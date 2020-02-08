Вкусные завтраки: 3 рецепта на случай, если вам надоели бутерброды и яичница

Картофельные вафли

НАДО (на 4 порции): полкило картофеля · 1 ст. ложка сливочного масла · 80 г твердого сыра · 100 мл молока · 50 г сметаны · 100 г муки · пакетик разрыхлителя · 4 пера зеленого лука · 1 щепотка сушеного чеснока · соль · перец · немного сушеного розмарина · электровафельница.

ГОТОВИМ:

Картофель отвариваем в мундире, охлаждаем, разминаем в пюре. Добавляем растопленное сливочное масло, тертый сыр, резаный лук, молоко, сметану, соль, перец, разрыхлитель, чеснок, розмарин, вымешиваем. Смазываем разогретую вафельницу маслом, выпекаем, как обычные вафли.

Крупеник с творогом

НАДО (на 6 порций): 100 г пшена · 200 мл воды · 250 г творога · 1 желток · 2 белка · 100 г сметаны · 1 ст. ложка меда · 1 ч. ложка сливочного масла · соль по вкусу.

ГОТОВИМ:

Пшено тщательно промываем, варим до готовности (на 1 часть крупы 2 част воды), остужаем. Включаем духовку разогреваться до 180 °С. Растираем в миске творог, сметану, желток и мед вилкой или блендером. Добавляем пшенку, смешиваем. Белки взбиваем до мягких пиков и осторожно добавляем в миску с творожно-пшенной массой в два приема. Круглую форму диаметром 26 — 28 см смазываем сливочным маслом или покрываем пергаментом, выкладываем смесь, выпекаем 35 — 40 минут.

Маффины с брокколи и сыром

НАДО (на 4 порции): 200 г свежей или свежемороженой брокколи · 100 г козьего сыра или феты · 3 яйца · 100 мл подсолнечного масла · 140 мл молока · 150 г муки · пакетик разрыхлителя · соль по вкусу.

ГОТОВИМ: