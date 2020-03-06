Удиви любимую: 3 вкусных блюда от ведущего шоу «Пять ужинов»

Пришла весна, а с ней и желание чудес. Шеф-повар, ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале Dомашний Андрей Бова предлагает читателям Teleprogramma.pro необычные рецепты блюд для вечерних посиделок всей семьей.
Свинина в кисло-сладком соусе с ананасами
- Свиная шея-200гр.
- Перец болгарсикй-2 шт.
- Фасоль стручковая-150гр.
- Лук репчатый-100гр.
- Ананасы консервированные-150гр.
- Соус «Сладкий чили»-150гр.
- Соевый соус-50гр.
- Кунжутное масло-10гр.
- Кунжут-10гр.
- Зеленый лук-20гр.
Лук нарезаем крупным кубиком и обжариваем в сковороде на растительном масле до золотистого цвета. К луку добавляем свинину, нарезанную крупным кубиком, болгарский перец тоже порезанный крупным кубиком и стручковую фасоль. Обжариваем все это 5-7 минут, затем наливаем в сковороду сладкий соус чили и соевый соус.
Все хорошенько перемешиваем и добавляем консервированные ананасы. Даем соусу закипеть и выкладываем блюдо в тарелку. Поливаем кунжутным маслом, посыпаем семенами кунжута и нарезанным зеленым луком.
«Ачма» грузинская сырная лазанья
- Тесто для лазаньи-1 уп.
- Сыр сулугуни-500гр.
- Сыр адыгейский-300гр.
- Яйца-2шт.
- Масло сливочное-100гр.
- Томатная паста-100гр.
- Уксус 9%-20гр.
- Кинза-10гр.
- Чеснок-10гр.
Адыгейский сыр и сыр сулугуни натираем на крупной терке и смешиваем с яйцами. Тесто для лазаньи отвариваем в подсоленной воде. Выкладываем в форму для запекания слой теста и смазываем его сливочным маслом, на тесто выкладываем сыры с яйцом и закрываем тестом. Повторяем процедуру. Собранную ачму ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Подаем с томатным соусом.
Для соуса: смешиваем томатную пасту с уксусом в кипяченой воде, добавляем мелко нарезанную кинзу и чеснок. Солим, перчим и хорошо перемешиваем. Блюдо готово.
Запеканка с цветной капустой и фаршем из индейки
- Капуста цветная-2 кочана
- Фарш из индейки-500гр.
- Лук репчатый-200гр.
- Тмин-5гр.
- Бекон-70гр.
- Сливки 33%-200гр.
- Сметана 20%-200гр.
- Сыр Гауда-200гр.
В разогретой сковороде обжариваем бекон и порезанный мелким кубиком лук. Добавляем фарш индейки, тмин и обжариваем до полуготовности. Цветную капусту разделяем по соцветиям и отвариваем в подсоленной воде. Смешивание цветную капусту с обжаренным фаршем, солим и перчим. Выкладываем капусту с фаршем в форму для запекания заливаем сливочно-сметанным соусом и посыпаем тертым сыром. Ставим в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов.
Для сливочного сметанного соуса: смешиваем сметану со сливками, добавляем соль и перец по вкусу.