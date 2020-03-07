Международный сытный день: что приготовить для любимых дам в 8 Марта

Звезда на небе - прошлый век. Подарите ей праздничный ужин!

«Тюльпаны» с томатами и сыром

Предельно простая, но вкусная и романтичная закуска, которую она обязательно запомнит.

НАДО (на 4 — 5 порций): 10 не слишком крупных сливовидных помидорок · перья зеленого лука · 150 г творога или сыра · 1 яйцо · 1 зубчик чеснока · 1 ст. ложка майонеза · соль · перец · деревянные шампуры для шашлычков.

ГОТОВИМ:

Яйца отвариваем, затем натираем на мелкой терке. Творог (или мелко натертый сыр) смешиваем с яйцами, солью-перцем, чесноком и майонезом. Помидорки режем с макушки крест-накрест, не доходя до конца. Ложечкой удаляем семена. Начиняем помидоры смесью. Шампуры вдеваем в перья лука и вонзаем в основание томатов-бутонов. Формируем на тарелке букет из пяти «тюльпанов», добавляем «листья» — перья лука или салата подходящей формы, подаем.

Говядина куском в духовке

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг говядины куском · 4 луковицы шалота · 2 большие моркови · 3 ст. ложки оливкового масла · соль · перец · прованские травы · сублимированный чеснок · веточка розмарина.

ГОТОВИМ:

Мясо моем, срезаем лишний жир и пленки, сушим. Натираем мясо смесью соли, перца, специй и оливкового масла, заворачиваем в пленку и оставляем на час при комнатной температуре. Шалот режем на четвертинки, морковь — крупными брусками. Овощи солим, добавляем прованские травы и ложку масла, перемешиваем. Выкладываем на противень мясо, вокруг овощи, запекаем 10 минут при температуре 230 °С до образования корочки. Убавляем температуру до 150 °С, готовим еще час. Вынимаем мясо, прикрываем фольгой и запекаем еще полчаса или больше: готовность проверяем по выделяемому соку — он должен быть прозрачным. Подаем, нарезав на ломтики.

Творожно-кофейный десерт с бананом

И для завтрака хорошо, и для завершения праздничного обеда отлично.

НАДО (на 2 порции): 250 г мягкого творога · 1 банан · 1 — 2 ч. ложки сахара · 2 ч. ложки растворимого кофе · 6 зерен миндаля · 20 г черного шоколада · 2 ст. ложки кипятка.

ГОТОВИМ: