный желток и посыпать блюдо сыром.

Приятного аппетита!

Тэги

«Пять ужинов»Кулинарные рецептыРецепты
Loading...