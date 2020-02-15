Чуть-чуть до весны: что можно приготовить на обед, если все надоело

Свинина, запеченная в горчице и беконе
Рецепт Юлии Высоцкой из программы «Едим дома» (НТВ).
НАДО (на 6 порций): 3 кг свинины на ребрышках · 250 г нарезанного копченого бекона · 6 — 7 луковиц шалота · 5 зубчиков чеснока · стакан белого сухого вина · 150 г дижонской горчицы с зернами · 1 ч. ложка тмина · соль-перец.
ГОТОВИМ:
- Мясо хорошо солим, посыпаем тмином, смазываем горчицей (места, где жир, не смазывать).
- Пластами бекона накрываем весь горчичный слой, скрепляем зубочистками.
- Глубокий противень застилаем бумагой для выпечки, кладем мясо, сбоку добавляем очищенные чеснок и шалот.
- Выливаем в противень половину вина, ставим в духовку, разогретую до 220 °С.
- Когда вино закипит, поливаем им мясо, убавляем температуру до 210 °С и запекаем час, каждые 15 минут поливая мясо выделившимся соком.
- Убавляем температуру до 160 °С, выливаем остаток вина и запекаем до готовности (где-то еще час или чуть больше), по-прежнему поливая соком.
Теплый салат с курицей и овощами
Легкая альтернатива второму блюду
НАДО (на 6 порций): 400 г куриного филе · 2 сладких перца (в идеале разноцветных) · 300 г помидорок черри · 1 пучок свежего салата · 1 ст. ложка кунжута · 50 мл соевого соуса · 3 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · маленький пучок петрушки · пара щепоток соли · черный перец.
ГОТОВИМ:
- Филе нарезаем пластинками толщиной 5 мм, добавляем черный перец и соевый соус, перемешиваем, маринуем 15 минут.
- Обжариваем на масле по 5 минут с каждой стороны до румяности, убираем в миску.
- Перец нарезаем как вам хочется, но не мелко, обжариваем пару минут на той же сковородке в остатках масла.
- Салат моем, сушим бумажными полотенцами, рвем крупно, выкладываем в блюдо.
- Затем выкладываем половинки черри, перец и обжаренное филе.
- Добавляем бальзамик (не перемешиваем!), добавляем рубленую петрушку, посыпаем кунжутом (если не лень, предварительно обжарьте его на сухой сковороде пару минут).
Чечевичный суп по-мароккански
Наслаждаемся последними зимними морозами.
НАДО (на 8 порций): 600 г мякоти говядины · 250 г красной чечевицы (быстроразваривающаяся) · 300 г картофеля · 2 луковицы · 200 г помидоров · 2 морковки · 3 зубчика чеснока · 1 перец чили · 2 лавровых листика · 1 ст. ложка томатной пасты · 2 ст. ложки подсолнечного масла · 0,5 ч. ложки куркумы · соль-перец · по маленькому пучку кинзы и петрушки.
ГОТОВИМ:
- Мясо моем, заливаем 2,5 л холодной воды, варим 1,5 часа, не забыв снять пену.
- Лук режем мелко, морковь, помидоры и картофель кубиками.
- Чечевицу хорошо промываем.
- Лук обжариваем на масле до прозрачности, добавляем морковь, жарим пару минут, добавляем помидоры, жарим еще 3 минуты.
- Добавляем томатную пасту, куркуму, давленый чеснок, солим и перчим. Тушим 5 минут под крышкой.
- Мясо вынимаем, режем крупными кубиками.
- Бульон процеживаем, возвращаем на огонь (кастрюлю моем), добавляем картофель, чечевицу и мясо, варим 10 минут на слабом огне.
- Добавляем обжаренные овощи, лавровый лист и чили целиком. Подсаливаем по вкусу, томим еще минут 5 — 10.
- Подаем с зеленью.