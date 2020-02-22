Скоро Масленица! Рецепты блинов на скорую руку

В этом году масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта.

Мешочки с сюрпризом

НАДО (на 5 — 7 порций): 0,5 л молока · 1,5 стакана муки · 1 ст. ложка сахара · 3 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла · сыр чечил · полкило шампиньонов · 2 луковицы.

ГОТОВИМ:

Грибы режем соломкой, выпариваем на сковороде воду, обжариваем, добавив мелко нарезанный лук, солим, перчим, остужаем. Готовим тесто: взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем молоко, постепенно вмешиваем муку, 2 ст. ложки масла, взбиваем. Выпекаем блин, как обычно. На серединку кладем грибную начинку, поднимаем края и перевязываем блин «веревочкой» из чечила (можно использовать зеленые перья лука).

Без муки

Подойдут тем, кто не употребляет глютен и поэтому избегает пшеничной муки (ее роль играет крахмал). Но и всем остальным советуем попробовать для разнообразия.

НАДО (на 3 порции): 3 яйца · 0,5 л кефира · 5 ст. ложек крахмала (с горкой) · 0,5 ч. ложки соды · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль, сахар по вкусу.

ГОТОВИМ:

Все ингредиенты взбиваем блендером. Тесто получается очень жидким, это нормально. Хорошо разогретую сковороду смазываем салом, выливаем половником немного теста, выпекаем, как обычно. Не забываем перемешивать тесто в миске, чтобы равномерно распределить крахмал (он стремится осесть на дно).

С припеком

Припеки, то есть начинки, «вмонтированные» в блин прямо на сковородке, прекрасно разнообразят это нехитрое блюдо.

НАДО (на 5 порций): 500 мл молока · 2 яйца · 10 ст. ложек муки · 1 ч. ложка сахара · 150 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 150 г ветчины · 1 пучок зеленого лука · соль и черный перец по вкусу · подсолнечное масло.

ГОТОВИМ: