«В Исландии не закрывают двери в домах, не запирают гаражи, не запрещают детям гулять допоздна»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Я за создание союза в жизни, а не брака»
Анастасия Волочкова

Скоро Масленица! Рецепты блинов на скорую руку

В этом году масленичная неделя продлится с 24 февраля по 1 марта.

Скоро Масленица! Рецепты блинов на скорую руку
Рецепты блинов к Масленице. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Мешочки с сюрпризом

Мешочки с сюрпризом. Фото
Мешочки с сюрпризом. Фото: globallookpress

НАДО (на 5 — 7 порций): 0,5 л молока · 1,5 стакана муки · 1 ст. ложка сахара · 3 яйца · щепотка соли · 2 ст. ложки подсолнечного масла · сыр чечил · полкило шампиньонов · 2 луковицы.

ГОТОВИМ:

  1. Грибы режем соломкой, выпариваем на сковороде воду, обжариваем, добавив мелко нарезанный лук, солим, перчим, остужаем.
  2. Готовим тесто: взбиваем яйца с сахаром и солью. Добавляем молоко, постепенно вмешиваем муку, 2 ст. ложки масла, взбиваем.
  3. Выпекаем блин, как обычно.
  4. На серединку кладем грибную начинку, поднимаем края и перевязываем блин «веревочкой» из чечила (можно использовать зеленые перья лука).

Без муки

Без муки. Фото
Без муки. Фото: globallookpress

Подойдут тем, кто не употребляет глютен и поэтому избегает пшеничной муки (ее роль играет крахмал). Но и всем остальным советуем попробовать для разнообразия.

НАДО (на 3 порции): 3 яйца · 0,5 л кефира · 5 ст. ложек крахмала (с горкой) · 0,5 ч. ложки соды · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль, сахар по вкусу.

ГОТОВИМ:

  1. Все ингредиенты взбиваем блендером. Тесто получается очень жидким, это нормально.
  2. Хорошо разогретую сковороду смазываем салом, выливаем половником немного теста, выпекаем, как обычно.
  3. Не забываем перемешивать тесто в миске, чтобы равномерно распределить крахмал (он стремится осесть на дно).

С припеком

С припеком. Фото
С припеком. Фото: globallookpress

Припеки, то есть начинки, «вмонтированные» в блин прямо на сковородке, прекрасно разнообразят это нехитрое блюдо.

НАДО (на 5 порций): 500 мл молока · 2 яйца · 10 ст. ложек муки · 1 ч. ложка сахара · 150 г шампиньонов · 100 г полутвердого сыра · 150 г ветчины · 1 пучок зеленого лука · соль и черный перец по вкусу · подсолнечное масло.

ГОТОВИМ:

  1. Яйца взбиваем вилкой или миксером.
  2. Добавляем 0,5 ч. ложки соли, 1 ч. ложку сахара, подогретое молоко, просеиваем в миску муку, тщательно размешиваем.
  3. Грибы мелко нарезаем, обжариваем на масле.
  4. Сыр натираем, ветчину режем мелкими кубиками, лук мелко режем.
  5. Смешиваем грибы, ветчину и лук, солим, перчим.
  6. Разогретую сковороду смазываем кусочком сала.
  7. Выливаем необходимое количество теста, добавляем припек, сверху подливаем немного теста, ждем, пока нижняя сторона зарумянится, а верхняя схватится.
  8. Переворачиваем, выпекаем до готовности.

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