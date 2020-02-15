Чуть-чуть до весны: что можно приготовить на обед, если все надоело

Несложные блюда, с которыми может справиться даже новичок.

Свинина, запеченная в горчице и беконе

Рецепт Юлии Высоцкой из программы «Едим дома» (НТВ).

НАДО (на 6 порций): 3 кг свинины на ребрышках · 250 г нарезанного копченого бекона · 6 — 7 луковиц шалота · 5 зубчиков чеснока · стакан белого сухого вина · 150 г дижонской горчицы с зернами · 1 ч. ложка тмина · соль-перец.

ГОТОВИМ:

Мясо хорошо солим, посыпаем тмином, смазываем горчицей (места, где жир, не смазывать). Пластами бекона накрываем весь горчичный слой, скрепляем зубочистками. Глубокий противень застилаем бумагой для выпечки, кладем мясо, сбоку добавляем очищенные чеснок и шалот. Выливаем в противень половину вина, ставим в духовку, разогретую до 220 °С. Когда вино закипит, поливаем им мясо, убавляем температуру до 210 °С и запекаем час, каждые 15 минут поливая мясо выделившимся соком. Убавляем температуру до 160 °С, выливаем остаток вина и запекаем до готовности (где-то еще час или чуть больше), по-прежнему поливая соком.

Теплый салат с курицей и овощами

Легкая альтернатива второму блюду

НАДО (на 6 порций): 400 г куриного филе · 2 сладких перца (в идеале разноцветных) · 300 г помидорок черри · 1 пучок свежего салата · 1 ст. ложка кунжута · 50 мл соевого соуса · 3 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка бальзамического уксуса · маленький пучок петрушки · пара щепоток соли · черный перец.

ГОТОВИМ:

Филе нарезаем пластинками толщиной 5 мм, добавляем черный перец и соевый соус, перемешиваем, маринуем 15 минут. Обжариваем на масле по 5 минут с каждой стороны до румяности, убираем в миску. Перец нарезаем как вам хочется, но не мелко, обжариваем пару минут на той же сковородке в остатках масла. Салат моем, сушим бумажными полотенцами, рвем крупно, выкладываем в блюдо. Затем выкладываем половинки черри, перец и обжаренное филе. Добавляем бальзамик (не перемешиваем!), добавляем рубленую петрушку, посыпаем кунжутом (если не лень, предварительно обжарьте его на сухой сковороде пару минут).

Чечевичный суп по-мароккански

Наслаждаемся последними зимними морозами.

НАДО (на 8 порций): 600 г мякоти говядины · 250 г красной чечевицы (быстроразваривающаяся) · 300 г картофеля · 2 луковицы · 200 г помидоров · 2 морковки · 3 зубчика чеснока · 1 перец чили · 2 лавровых листика · 1 ст. ложка томатной пасты · 2 ст. ложки подсолнечного масла · 0,5 ч. ложки куркумы · соль-перец · по маленькому пучку кинзы и петрушки.

ГОТОВИМ: