Пост принят: рецепты блюд для верующих и сочувствующих

Котлеты из овсяных хлопьев, картофеля и грибов
Они даже пахнут мясом, честно-честно!
НАДО (на 4 порции): 200 г овсяных хлопьев · 200 г печеного картофеля · 150 г шампиньонов · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · соль · перец · масло подсолнечное для жарки · 200 мл кипятка.
ГОТОВИМ:
- Хлопья залить кипятком, дать настояться 20 минут.
- Грибы мелко нашинковать и жарить на сухой сковороде, чтобы выпарить влагу.
- Печеный картофель натереть на крупной терке.
- Лук и чеснок измельчить в блендере.
- Смешать набухшие хлопья, лук с чесноком, картофель и грибы. Добавить соль-перец, перемешать.
- Влажными руками сформовать котлеты, обжарить с одной стороны на среднем огне до золотистой корочки без крышки. Перевернуть, дожарить до готовности под крышкой.
- Выложить на бумажное полотенце, подавать с хренодером или другим любимым соусом.
Кутабы с картошкой и тыквой
Хорошо брать на перекус на работу.
НАДО (на 5 порций): Тесто: 380 г муки · 200 мл горячей воды · 1 ч. ложка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла. Начинка: 400 г отварного картофеля · 2 луковицы · по пучку укропа и петрушки · соль · перец · 300 г мякоти тыквы · масло для жарки лука.
ГОТОВИМ:
- Муку просеиваем в горку, делаем углубление, наливаем горячую воду с солью и маслом, замешиваем тесто, оставляем его отдохнуть на полчаса.
- Луковицу мелко шинкуем, обжариваем, смешиваем с картофельным пюре, добавляем немного нарезанного укропа, солим-перчим.
- Для тыквенной начинки лук обжариваем с чесноком, добавляем тертую тыкву и тушим до готовности, солим-перчим, добавляем нарезанную петрушку.
- Тесто делим на 10 частей, раскатываем лепешки диаметром примерно 18 см.
- На половину теста выкладываем начинку, накрываем второй половиной, защипываем края (можно вилкой) и жарим на сухой сковороде до румяности.
- Готовые кутабы сбрызгиваем водой (в скоромном варианте — смазываем растопленным сливочным маслом).
Густой томатный суп «Две фасоли»
Очень сытное итальянское блюдо.
НАДО (на 6-8 порций): банка белой фасоли в собственном соку · 300 г стручковой фасоли · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки оливкового масла · 600 мл томатного сока · 1 банка (400 мл) томатов в собственном соку · 250 г макарон · пучок зеленого лука · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Стручковую фасоль отвариваем в подсоленной воде 10 минут.
- Лук мелко шинкуем, слегка обжариваем с чесноком на масле прямо в кастрюле, в которой будет вариться суп.
- Добавляем в кастрюлю томатный сок и томаты в собственном соку (подавите их вилкой), тушим 15 минут.
- Макароны отвариваем.
- Стручковую и белую фасоль откидываем на дуршлаг, отправляем в суп, туда же кладем макароны.
- Солим, перчим. Подаем с зеленым луком.