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Пост принят: рецепты блюд для верующих и сочувствующих

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Пост принят: рецепты блюд для верующих и сочувствующих
Постные рецепты. Фото: Shutterstock

Котлеты из овсяных хлопьев, картофеля и грибов

Котлеты из овсяных хлопьев, картофеля и грибов. Фото
Котлеты из овсяных хлопьев, картофеля и грибов. Фото: Shutterstock

Они даже пахнут мясом, честно-честно!

НАДО (на 4 порции): 200 г овсяных хлопьев · 200 г печеного картофеля · 150 г шампиньонов · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · соль · перец · масло подсолнечное для жарки · 200 мл кипятка.

ГОТОВИМ:

  1. Хлопья залить кипятком, дать настояться 20 минут.
  2. Грибы мелко нашинковать и жарить на сухой сковороде, чтобы выпарить влагу.
  3. Печеный картофель натереть на крупной терке.
  4. Лук и чеснок измельчить в блендере.
  5. Смешать набухшие хлопья, лук с чесноком, картофель и грибы. Добавить соль-перец, перемешать.
  6. Влажными руками сформовать котлеты, обжарить с одной стороны на среднем огне до золотистой корочки без крышки. Перевернуть, дожарить до готовности под крышкой.
  7. Выложить на бумажное полотенце, подавать с хренодером или другим любимым соусом.

Кутабы с картошкой и тыквой

Кутабы с картошкой и тыквой. Фото
Кутабы с картошкой и тыквой. Фото: Shutterstock

Хорошо брать на перекус на работу.

НАДО (на 5 порций): Тесто: 380 г муки · 200 мл горячей воды · 1 ч. ложка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла. Начинка: 400 г отварного картофеля · 2 луковицы · по пучку укропа и петрушки · соль · перец · 300 г мякоти тыквы · масло для жарки лука.

ГОТОВИМ:

  1. Муку просеиваем в горку, делаем углубление, наливаем горячую воду с солью и маслом, замешиваем тесто, оставляем его отдохнуть на полчаса.
  2. Луковицу мелко шинкуем, обжариваем, смешиваем с картофельным пюре, добавляем немного нарезанного укропа, солим-перчим.
  3. Для тыквенной начинки лук обжариваем с чесноком, добавляем тертую тыкву и тушим до готовности, солим-перчим, добавляем нарезанную петрушку.
  4. Тесто делим на 10 частей, раскатываем лепешки диаметром примерно 18 см.
  5. На половину теста выкладываем начинку, накрываем второй половиной, защипываем края (можно вилкой) и жарим на сухой сковороде до румяности.
  6. Готовые кутабы сбрызгиваем водой (в скоромном варианте — смазываем растопленным сливочным маслом).

Густой томатный суп «Две фасоли»

Густой томатный суп «Две фасоли». Фото
Густой томатный суп «Две фасоли». Фото: Shutterstock

Очень сытное итальянское блюдо.

НАДО (на 6-8 порций): банка белой фасоли в собственном соку · 300 г стручковой фасоли · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки оливкового масла · 600 мл томатного сока · 1 банка (400 мл) томатов в собственном соку · 250 г макарон · пучок зеленого лука · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Стручковую фасоль отвариваем в подсоленной воде 10 минут.
  2. Лук мелко шинкуем, слегка обжариваем с чесноком на масле прямо в кастрюле, в которой будет вариться суп.
  3. Добавляем в кастрюлю томатный сок и томаты в собственном соку (подавите их вилкой), тушим 15 минут.
  4. Макароны отвариваем.
  5. Стручковую и белую фасоль откидываем на дуршлаг, отправляем в суп, туда же кладем макароны.
  6. Солим, перчим. Подаем с зеленым луком.

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