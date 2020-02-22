Скоро Масленица! Рецепты блинов на скорую руку

Мешочки с сюрпризом
НАДО (на 5 — 7 порций): 0,5 л молока · 1,5 стакана муки · 1 ст. ложка сахара · 3 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла · сыр чечил · полкило шампиньонов · 2 луковицы.
ГОТОВИМ:
- Грибы режем соломкой, выпариваем на сковороде воду, обжариваем, добавив мелко нарезанный лук, солим, перчим, остужаем.
- Готовим тесто: взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем молоко, постепенно вмешиваем муку, 2 ст. ложки масла, взбиваем.
- Выпекаем блин, как обычно.
- На серединку кладем грибную начинку, поднимаем края и перевязываем блин «веревочкой» из чечила (можно использовать зеленые перья лука).
Без муки
Подойдут тем, кто не употребляет глютен и поэтому избегает пшеничной муки (ее роль играет крахмал). Но и всем остальным советуем попробовать для разнообразия.
НАДО (на 3 порции): 3 яйца · 0,5 л кефира · 5 ст. ложек крахмала (с горкой) · 0,5 ч. ложки соды · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль, сахар по вкусу.
ГОТОВИМ:
- Все ингредиенты взбиваем блендером. Тесто получается очень жидким, это нормально.
- Хорошо разогретую сковороду смазываем салом, выливаем половником немного теста, выпекаем, как обычно.
- Не забываем перемешивать тесто в миске, чтобы равномерно распределить крахмал (он стремится осесть на дно).
С припеком
Припеки, то есть начинки, «вмонтированные» в блин прямо на сковородке, прекрасно разнообразят это нехитрое блюдо.
НАДО (на 5 порций): 500 мл молока · 2 яйца · 10 ст. ложек муки · 1 ч. ложка сахара · 150 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 150 г ветчины · 1 пучок зеленого лука · соль и черный перец по вкусу · подсолнечное масло.
ГОТОВИМ:
- Яйца взбиваем вилкой или миксером.
- Добавляем 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложку сахара, подогретое молоко, просеиваем в миску муку, тщательно размешиваем.
- Грибы мелко нарезаем, обжариваем на масле.
- Сыр натираем, ветчину режем мелкими кубиками, лук мелко режем.
- Смешиваем грибы, ветчину и лук, солим, перчим.
- Разогретую сковороду смазываем кусочком сала.
- Выливаем необходимое количество теста, добавляем припек, сверху подливаем немного теста, ждем, пока нижняя сторона зарумянится, а верхняя схватится.
- Переворачиваем, выпекаем до готовности.