Удиви любимую: 3 вкусных блюда от ведущего шоу «Пять ужинов»

Не знаете, что приготовить на 8 Марта? Возможно, мы вам поможем

Пришла весна, а с ней и желание чудес. Шеф-повар, ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале Dомашний Андрей Бова предлагает читателям Teleprogramma.pro необычные рецепты блюд для вечерних посиделок всей семьей.

Свинина в кисло-сладком соусе с ананасами

Свиная шея-200гр.

Перец болгарсикй-2 шт.

Фасоль стручковая-150гр.

Лук репчатый-100гр.

Ананасы консервированные-150гр.

Соус «Сладкий чили»-150гр.

Соевый соус-50гр.

Кунжутное масло-10гр.

Кунжут-10гр.

Зеленый лук-20гр.

Лук нарезаем крупным кубиком и обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. К луку добавляем свинину, нарезанную крупным кубиком, болгарский перец тоже порезанный крупным кубиком и стручковую фасоль. Обжариваем все это 5-7 минут, затем наливаем в сковороду сладкий соус чили и соевый соус.

Все хорошенько перемешиваем и добавляем консервированные ананасы. Даем соусу закипеть и выкладываем блюдо в тарелку. Поливаем кунжутным маслом, посыпаем семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.

«Ачма» грузинская сырная лазанья

Тесто для лазаньи-1 уп.

Сыр сулугуни-500гр.

Сыр адыгейский-300гр.

Яйца-2шт.

Масло сливочное-100гр.

Томатная паста-100гр.

Уксус 9%-20гр.

Кинза-10гр.

Чеснок-10гр.

Адыгейский сыр и сыр сулугуни натираем на крупной терке и смешиваем с яйцами. Тесто для лазаньи отвариваем в подсоленной воде. Выкладываем в форму для запекания слой теста и смазываем его сливочным маслом, на тесто выкладываем сыры с яйцом и закрываем тестом. Повторяем процедуру. Собранную ачму ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Подаем с томатным соусом.

Для соуса: смешиваем томатную пасту с уксусом в кипяченой воде, добавляем мелко нарезанную кинзу и чеснок. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Блюдо готово.

Запеканка с цветной капустой и фаршем из индейки

Капуста цветная-2 кочана

Фарш из индейки-500гр.

Лук репчатый-200гр.

Тмин-5гр.

Бекон-70гр.

Сливки 33%-200гр.

Сметана 20%-200гр.

Сыр Гауда-200гр.

В разогретой сковороде обжариваем бекон и порезанный мелким кубиком лук. Добавляем фарш индейки, тмин и обжариваем до полуготовности. Цветную капусту разделяем по соцветиям и отвариваем в подсоленной воде. Смешивание цветную капусту с обжаренным фаршем, солим и перчим. Выкладываем капусту с фаршем в форму для запекания заливаем сливочно-сметанным соусом и посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.

Для сливочного сметанного соуса: смешиваем сметану со сливками, добавляем соль и перец по вкусу.

Приятного аппетита!