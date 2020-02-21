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Готовимся к весне! Три простых, но питательных блюда от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Teleprogramma.pro продолжает традиционную рубрику.

Готовимся к весне! Три простых, но питательных блюда от шеф-повара шоу «Пять ужинов»
Шеф-повар и телеведущий кулинарного шоу телеканала Dомашний «Пять ужинов» Андрей Бова. Фото: телеканал Dомашний

Когда весна сменяет зиму, силы на исходе и каждому из нас необходимо подкрепить организм полноценным питанием. Шеф-повар и телеведущий популярного кулинарного шоу телеканала «Dомашний» «Пять ужинов» Андрей Бова специально для читателей Teleprogramma.pro делится рецептами простых, но питательных и оригинальных блюд.

Оладьи-пицца с подкопченной ветчиной и маслинами

Оладьи-пицца с подкопченной ветчиной и маслинами. Фото
Оладьи-пицца с подкопченной ветчиной и маслинами. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Кефир — 300 г
  • Сыр гауда — 100 г
  • Ветчина — 100 г
  • Мука — 100 г
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Перец болгарсикй — 1 шт.
  • Маслины — 100 г
  • Базилик сухой — 3 г
  • Соль\сахар
  • Сода — 20 г
  • Томатная паста — 150 г
  • Уксус 9% — 30 г

Приготовление:

Кефир наливаем в миску, добавляем соду и яйца, все тщательно перемешиваем. Туда же добавляем нарезанные мелкими кубиками подкопченную ветчину, болгарский перец и порезанные маслины. Добавляем в смесь сухой базилик, мелко натертый пармезан, муку и по вкусу соль и перец. Все тщательно перемешиваем вилкой до получения однородной густой массы.

Выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем с обеих сторон до готовности. Потом убавляем огонь, закрываем крышкой, чтобы они потомились и набухли. Оладьи готовы. Подавать их следует с томатным соусом.

Для соуса надо добавить в кипяченую воду томатную пасту и уксус. Перемешать до однородного состояния, добавить соль, сахар и сухой базилик. Соус готов.

Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками

Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками. Фото
Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Колбаски охотничьи — 300 г
  • Фасоль красная в собственном соку — 200 г (консервированная)
  • Кабачки — 200 г
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Помидоры в собственном соку — 300 г
  • Лук репчатый — 150 г
  • Чеснок — 30 г
  • Петрушка — 10 г
  • Тмин — 3 г
  • Сметана 20% — 60 г

Приготовление:

Охотничьи колбаски нарезать кольцами и обжарить на растительном масле в раскаленной кастрюле. Когда колбаски подрумянятся, добавляем к ним нарезанный полукольцами лук и томатную пасту. Обжариваем, пока лук не станет золотистым. Затем добавляем немного кипяченой воды. Тщательно перемешиваем, убираем огонь до среднего и томим все 5-7 минут.

После этого в кастрюлю выкладываем консервированную фасоль, а также порезанные кубиками кабачки и болгарский перец. Добавляем тмин, чеснок, соль и перец. Закрываем крышкой и томим на медленном огне еще 5-7 минут. Подавать рагу рекомендую со сметаной и зеленью петрушки.

Ризотто из перловки с сельдереем, запеченным перцем и фетой

Ризотто из перловки с сельдереем, запеченным перцем и фетой. Фото
Ризотто из перловки с сельдереем, запеченным перцем и фетой. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Перловка — 200 г (альденте)
  • Сельдерей стебель — 100 г
  • Перец запеченный — 150 г (консервированный)
  • Помидоры черри — 100 г
  • Чеснок — 10 г
  • Пармезан — 100 г
  • Белое вино — 100 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сухой базилик — 3 г
  • Сыр Фета — 60 г

Приготовление:

В сковороде или кастрюле разогреть масло и обжарить нарезанный мелкими кубиками лук до золотистой корочки. Всыпать туда предварительно отваренную до готовности в подсоленной воде перловку. Затем добавляем выпаренное до половины белое вино. Это необходимо сделать, чтобы вышел весь алкоголь. После этого постоянно подливая к перловке бульон довести ее до кипения. Потом туда же добавить сельдерей и нарезанный мелкими кубиками перец. Убавить огонь до минимума, добавить сливочного масла, натертый пармезан, сухой базилик, чеснок и специи.

В самом конце добавить порезанные помидоры черри. Затем аккуратно, чтобы не повредить помидоры, перемешать. Получается однородная масса. Когда сыр растает — ризотто готово. Выкладываем на тарелку, сверху украшаем сухим базиликом и порезанным кубиками сыром фета.

Приятного аппетита!

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«Пять ужинов»Кулинарные рецептыРецепты
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