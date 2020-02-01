Спиралька на палочке и другие необычные рецепты из картошки

Надоели однообразные блюда? Вот вам несколько идей, с которыми справится даже новичок.

Спиралька на палочке

Рецепт Юлии Высоцкой («Едим дома», НТВ).

НАДО (на 2 порции): 2 красивые продолговатые картофелины · немного сливочного масла · специи · горсть тертого сыра · деревянные шпажки для шашлычков (или палочки для суши) · свежая зелень.

ГОТОВИМ:

Чистую нечищенную картофелину нанизываем продольно на шпажку. Берем нож и режем картофелину по спирали, прокручивая ее в руке. Делаем медленно, но уверенно. Потом осторожно раздвигаем картофелину по шпажке — получается спиралька. Солим, смазываем маслом, посыпаем специями (например, перцем и розмарином). Выкладываем шпажки на бортики глубокого противня, чтобы картофелины не касались дна. Выпекаем до готовности при температуре 180 °С. Если картофель еще сырой, но начал пригорать, прикройте его фольгой. Подаем, при желании посыпав сыром и зеленью.

Запеканка с молоком для лентяев

НАДО (на 6 порций): 700 г картофеля · 250 г сыра · 1 стакан молока · 2 яйца · 50 г сливочного масла · 0,5 ч. ложки соли · 2 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

Картофель моем, чистим, режем ломтиками толщиной около 3 мм. Выкладываем в форму для запекания половину картофеля. Солим, добавляем давленый чеснок. Выкладываем оставшийся картофель, также солим и добавляем чеснок. Яйца взбиваем с молоком, заливаем этой смесью картофель. Холодное масло натираем прямо в картофель, добавляем тертый сыр. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С.

Пастуший пирог от Джейми Оливера

Классическая английская картофельная запеканка с фаршем и овощами в изложении знаменитого повара.

НАДО (на 4 порции): 200 г фарша ягнятины (вряд ли Джейми осудит нас за говядину) · 1 ст. ложка пасты карри · 1 красная луковица · 350 г картофеля · 1 красный перец · 100 г замороженного гороха · 1 см корня свежего имбиря · 2 дольки чеснока · 200 г рубленых консервированных томатов без кожицы · маленький пучок кинзы · щепотка семян черной горчицы · 20 г оливкового масла · соль, перец.

ГОТОВИМ: