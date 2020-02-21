Готовимся к весне! Три простых, но питательных блюда от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Когда весна сменяет зиму, силы на исходе и каждому из нас необходимо подкрепить организм полноценным питанием. Шеф-повар и телеведущий популярного кулинарного шоу телеканала «Dомашний» «Пять ужинов» Андрей Бова специально для читателей Teleprogramma.pro делится рецептами простых, но питательных и оригинальных блюд.

Оладьи-пицца с подкопченной ветчиной и маслинами

Кефир — 300 г

Сыр гауда — 100 г

Ветчина — 100 г

Мука — 100 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Перец болгарсикй — 1 шт.

Маслины — 100 г

Базилик сухой — 3 г

Соль\сахар

Сода — 20 г

Томатная паста — 150 г

Уксус 9% — 30 г

Приготовление:

Кефир наливаем в миску, добавляем соду и яйца, все тщательно перемешиваем. Туда же добавляем нарезанные мелкими кубиками подкопченную ветчину, болгарский перец и порезанные маслины. Добавляем в смесь сухой базилик, мелко натертый пармезан, муку и по вкусу соль и перец. Все тщательно перемешиваем вилкой до получения однородной густой массы.

Выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем с обеих сторон до готовности. Потом убавляем огонь, закрываем крышкой, чтобы они потомились и набухли. Оладьи готовы. Подавать их следует с томатным соусом.

Для соуса надо добавить в кипяченую воду томатную пасту и уксус. Перемешать до однородного состояния, добавить соль, сахар и сухой базилик. Соус готов.

Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками

Колбаски охотничьи — 300 г

Фасоль красная в собственном соку — 200 г (консервированная)

Кабачки — 200 г

Болгарский перец — 1 шт.

Помидоры в собственном соку — 300 г

Лук репчатый — 150 г

Чеснок — 30 г

Петрушка — 10 г

Тмин — 3 г

Сметана 20% — 60 г

Приготовление:

Охотничьи колбаски нарезать кольцами и обжарить на растительном масле в раскаленной кастрюле. Когда колбаски подрумянятся, добавляем к ним нарезанный полукольцами лук и томатную пасту. Обжариваем, пока лук не станет золотистым. Затем добавляем немного кипяченой воды. Тщательно перемешиваем, убираем огонь до среднего и томим все 5-7 минут.

После этого в кастрюлю выкладываем консервированную фасоль, а также порезанные кубиками кабачки и болгарский перец. Добавляем тмин, чеснок, соль и перец. Закрываем крышкой и томим на медленном огне еще 5-7 минут. Подавать рагу рекомендую со сметаной и зеленью петрушки.

Ризотто из перловки с сельдереем, запеченным перцем и фетой

Перловка — 200 г (альденте)

Сельдерей стебель — 100 г

Перец запеченный — 150 г (консервированный)

Помидоры черри — 100 г

Чеснок — 10 г

Пармезан — 100 г

Белое вино — 100 г

Сливочное масло — 50 г

Сухой базилик — 3 г

Сыр Фета — 60 г

Приготовление:

В сковороде или кастрюле разогреть масло и обжарить нарезанный мелкими кубиками лук до золотистой корочки. Всыпать туда предварительно отваренную до готовности в подсоленной воде перловку. Затем добавляем выпаренное до половины белое вино. Это необходимо сделать, чтобы вышел весь алкоголь. После этого постоянно подливая к перловке бульон довести ее до кипения. Потом туда же добавить сельдерей и нарезанный мелкими кубиками перец. Убавить огонь до минимума, добавить сливочного масла, натертый пармезан, сухой базилик, чеснок и специи.

В самом конце добавить порезанные помидоры черри. Затем аккуратно, чтобы не повредить помидоры, перемешать. Получается однородная масса. Когда сыр растает — ризотто готово. Выкладываем на тарелку, сверху украшаем сухим базиликом и порезанным кубиками сыром фета.

Приятного аппетита!