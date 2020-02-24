Масленица! Сябитова, Малиновская и другие звезды поделились фирменными рецептами блинов

Вот и наступила Масленица! А значит — на каждом столе обязательно будут блины. Аппетитные, горячие, с разными начинками…

Наверное, нет такого человека, который не любил бы блины. Звезды — не исключение. Наш корреспондент расспросила знаменитостей — какие блины они предпочитают и по каким рецептам их готовят.

Роза Сябитова: «Люблю блины с красной икрой!»

Самая знаменитая сваха уверена: чем чаще готовить блины, тем они получаются вкуснее:

«Честно говоря, я не диете, поэтому блины почти не пеку. А вообще блины и пирожки – это такие блюда, которые получаются хорошо, только когда «набьешь руку». Нужно их делать часто, тогда будут получаться вкусно, а строгий рецепт особой роли не играет.

Я люблю делать блины с дырочками, очень тонкие, прозрачные. Добиться такого эффекта помогает только опыт, интуиция. Вот в этом, наверное, и заключается секрет вкусных блинов.

На Масленицу, конечно, буду делать блины, потому что дочка приедет с друзьями и сын тоже. Мы мусульмане, но у нас очень много православных друзей. Больше всего люблю блины с красной икрой! Но если нет икры — ем и со сметаной, и с вареньем. А вот со сгущенным молоком — не очень, в детстве его переела».

Наталья Сенчукова: «Делаю блины на простокваше или кислом молоке»

Певица Наталья Сенчукова рассказала нам о семейных секретах приготовления блинов:

«Я давно не пеку сама блины, потому что, если я их буду печь, то я их буду постоянно есть. Так люблю блины! Любимый рецепт? Я люблю, чтобы для теста использовалось кислое молоко или простокваша. И не просто разбиваю яйца, а отдельно взбиваю белки, отдельно смешиваю желтки с сахаром и солью. И только потом смешиваю с простоквашей, чтобы блинчики получились тонкие, но в то же время пышные. Они просто тают во рту!

Я люблю есть блины со сметаной, так лучше чувствуется вкус блинов, сын — со сгущенкой. Иногда добавляем мак.

В детстве я любила, как мама делала: смешивала сметану с маслом и прослаивала стопку блинов, чуть-чуть посыпая сахарком. Такой тортик… Но жирно, конечно. Масленица – это круто!»

Саша Савельева, солистка группы «Фабрика»: «Фирменные блинчики – банановые»

По мнению Саши Савельевой, самые вкусные блины получаются, если не придерживаться строгого рецепта:

«Вы знаете, я тесто для блинчиков всегда делаю на глаз, у меня бабушка так делала. Нет у меня такого рецепта, чтоб вот прямо соблюдать – два яйца, стакан молока… Фирменными у меня блинчики получаются, например, благодаря банану, который я добавляю прямо в тесто. Банановые блины!

В нашей семье блины едят и со сметаной, и со сгущенкой, и с вареньем. Иногда делаем блины с красной икрой или с семгой, лососем. На Масленицу, конечно, буду делать блины, обязательно!»

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Прохор Шаляпин: «Любимые блины – с абрикосовым джемом»

Прохор Шаляпин признался:

«Сам я не умею готовить блины, но у меня очень много замечательных подруг, которые умеют их готовить. Вообще любая женщина после 50 просто обязана уметь готовить блины! Очень люблю блины с черной икрой. Но я еще и сладкоежка, очень люблю варенья, джемы разные. Самые мои любимые блины — с абрикосовым джемом».

Маша Малиновская: «Что касается начинок для блинов, то правил тут нет»

Телеведущая Маша Малиновская подробно рассказала нам, как она готовит свои фирменные блины:

«Ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука – 280 г

яйца – 3 шт.

сахар – 2 ст. л.

соль – 0,5 ч. л.

растительное масло – 2 ст. л.

Яйца разбить в глубокую миску, добавить молоко и все перемешать. Затем добавить просеянную муку и все опять смешать. Перемешивая массу, ввести соль, сахар и растительное масло.

У вас должно получиться жидкое, льющееся тесто. Накрыть посуду с тестом полотенцем и дать постоять не менее 20 минут. Теперь можно приступать к жарке блинов.

Хорошо разогретую сковородку смазать тонким слоем растительного масла.

В центр сковороды выливаем половник теста, сковородку наклоняем так, чтобы тесто равномерно растеклось по всей поверхности сковороды.

Когда края блина начнут зарумяниваться, аккуратно при помощи лопатки переворачиваем блин на другую сторону и держим на сковороде еще немного.

Готовый блин снять со сковороды и переложить в тарелку.Сын обожает блины со сметаной, перемешанной с сахаром, или блины с мясом и грибами. Вообще, что касается соусов и начинок для грибов, то правил тут нет. Приятного аппетита и с праздником!»

Константин Ивлев: «Предлагаю блины со шпинатом и копченым сулугуни»

Популярный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев удивил нас необычной начинкой для блинов:

«Кроме классических начинок, таких, как творог, мясо, мне нравятся блинчики с нетипичной начинкой — например, со шпинатом и копченым сыром сулугуни. Рецепт? Простой. Делаются классические блины. Потом готовится начинка: шпинат обжарить с чесноком на сливочном масле, сулугуни — нарезать кубиками или натереть, смешать с теплым шпинатом и начинку завернуть в блин. Можно поджарить или подпечь в духовке, а можно сразу есть.

Очень вкусные блины получаются с тунцом. Тунец консервированный в собственном соку отбросить на сито, чтобы стекла влага. Продается такой хрустящий лук, как для хот-догов. К тунцу добавить немного зеленого лука или петрушки, чуть-чуть майонеза и хрустящего лука, перемешать и завернуть в блин.

Мы поздравляем всех с началом Масленицы и желаем вкусных блинов и веселого праздника!