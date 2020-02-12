Сытные блюда для зимних ужинов: три рецепта от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

На телеканале Dомашний продолжается премьерное кулинарное шоу «Пять ужинов» с известным шеф-поваром Андреем Бова. Оригинальные рецепты гения кулинарии так понравилась читателям Teleprogramma.pro, что мы решили продолжить публиковать их. Встречайте — сегодня три несложных блюда, с которыми может справиться и новичок.

Скумбрия в медовом маринаде с рагу из грибов и томатов

Скумбрия-1 шт.

Мед-50гр.

Соевый соус-30гр.

Шампиньоны-100гр.

Вешенки-100гр.

Лук репчатый-50гр.

Чеснок-5гр.

Помидоры-200гр.

Паприка сухая-3гр.

Тмин-2гр.

Приготовление:

Цельную охлажденную скумбрию разделать на две порции филе. Рыбу замариновать в маринаде: смешать соевый соус и мед. Держать 15-20 минут.

Пока скумбрия маринуется, готовим рагу. В сковородке обжарить на растительном масле лук до золотистой корочки, добавить крупно нарезанные грибы, шампиньоны и вешенки, также добавить нарезанные крупными кубиками помидоры, все перемешать и тушить на медленном огне 10-15 минут.

После этого в рагу добавить паприку, тмин, соль и перец. Снять с плиты, закрыть крышкой и дать рагу настояться.

Скумбрию достать из маринада и обжарить с двух сторон на сковороде до готовности, 5-7 минут с каждой стороны. Выложить скумбрию и рагу на блюдо и подавать к столу горячей.

Рулет из говядины с прованской начинкой и белым вином

Фарш свинина-говядина-1 кг.

Чеснок-10гр.

Сыр пармезан-200гр.

Сухари «Панко»-100гр.

Яйцо-4шт. (отварные)

Бекон-80гр.

Петрушка-10гр.

Сухой базилик-3гр.

Паприка сухая-3гр.

Соль\сахар

Вино белое-150гр.

Томатный сок-100гр.

Приготовление:

В фарш добавить яйца и специи, хорошенько перемешать. Готовый фарш раскатать на пищевой пленке тонким слоем, посолить, поперчить.

Приготовить начинку: на растительном масле обжарить мелко нарезанный бекон до хрустящей корочки. Добавить к бекону панировочные сухари, обжаривать все вместе 5-7 минут. Затем выложить бекон с сухарями в миску, добавить к нему тертые на крупной терке вареные яйца, тертый сыр пармезан, мелко нарезанную петрушку, соль, перец, паприку и сухой базилик.

Начинку выложить поверх фарша и аккуратно закрутить рулет. Переложить рулет в форму для запекания, смазанную растительным маслом, туда же налить томатный сок и белое вино.

Сверху посыпать рулет сахаром – для образования глазурной корочки. Запекать в духовке под фольгой при температуре 200 градусов до готовности. За 10 минут до вынимания, раскрыть в духовке фольгу, чтобы рулет покрылся хрустящей корочкой. Переложить на блюдо, порезать на порции и подавать на стол.

Шведские фрикадельки с соусом и брусничным вареньем

Фарш свинина-говядина-400гр.

Яйцо-3шт.

Панировочные сухари-100гр.

Мускатный орех-3 гр. (тертый)

Лук репчатый-150гр. (обжаренный)

Чеснок-10гр.

Мука-100гр.

Сливочное масло-80гр.

Сметана 20%-150гр.

Горчица Дижонская-60гр.

Варенье брусничное-100гр.

Лимон-1шт.

Корица молотая-3гр.

Приготовление:

Лук обжарить. Фарш смешать с яйцами и панировочными сухарями, обжаренным луком, чесноком, мускатным орехом и специями. Тщательно перемешать все, сформировать небольшие фрикадельки и обжарить их на растительном масле до золотистого цвета.

Достать их из сковороды, а в этом же масле обжарить муку с добавление сливочного масла до золотистого цвета. Далее в обжаренную муку налить кипяченую воду, добавить сметану, горчицу, специи. Довести соус до кипения и помешивать до превращения его в однородную густую массу. После чего опустить в соус фрикадельки.

Убавить огонь до минимума, закрыть крышкой и потомить до полной готовности. Готовые фрикадельки выложить на тарелку, полить соусом. Брусничное варенье, покупное или домашнее, смешать с лимонным соком, насыпать корицу и перемешать. Украсить фрикадельки брусничным вареньем. Подавать на стол с любым гарниром: картофельным пюре, картошкой фри, рисом, макаронами.