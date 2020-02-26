Масленица! Необычные рецепты блинов от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Например, блины из гречишной муки с бужениной, бочковым огурцом и сливочным хреном

Кто же как не Андрей Бова, ведущий проекта «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, может порадовать читателей Teleprogramma.pro самыми актуальными рецептами на масленичной неделе. Поехали!

Блины из гречишной муки с бужениной

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 кг

Гречишная мука – 200 г

Яйцо куриное – 12 шт.

Молоко – 2500мл.

Масло растительное-150гр.

Сахар (песок) – 220гр.

Соль-12гр.

На подачу:

Блины-3 шт.

Запеченная буженина – 100гр.

Бочковые огурцы – 60гр.

Сливочный хрен-40гр.

Сливочный хрен:

Сметана (25% жирности) – 100гр.

Майонез – 100гр.

Консервированный хрен – 80гр.

Приготовление:

Ставим обычное тесто для блинов, но добавляем туда гречишную муку из расчета 200 грамм гречишной на 1 кг пшеничной. Печем блины. Потом фаршируем свернутые «конвертиком» блины запеченной бужениной, добавляем бочковые огурцы и сливочный хрен.

Соус из сливочного хрена: смешиваем сметану с майонезом в отношении 1/1, добавляем туда ложку консервированного хрена, перемешиваем. Подаем на стол.

Блины с лососем в сливочном соусе

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 кг

Яйцо куриное – 10 шт.

Молоко – 2200мл.

Сахар (песок) – 200гр.

Соль-10гр.

Масло растительное-120гр.

Лосось в сливочном соусе:

Лосось (филе) – 200гр.

Помидоры – 150гр.

Сливки (20% жирности) — 300мл.

Чеснок-10гр.

Укроп-10гр.

Приготовление:

Печем классические блины. Далее делаем сливочный соус. Режем лосось кубиками 2 на 2 см. Обжариваем лосось с двух сторон на сковороде. Режем кубиками помидоры. Добавляем к лососю, заливаем сливками. Доводим сливки до кипения и ждем, пока они загустеют.

Далее добавляем к соусу мелко нарезанный чеснок и укроп. Соус выкладывается на блин, блин заворачивается мешочком. Блин сверху перевязывается ошпаренным зеленым луком, чтобы не открылся. Подаем на стол.

Блины, фаршированные сливочным сыром с апельсином с шариком шоколадного мороженого

Ингредиенты:

Пшеничная мука – 1 кг

Яйцо куриное – 10 шт.

Молоко – 2200мл.

Сахар (песок) – 200гр.

Соль-10гр.

Масло растительное-120гр.

Сливочный сыр – 150гр.

Сливочный сыр с апельсином:

Сливки – 50гр.

Цедра апельсина – 10гр.

Ванильный сахар – 20гр.

Шоколадное мороженое – 100гр.

Приготовление:

Выпекаем классические блины. Для начинки: сливочный сыр смешиваем (вручную) со сливками до консистенции густой сметаны добавляем ванильный сахар, добавляем цедру апельсина, все перемешиваем. Готовые блины сворачиваем «конвертиком», начиняем апельсиновым сыром.

Обжариваем в сковородке в карамели. Для этого сначала необходимо разогреть в сковороде сахар-песок, выложить в него блины и обжаривать, пока сахар не карамелизиуется. Блины в карамели выкладываем в тарелку, сверху — шарик шоколадного мороженого. Подавать горячими.