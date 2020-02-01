Спиралька на палочке и другие необычные рецепты из картошки

Спиралька на палочке
Рецепт Юлии Высоцкой («Едим дома», НТВ).
НАДО (на 2 порции): 2 красивые продолговатые картофелины · немного сливочного масла · специи · горсть тертого сыра · деревянные шпажки для шашлычков (или палочки для суши) · свежая зелень.
ГОТОВИМ:
- Чистую нечищенную картофелину нанизываем продольно на шпажку.
- Берем нож и режем картофелину по спирали, прокручивая ее в руке. Делаем медленно, но уверенно. Потом осторожно раздвигаем картофелину по шпажке — получается спиралька.
- Солим, смазываем маслом, посыпаем специями (например, перцем и розмарином).
- Выкладываем шпажки на бортики глубокого противня, чтобы картофелины не касались дна.
- Выпекаем до готовности при температуре 180 °С. Если картофель еще сырой, но начал пригорать, прикройте его фольгой.
- Подаем, при желании посыпав сыром и зеленью.
Запеканка с молоком для лентяев
НАДО (на 6 порций): 700 г картофеля · 250 г сыра · 1 стакан молока · 2 яйца · 50 г сливочного масла · 0,5 ч. ложки соли · 2 зубчика чеснока.
ГОТОВИМ:
- Картофель моем, чистим, режем ломтиками толщиной около 3 мм.
- Выкладываем в форму для запекания половину картофеля. Солим, добавляем давленый чеснок.
- Выкладываем оставшийся картофель, также солим и добавляем чеснок.
- Яйца взбиваем с молоком, заливаем этой смесью картофель.
- Холодное масло натираем прямо в картофель, добавляем тертый сыр.
- Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С.
Пастуший пирог от Джейми Оливера
Классическая английская картофельная запеканка с фаршем и овощами в изложении знаменитого повара.
НАДО (на 4 порции): 200 г фарша ягнятины (вряд ли Джейми осудит нас за говядину) · 1 ст. ложка пасты карри · 1 красная луковица · 350 г картофеля · 1 красный перец · 100 г замороженного гороха · 1 см корня свежего имбиря · 2 дольки чеснока · 200 г рубленых консервированных томатов без кожицы · маленький пучок кинзы · щепотка семян черной горчицы · 20 г оливкового масла · соль, перец.
ГОТОВИМ:
- Половинку лука режем полукольцами, половинку перца — полосками.
- Имбирь, чеснок и оставшиеся половинки лука и перца пробиваем в блендере.
- В большой глубокой сковороде на плите топим 10 г масла, выкладываем фарш и пасту карри. Жарим на быстром огне 5 минут.
- Добавляем лук и красный перец и содержимое блендера. Тушим 10 минут перемешивая.
- Картофель чистим и варим как обычно.
- В сковороду добавляем томаты и немного воды. Тушим на медленном огне полчаса до загустения.
- Кинзу мелко режем (Оливер считает, что тут важны стебли, а листья пока можно отложить).
- В кастрюлю из-под картошки кладем немного масла, семена горчицы, кинзу, ставим на огонь.
- Дождавшись аромата, возвращаем откинутый в дуршлаг вареный картофель, добавляем масло, листья кинзы, чуть соли, черного перца, давим пюре.
- В сковороду отправляем зеленый горошек, перемешиваем. Проверяем на соль-перец и перекладываем в форму для выпечки. Сверху выкладываем пюре, разравниваем лопаткой. Затем слегка нарушаем гладкость вилкой — для корочки.
- Сбрызгиваем оливковым маслом, перчим.
- Запекаем 45 минут при температуре 180 °С.
- Подаем прямо в форме.