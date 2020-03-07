Международный сытный день: что приготовить для любимых дам в 8 Марта

«Тюльпаны» с томатами и сыром
Предельно простая, но вкусная и романтичная закуска, которую она обязательно запомнит.
НАДО (на 4 — 5 порций): 10 не слишком крупных сливовидных помидорок · перья зеленого лука · 150 г творога или сыра · 1 яйцо · 1 зубчик чеснока · 1 ст. ложка майонеза · соль · перец · деревянные шампуры для шашлычков.
ГОТОВИМ:
- Яйца отвариваем, затем натираем на мелкой терке.
- Творог (или мелко натертый сыр) смешиваем с яйцами, солью-перцем, чесноком и майонезом.
- Помидорки режем с макушки крест-накрест, не доходя до конца. Ложечкой удаляем семена.
- Начиняем помидоры смесью.
- Шампуры вдеваем в перья лука и вонзаем в основание томатов-бутонов.
- Формируем на тарелке букет из пяти «тюльпанов», добавляем «листья» — перья лука или салата подходящей формы, подаем.
Говядина куском в духовке
НАДО (на 4 порции): 1,5 кг говядины куском · 4 луковицы шалота · 2 большие моркови · 3 ст. ложки оливкового масла · соль · перец · прованские травы · сублимированный чеснок · веточка розмарина.
ГОТОВИМ:
- Мясо моем, срезаем лишний жир и пленки, сушим.
- Натираем мясо смесью соли, перца, специй и оливкового масла, заворачиваем в пленку и оставляем на час при комнатной температуре.
- Шалот режем на четвертинки, морковь — крупными брусками.
- Овощи солим, добавляем прованские травы и ложку масла, перемешиваем.
- Выкладываем на противень мясо, вокруг овощи, запекаем 10 минут при температуре 230 °С до образования корочки.
- Убавляем температуру до 150 °С, готовим еще час.
- Вынимаем мясо, прикрываем фольгой и запекаем еще полчаса или больше: готовность проверяем по выделяемому соку — он должен быть прозрачным.
- Подаем, нарезав на ломтики.
Творожно-кофейный десерт с бананом
И для завтрака хорошо, и для завершения праздничного обеда отлично.
НАДО (на 2 порции): 250 г мягкого творога · 1 банан · 1 — 2 ч. ложки сахара · 2 ч. ложки растворимого кофе · 6 зерен миндаля · 20 г черного шоколада · 2 ст. ложки кипятка.
ГОТОВИМ:
- Кофе смешать с сахаром и кипятком, остудить.
- Творог, банан и кофе с сахаром взбиваем в блендере.
- Миндаль поджариваем на сухой сковороде и крупно рубим ножом.
- Шоколад натираем на крупной терке.
- Творожно-банановую смесь раскладываем по двум креманкам, сверху добавляем орехи, посыпаем шоколадом.