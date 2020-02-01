Рецепты

Спиралька на палочке и другие необычные рецепты из картошки

Надоели однообразные блюда? Вот вам несколько идей, с которыми справится даже новичок.

Спиралька на палочке и другие необычные рецепты из картошки
Рецепты из картошки. Фото: Shutterstock

Спиралька на палочке

Рецепт Юлии Высоцкой («Едим дома», НТВ).

Спиралька на палочке. Фото
Спиралька на палочке. Фото: Shutterstock

НАДО (на 2 порции): 2 красивые продолговатые картофелины · немного сливочного масла · специи · горсть тертого сыра · деревянные шпажки для шашлычков (или палочки для суши) · свежая зелень.

ГОТОВИМ:

  1. Чистую нечищенную картофелину нанизываем продольно на шпажку.
  2. Берем нож и режем картофелину по спирали, прокручивая ее в руке. Делаем медленно, но уверенно. Потом осторожно раздвигаем картофелину по шпажке — получается спиралька.
  3. Солим, смазываем маслом, посыпаем специями (например, перцем и розмарином).
  4. Выкладываем шпажки на бортики глубокого противня, чтобы картофелины не касались дна.
  5. Выпекаем до готовности при температуре 180 °С. Если картофель еще сырой, но начал пригорать, прикройте его фольгой.
  6. Подаем, при желании посыпав сыром и зеленью.

Запеканка с молоком для лентяев

Запеканка с молоком для лентяев. Фото
Запеканка с молоком для лентяев. Фото: Shutterstock

НАДО (на 6 порций): 700 г картофеля · 250 г сыра · 1 стакан молока · 2 яйца · 50 г сливочного масла · 0,5 ч. ложки соли · 2 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

  1. Картофель моем, чистим, режем ломтиками толщиной около 3 мм.
  2. Выкладываем в форму для запекания половину картофеля. Солим, добавляем давленый чеснок.
  3. Выкладываем оставшийся картофель, также солим и добавляем чеснок.
  4. Яйца взбиваем с молоком, заливаем этой смесью картофель.
  5. Холодное масло натираем прямо в картофель, добавляем тертый сыр.
  6. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С.

Пастуший пирог от Джейми Оливера

Классическая английская картофельная запеканка с фаршем и овощами в изложении знаменитого повара.

Пастуший пирог от Джейми Оливера. Фото
Пастуший пирог от Джейми Оливера. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 200 г фарша ягнятины (вряд ли Джейми осудит нас за говядину) · 1 ст. ложка пасты карри · 1 красная луковица · 350 г картофеля · 1 красный перец · 100 г замороженного гороха · 1 см корня свежего имбиря · 2 дольки чеснока · 200 г рубленых консервированных томатов без кожицы · маленький пучок кинзы · щепотка семян черной горчицы · 20 г оливкового масла · соль, перец.

ГОТОВИМ:

  1. Половинку лука режем полукольцами, половинку перца — полосками.
  2. Имбирь, чеснок и оставшиеся половинки лука и перца пробиваем в блендере.
  3. В большой глубокой сковороде на плите топим 10 г масла, выкладываем фарш и пасту карри. Жарим на быстром огне 5 минут.
  4. Добавляем лук и красный перец и содержимое блендера. Тушим 10 минут перемешивая.
  5. Картофель чистим и варим как обычно.
  6. В сковороду добавляем томаты и немного воды. Тушим на медленном огне полчаса до загустения.
  7. Кинзу мелко режем (Оливер считает, что тут важны стебли, а листья пока можно отложить).
  8. В кастрюлю из-под картошки кладем немного масла, семена горчицы, кинзу, ставим на огонь.
  9. Дождавшись аромата, возвращаем откинутый в дуршлаг вареный картофель, добавляем масло, листья кинзы, чуть соли, черного перца, давим пюре.
  10. В сковороду отправляем зеленый горошек, перемешиваем. Проверяем на соль-перец и перекладываем в форму для выпечки. Сверху выкладываем пюре, разравниваем лопаткой. Затем слегка нарушаем гладкость вилкой — для корочки.
  11. Сбрызгиваем оливковым маслом, перчим.
  12. Запекаем 45 минут при температуре 180 °С.
  13. Подаем прямо в форме.
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Спиралька на палочке и другие необычные рецепты из картошки
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