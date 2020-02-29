Это пудинг! 3 простых рецепта, с которыми справится даже новичок

Помните, как Алису из сказки Льюиса Кэрролла знакомили с этим британским десертом? Теперь ваша очередь.

Шоколадный с лесным орехом

Готовить этот пудинг легко и быстро. Молотые орехи поищите в кондитерском отделе или сделайте сами в кофемолке или даже блендере.

НАДО (на 2 порции): 400 мл молока · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки какао · 2 ст. ложки молотого лесного ореха · 2 ст. ложки кукурузного крахмала.

ГОТОВИМ:

Молоко подогреваем в сотейнике примерно до 50 °С. Не кипятим! Снимаем с огня. Всыпаем сахар, какао, орехи, крахмал и взбиваем венчиком блендера в течение 5 минут до полного растворения ингредиентов. Вновь ставим на плиту, не переставая помешивать, доводим до кипения. Кипятим минуту (надо, чтобы крахмал уварился). Разливаем в две формы (можно в чайные чашки). Остужаем, убираем в холодильник на 2 часа. Подаем прямо в чашках.

Рисовый

НАДО: 1 стакан риса · 2 стакана молока · 2 яйца · 3 ст. ложки изюма · щепотка соли · пакетик ванильного сахара · 3 ст. ложки сахара · 50 г сливочного масла · 10 г панировочных сухарей.

ГОТОВИМ:

Рис промываем, заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 10 минут на медленном огне. Откидываем на сито. Молоко доводим до кипения, добавляем рис, солим, варим 25 — 30 мин. Охлаждаем. Изюм промываем, отправляем в рис. Туда же сахар, яйца, ванильный сахар, перемешиваем. Форму смазываем сливочным маслом и посыпаем сухарями. Выкладываем рис. Разравниваем. Выпекаем 30 — 40 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета. Охлаждаем, нарезаем, подаем с вареньем или сметаной.

Манный с изюмом и карамелью

Манка в последние годы как-то дискредитирована: детям кашу из нее больше не варят, девушки боятся ее как огня из-за высокой калорийности. Просто они этот пудинг не пробовали.

НАДО (на 2 порции): 80 г манной крупы · 0,5 л молока · 120 г сахара · 1 яйцо · 120 г изюма.

ГОТОВИМ: