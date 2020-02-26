Масленица! Необычные рецепты блинов от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Кто же как не Андрей Бова, ведущий проекта «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, может порадовать читателей Teleprogramma.pro самыми актуальными рецептами на масленичной неделе. Поехали!
Блины из гречишной муки с бужениной
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 1 кг
- Гречишная мука – 200 г
- Яйцо куриное – 12 шт.
- Молоко – 2500мл.
- Масло растительное-150гр.
- Сахар (песок) – 220гр.
- Соль-12гр.
На подачу:
- Блины-3 шт.
- Запеченная буженина – 100гр.
- Бочковые огурцы – 60гр.
- Сливочный хрен-40гр.
Сливочный хрен:
- Сметана (25% жирности) – 100гр.
- Майонез – 100гр.
- Консервированный хрен – 80гр.
Приготовление:
Ставим обычное тесто для блинов, но добавляем туда гречишную муку из расчета 200 грамм гречишной на 1 кг пшеничной. Печем блины. Потом фаршируем свернутые «конвертиком» блины запеченной бужениной, добавляем бочковые огурцы и сливочный хрен.
Соус из сливочного хрена: смешиваем сметану с майонезом в отношении 1/1, добавляем туда ложку консервированного хрена, перемешиваем. Подаем на стол.
Блины с лососем в сливочном соусе
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 1 кг
- Яйцо куриное – 10 шт.
- Молоко – 2200мл.
- Сахар (песок) – 200гр.
- Соль-10гр.
- Масло растительное-120гр.
Лосось в сливочном соусе:
- Лосось (филе) – 200гр.
- Помидоры – 150гр.
- Сливки (20% жирности) — 300мл.
- Чеснок-10гр.
- Укроп-10гр.
Приготовление:
Печем классические блины. Далее делаем сливочный соус. Режем лосось кубиками 2 на 2 см. Обжариваем лосось с двух сторон на сковороде. Режем кубиками помидоры. Добавляем к лососю, заливаем сливками. Доводим сливки до кипения и ждем, пока они загустеют.
Далее добавляем к соусу мелко нарезанный чеснок и укроп. Соус выкладывается на блин, блин заворачивается мешочком. Блин сверху перевязывается ошпаренным зеленым луком, чтобы не открылся. Подаем на стол.
Блины, фаршированные сливочным сыром с апельсином с шариком шоколадного мороженого
Ингредиенты:
- Пшеничная мука – 1 кг
- Яйцо куриное – 10 шт.
- Молоко – 2200мл.
- Сахар (песок) – 200гр.
- Соль-10гр.
- Масло растительное-120гр.
- Сливочный сыр – 150гр.
Сливочный сыр с апельсином:
- Сливки – 50гр.
- Цедра апельсина – 10гр.
- Ванильный сахар – 20гр.
- Шоколадное мороженое – 100гр.
Приготовление:
Выпекаем классические блины. Для начинки: сливочный сыр смешиваем (вручную) со сливками до консистенции густой сметаны добавляем ванильный сахар, добавляем цедру апельсина, все перемешиваем. Готовые блины сворачиваем «конвертиком», начиняем апельсиновым сыром.
Обжариваем в сковородке в карамели. Для этого сначала необходимо разогреть в сковороде сахар-песок, выложить в него блины и обжаривать, пока сахар не карамелизиуется. Блины в карамели выкладываем в тарелку, сверху — шарик шоколадного мороженого. Подавать горячими.