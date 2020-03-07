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Международный сытный день: что приготовить для любимых дам в 8 Марта

Звезда на небе - прошлый век. Подарите ей праздничный ужин!

Международный сытный день: что приготовить для любимых дам в 8 Марта
Рецепты к 8 Марта. Фото: Shutterstock

«Тюльпаны» с томатами и сыром

«Тюльпаны» с томатами и сыром. Фото
«Тюльпаны» с томатами и сыром. Фото: Shutterstock

Предельно простая, но вкусная и романтичная закуска, которую она обязательно запомнит.

НАДО (на 4 — 5 порций): 10 не слишком крупных сливовидных помидорок · перья зеленого лука · 150 г творога или сыра · 1 яйцо · 1 зубчик чеснока · 1 ст. ложка майонеза · соль · перец · деревянные шампуры для шашлычков.

ГОТОВИМ:

  1. Яйца отвариваем, затем натираем на мелкой терке.
  2. Творог (или мелко натертый сыр) смешиваем с яйцами, солью-перцем, чесноком и майонезом.
  3. Помидорки режем с макушки крест-накрест, не доходя до конца. Ложечкой удаляем семена.
  4. Начиняем помидоры смесью.
  5. Шампуры вдеваем в перья лука и вонзаем в основание томатов-бутонов.
  6. Формируем на тарелке букет из пяти «тюльпанов», добавляем «листья» — перья лука или салата подходящей формы, подаем.

Говядина куском в духовке

Говядина куском в духовке. Фото
Говядина куском в духовке. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг говядины куском · 4 луковицы шалота · 2 большие моркови · 3 ст. ложки оливкового масла · соль · перец · прованские травы · сублимированный чеснок · веточка розмарина.

ГОТОВИМ:

  1. Мясо моем, срезаем лишний жир и пленки, сушим.
  2. Натираем мясо смесью соли, перца, специй и оливкового масла, заворачиваем в пленку и оставляем на час при комнатной температуре.
  3. Шалот режем на четвертинки, морковь — крупными брусками.
  4. Овощи солим, добавляем прованские травы и ложку масла, перемешиваем.
  5. Выкладываем на противень мясо, вокруг овощи, запекаем 10 минут при температуре 230 °С до образования корочки.
  6. Убавляем температуру до 150 °С, готовим еще час.
  7. Вынимаем мясо, прикрываем фольгой и запекаем еще полчаса или больше: готовность проверяем по выделяемому соку — он должен быть прозрачным.
  8. Подаем, нарезав на ломтики.

Творожно-кофейный десерт с бананом

Творожно-кофейный десерт с бананом. Фото
Творожно-кофейный десерт с бананом. Фото: Shutterstock

И для завтрака хорошо, и для завершения праздничного обеда отлично.

НАДО (на 2 порции): 250 г мягкого творога · 1 банан · 1 — 2 ч. ложки сахара · 2 ч. ложки растворимого кофе · 6 зерен миндаля · 20 г черного шоколада · 2 ст. ложки кипятка.

ГОТОВИМ:

  1. Кофе смешать с сахаром и кипятком, остудить.
  2. Творог, банан и кофе с сахаром взбиваем в блендере.
  3. Миндаль поджариваем на сухой сковороде и крупно рубим ножом.
  4. Шоколад натираем на крупной терке.
  5. Творожно-банановую смесь раскладываем по двум креманкам, сверху добавляем орехи, посыпаем шоколадом.

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