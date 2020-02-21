Готовимся к весне! Три простых, но питательных блюда от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Когда весна сменяет зиму, силы на исходе и каждому из нас необходимо подкрепить организм полноценным питанием. Шеф-повар и телеведущий популярного кулинарного шоу телеканала «Dомашний» «Пять ужинов» Андрей Бова специально для читателей Teleprogramma.pro делится рецептами простых, но питательных и оригинальных блюд.
Оладьи-пицца с подкопченной ветчиной и маслинами
- Кефир — 300 г
- Сыр гауда — 100 г
- Ветчина — 100 г
- Мука — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Перец болгарсикй — 1 шт.
- Маслины — 100 г
- Базилик сухой — 3 г
- Соль\сахар
- Сода — 20 г
- Томатная паста — 150 г
- Уксус 9% — 30 г
Приготовление:
Кефир наливаем в миску, добавляем соду и яйца, все тщательно перемешиваем. Туда же добавляем нарезанные мелкими кубиками подкопченную ветчину, болгарский перец и порезанные маслины. Добавляем в смесь сухой базилик, мелко натертый пармезан, муку и по вкусу соль и перец. Все тщательно перемешиваем вилкой до получения однородной густой массы.
Выкладываем оладьи на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжариваем с обеих сторон до готовности. Потом убавляем огонь, закрываем крышкой, чтобы они потомились и набухли. Оладьи готовы. Подавать их следует с томатным соусом.
Для соуса надо добавить в кипяченую воду томатную пасту и уксус. Перемешать до однородного состояния, добавить соль, сахар и сухой базилик. Соус готов.
Рагу из красной фасоли с охотничьими колбасками
- Колбаски охотничьи — 300 г
- Фасоль красная в собственном соку — 200 г (консервированная)
- Кабачки — 200 г
- Болгарский перец — 1 шт.
- Помидоры в собственном соку — 300 г
- Лук репчатый — 150 г
- Чеснок — 30 г
- Петрушка — 10 г
- Тмин — 3 г
- Сметана 20% — 60 г
Приготовление:
Охотничьи колбаски нарезать кольцами и обжарить на растительном масле в раскаленной кастрюле. Когда колбаски подрумянятся, добавляем к ним нарезанный полукольцами лук и томатную пасту. Обжариваем, пока лук не станет золотистым. Затем добавляем немного кипяченой воды. Тщательно перемешиваем, убираем огонь до среднего и томим все 5-7 минут.
После этого в кастрюлю выкладываем консервированную фасоль, а также порезанные кубиками кабачки и болгарский перец. Добавляем тмин, чеснок, соль и перец. Закрываем крышкой и томим на медленном огне еще 5-7 минут. Подавать рагу рекомендую со сметаной и зеленью петрушки.
Ризотто из перловки с сельдереем, запеченным перцем и фетой
- Перловка — 200 г (альденте)
- Сельдерей стебель — 100 г
- Перец запеченный — 150 г (консервированный)
- Помидоры черри — 100 г
- Чеснок — 10 г
- Пармезан — 100 г
- Белое вино — 100 г
- Сливочное масло — 50 г
- Сухой базилик — 3 г
- Сыр Фета — 60 г
Приготовление:
В сковороде или кастрюле разогреть масло и обжарить нарезанный мелкими кубиками лук до золотистой корочки. Всыпать туда предварительно отваренную до готовности в подсоленной воде перловку. Затем добавляем выпаренное до половины белое вино. Это необходимо сделать, чтобы вышел весь алкоголь. После этого постоянно подливая к перловке бульон довести ее до кипения. Потом туда же добавить сельдерей и нарезанный мелкими кубиками перец. Убавить огонь до минимума, добавить сливочного масла, натертый пармезан, сухой базилик, чеснок и специи.
В самом конце добавить порезанные помидоры черри. Затем аккуратно, чтобы не повредить помидоры, перемешать. Получается однородная масса. Когда сыр растает — ризотто готово. Выкладываем на тарелку, сверху украшаем сухим базиликом и порезанным кубиками сыром фета.