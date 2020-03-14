Пост принят: рецепты блюд для верующих и сочувствующих

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Котлеты из овсяных хлопьев, картофеля и грибов

Они даже пахнут мясом, честно-честно!

НАДО (на 4 порции): 200 г овсяных хлопьев · 200 г печеного картофеля · 150 г шампиньонов · 1 луковица · 3 зубчика чеснока · соль · перец · масло подсолнечное для жарки · 200 мл кипятка.

ГОТОВИМ:

Хлопья залить кипятком, дать настояться 20 минут. Грибы мелко нашинковать и жарить на сухой сковороде, чтобы выпарить влагу. Печеный картофель натереть на крупной терке. Лук и чеснок измельчить в блендере. Смешать набухшие хлопья, лук с чесноком, картофель и грибы. Добавить соль-перец, перемешать. Влажными руками сформовать котлеты, обжарить с одной стороны на среднем огне до золотистой корочки без крышки. Перевернуть, дожарить до готовности под крышкой. Выложить на бумажное полотенце, подавать с хренодером или другим любимым соусом.

Кутабы с картошкой и тыквой

Хорошо брать на перекус на работу.

НАДО (на 5 порций): Тесто: 380 г муки · 200 мл горячей воды · 1 ч. ложка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла. Начинка: 400 г отварного картофеля · 2 луковицы · по пучку укропа и петрушки · соль · перец · 300 г мякоти тыквы · масло для жарки лука.

ГОТОВИМ:

Муку просеиваем в горку, делаем углубление, наливаем горячую воду с солью и маслом, замешиваем тесто, оставляем его отдохнуть на полчаса. Луковицу мелко шинкуем, обжариваем, смешиваем с картофельным пюре, добавляем немного нарезанного укропа, солим-перчим. Для тыквенной начинки лук обжариваем с чесноком, добавляем тертую тыкву и тушим до готовности, солим-перчим, добавляем нарезанную петрушку. Тесто делим на 10 частей, раскатываем лепешки диаметром примерно 18 см. На половину теста выкладываем начинку, накрываем второй половиной, защипываем края (можно вилкой) и жарим на сухой сковороде до румяности. Готовые кутабы сбрызгиваем водой (в скоромном варианте — смазываем растопленным сливочным маслом).

Густой томатный суп «Две фасоли»

Очень сытное итальянское блюдо.

НАДО (на 6-8 порций): банка белой фасоли в собственном соку · 300 г стручковой фасоли · 1 луковица · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки оливкового масла · 600 мл томатного сока · 1 банка (400 мл) томатов в собственном соку · 250 г макарон · пучок зеленого лука · соль · перец.

ГОТОВИМ: