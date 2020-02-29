Это пудинг! 3 простых рецепта, с которыми справится даже новичок

Шоколадный с лесным орехом
Готовить этот пудинг легко и быстро. Молотые орехи поищите в кондитерском отделе или сделайте сами в кофемолке или даже блендере.
НАДО (на 2 порции): 400 мл молока · 2 ст. ложки сахара · 2 ст. ложки какао · 2 ст. ложки молотого лесного ореха · 2 ст. ложки кукурузного крахмала.
ГОТОВИМ:
- Молоко подогреваем в сотейнике примерно до 50 °С. Не кипятим!
- Снимаем с огня. Всыпаем сахар, какао, орехи, крахмал и взбиваем венчиком блендера в течение 5 минут до полного растворения ингредиентов.
- Вновь ставим на плиту, не переставая помешивать, доводим до кипения. Кипятим минуту (надо, чтобы крахмал уварился).
- Разливаем в две формы (можно в чайные чашки).
- Остужаем, убираем в холодильник на 2 часа. Подаем прямо в чашках.
Рисовый
НАДО: 1 стакан риса · 2 стакана молока · 2 яйца · 3 ст. ложки изюма · щепотка соли · пакетик ванильного сахара · 3 ст. ложки сахара · 50 г сливочного масла · 10 г панировочных сухарей.
ГОТОВИМ:
- Рис промываем, заливаем холодной водой, доводим до кипения, варим 10 минут на медленном огне. Откидываем на сито.
- Молоко доводим до кипения, добавляем рис, солим, варим 25 — 30 мин. Охлаждаем.
- Изюм промываем, отправляем в рис. Туда же сахар, яйца, ванильный сахар, перемешиваем.
- Форму смазываем сливочным маслом и посыпаем сухарями.
- Выкладываем рис. Разравниваем.
- Выпекаем 30 — 40 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета.
- Охлаждаем, нарезаем, подаем с вареньем или сметаной.
Манный с изюмом и карамелью
Манка в последние годы как-то дискредитирована: детям кашу из нее больше не варят, девушки боятся ее как огня из-за высокой калорийности. Просто они этот пудинг не пробовали.
НАДО (на 2 порции): 80 г манной крупы · 0,5 л молока · 120 г сахара · 1 яйцо · 120 г изюма.
ГОТОВИМ:
- Изюм промываем и замачиваем в миске с горячей водой.
- Молоко доводим до кипения, добавляем половину сахара, всыпаем манку и варим 5 минут на слабом огне, постоянно помешивая. Снимаем с огня.
- Добавляем почти весь предварительно отжатый изюм.
- Взбиваем яйцо, выливаем его в кастрюлю, перемешиваем.
- Готовим карамель — просто растапливаем оставшийся сахар в сотейнике на медленном огне.
- Выливаем карамель в формы для пудинга (подойдут формы для выпечки кексов), сверху выливаем манку с изюмом и яйцом.
- Выпекаем в духовке 25 минут при температуре 140 °С.
- Даем пудингу остыть и в теплом состоянии переворачиваем форму на блюдо. Украшаем оставшимся изюмом. Можно подать с фруктами.