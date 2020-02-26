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Масленица! Необычные рецепты блинов от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Например, блины из гречишной муки с бужениной, бочковым огурцом и сливочным хреном

Масленица! Необычные рецепты блинов от шеф-повара шоу «Пять ужинов»
Ведущий проекта «Пять ужинов» Андрей Бова. Фото: Dомашний

Кто же как не Андрей Бова, ведущий проекта «Пять ужинов» на телеканале Dомашний, может порадовать читателей Teleprogramma.pro самыми актуальными рецептами на масленичной неделе. Поехали!

Блины из гречишной муки с бужениной

Блины из гречишной муки с бужениной. Фото
Блины из гречишной муки с бужениной. Фото: pixabay

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 1 кг
  •  Гречишная мука – 200 г
  • Яйцо куриное – 12 шт.
  • Молоко – 2500мл.
  • Масло растительное-150гр.
  • Сахар (песок) – 220гр.
  • Соль-12гр.

На подачу:

  • Блины-3 шт.
  • Запеченная буженина – 100гр.
  • Бочковые огурцы – 60гр.
  • Сливочный хрен-40гр.

Сливочный хрен: 

  • Сметана (25% жирности) – 100гр.
  • Майонез – 100гр.
  • Консервированный хрен – 80гр.

Приготовление:

Ставим обычное тесто для блинов, но добавляем туда гречишную муку из расчета 200 грамм гречишной на 1 кг пшеничной. Печем блины. Потом фаршируем свернутые «конвертиком» блины запеченной бужениной, добавляем бочковые огурцы и сливочный хрен.

Соус из сливочного хрена: смешиваем сметану с майонезом в отношении 1/1, добавляем туда ложку консервированного хрена, перемешиваем. Подаем на стол.

Блины с лососем в сливочном соусе

Блины с лососем в сливочном соусе. Фото
Блины с лососем в сливочном соусе. Фото: телеканал «Еда»

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 1 кг
  • Яйцо куриное – 10 шт.
  • Молоко – 2200мл.
  • Сахар (песок) – 200гр.
  • Соль-10гр.
  • Масло растительное-120гр.

Лосось в сливочном соусе:

  • Лосось (филе) – 200гр.
  • Помидоры – 150гр.
  • Сливки (20% жирности) —  300мл.
  • Чеснок-10гр.
  • Укроп-10гр.

Приготовление:

Печем классические блины. Далее делаем сливочный соус. Режем лосось кубиками 2 на 2 см. Обжариваем лосось с двух сторон на сковороде. Режем кубиками помидоры. Добавляем к лососю, заливаем сливками. Доводим сливки до кипения и ждем, пока они загустеют.

Далее добавляем к соусу мелко нарезанный чеснок и укроп. Соус выкладывается на блин, блин заворачивается мешочком. Блин сверху перевязывается ошпаренным зеленым луком, чтобы не открылся. Подаем на стол.

Блины, фаршированные сливочным сыром с апельсином с шариком шоколадного мороженого

Блины, фаршированные сливочным сыром. Фото
Блины, фаршированные сливочным сыром. Фото: pixabay

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука – 1 кг
  • Яйцо куриное – 10 шт.
  • Молоко – 2200мл.
  • Сахар (песок) – 200гр.
  • Соль-10гр.
  • Масло растительное-120гр.
  • Сливочный сыр – 150гр.

Сливочный сыр с апельсином:

  • Сливки – 50гр.
  • Цедра апельсина – 10гр.
  • Ванильный сахар – 20гр.
  • Шоколадное мороженое – 100гр.

Приготовление:

Выпекаем классические блины. Для начинки: сливочный сыр смешиваем (вручную) со сливками до консистенции густой сметаны добавляем ванильный сахар, добавляем цедру апельсина, все перемешиваем. Готовые блины сворачиваем «конвертиком», начиняем апельсиновым сыром.

Обжариваем в сковородке в карамели. Для этого сначала необходимо разогреть в сковороде сахар-песок, выложить в него блины и обжаривать, пока сахар не карамелизиуется. Блины в карамели выкладываем в тарелку, сверху — шарик шоколадного мороженого. Подавать горячими.

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блиныКулинарные рецептыМасленицаРецепты
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