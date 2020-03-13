Рецепты ресторанных блюд от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Как сделать знакомые блюда неузнаваемыми? Добавить секретные ингредиенты! Шеф-повар Андрей Бова, ведущий проекта «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, поделился лайфхаками с читателями Teleprogramma.pro.
Запеченные баклажаны с томатным джемом и чесночной сметаной
- Баклажан-4 шт. (средние)
- Масло растительное-50гр.
- Томаты в собственном соку-300гр. (резанные)
- Уксус 9%-30гр.
- Сахар-30гр.
- Сметана 20%-100гр.
- Чеснок-20гр.
- Кинза-10гр.
- Кориандр молотой-2 гр.
На баклажанах делаем небольшие надрезы, заворачиваем в фольгу и ставим запекать в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые баклажан разрезаем вдоль пополам. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле. Подаем баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной.
Для томатного джема: томаты в собственном соку выпариваем в сотейнике с добавлением уксус и сахар до консистенции джема. В конце обязательно солим.
Соус чесночной со сметаной: сметану смешать с мелко порезанным чесноком и кинзой. Добавляем кориандр, соль и перец.
Томатный рататуй с нутом, запеченным перцем, кардамоном и сливочным сыром
- Кабачки-100гр.
- Баклажан-100гр.
- Помидор-150гр.
- Перец болгарский запеченный-150гр..
- Нут-200гр.
- Помидоры в собственном соку-200гр.
- Сливочное масло-60гр.
- Чеснок-10гр.
- Кардамон молотоый-2гр.
- Сыр «Альметте» сливочный-100гр.
- Сливки-33%-20гр.
- Петрушка-5гр.
Кабачки, баклажаны, помидор, болгарский перец порезать средним кубиком. Обжарить в кастрюле на растительном масле. Добавить к овощам отварной нут и помидоры в собственном соку. Когда томатный соус с овощами закипит — добавляем сливочное масло, мелко нарезанный чеснок, кардамон, соль и перец. Оставить томиться на медленном огне 7-10 минут. Подавать томатный Рататуй со сливочным сыром.
Для сливочного сыра: творожный или сливочный сыр смешать со сливками до консистенции густой сметаны и добавить мелко порезанную петрушку.
Спагетти «Карбонара»
- Бекон-100гр.
- Сливки 33%-150гр.
- Сыр пармезан-100гр.
- Белое вино-100гр.
- Сухой базилик-2гр.
- Вяленные томаты-50гр.
- Чеснок-10гр.
- Яйцо-2шт.
На разогретой сковороде обжарить порезанный бекон до золотистого цвета. К бекону влить вино и выпарить наполовину. Затем добавить сухой базилик и вяленые томаты, порезанные соломкой. Залить все это сливками и довести до кипения. Добавить чеснок, натертый сыр «Пармезан» и заранее отваренные до полуготовности в подсоленной воде спагетти. Все хорошо перемешать и выложить на тарелку. В центр пасты выложить сырой куриный желток и посыпать блюдо сыром.