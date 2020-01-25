Голени Тикка Масала и другие необычные блюда из курицы

Фастфуд не наш метод: дома и дешевле, и ароматнее. А главное, никакого вредного фритюра - будем запекать.

Крылья терияки

НАДО (на 2 порции): 700 г куриных крылышек (мясистая часть) · 2 ч. ложки разрыхлителя · 0,5 ч. ложки соли. Для соуса терияки: 120 мл соевого соуса · 2 ч. ложки коричневого сахара · 2 ч. ложки меда · 1 ч. ложка кунжута.

ГОТОВИМ:

Крылья моем, хорошенько сушим бумажными полотенцами. Добавляем разрыхлитель и соль, смешиваем. Выкладываем голени на противень поверх пергамента. Если используете фольгу, сбрызните ее антипригарным спреем для противней. Крылья не должны касаться друг друга. Духовку разогреваем до 135 °С. Запекаем 35 минут. Повышаем температуру до 220 °С и запекаем еще примерно 45 минут, пока крылья не станут золотистого цвета. Делаем пока соус терияки: в сковороде доводим до кипения соевый соус, растворяем в нем сахар и мед. Добавляем семена кунжута и увариваем до густоты и пузырьков. Готовые крылья поливаем соусом, размешиваем лопаткой и подаем.

Стрипсы из грудки с моцареллой

НАДО (на 4 порции): 2 филе грудки · 60 г сухарей для панировки (без специй!) · 50 г тертого пармезана · 1 ч. ложка соли · 0,5 ч. ложки молотого черного перца · 2 яйца · 50 г тертой моцареллы для пиццы · готовый томатный соус маринара для макания (или любой другой).

ГОТОВИМ:

Филе нарезаем на нетолстые полоски-стрипсы (вспомните, какого они размера в ресторанах быстрого питания). В миске смешиваем сухари, пармезан, соль и перец. В другой миске слегка взбиваем 2 яйца. Макаем каждый стрипс в яйцо, затем в панировку, затем опять в яйцо и снова в панировку. Выкладываем стрипсы на противень поверх пергамента. Выпекаем 20 минут при температуре 190 °С, в середине процесса быстро переворачиваем. Вынимаем противень. Посыпаем каждый стрипс моцареллой и выпекаем еще минут пять, чтобы сыр растаял. Подаем с соусом.

Голени Тикка Масала

Простая вариация знаменитого блюда индийской кухни.

НАДО (на 4 порции): 250 г несладкого белого йогурта · 0,5 ст. ложки порошка чили · 0,5 ст. ложки кориандра (если в зернах, подавите в ступке или ножом) · 0,5 ст. ложки зиры · 1 ч. ложка куркумы · 0,5 ч. ложки приправы гарам масала (закажите в интернете или поищите в хорошем супермаркете) · 2 ст. ложки лимонного сока · 0,5 ч. ложки пажитника · 1 веточка кинзы · 0,5 ст. ложки соли · по 0,5 ч. ложки сушеных чеснока и имбиря · 8 куриных голеней. Для красоты можно добавить щепотку красного пищевого красителя, но это необязательно.

ГОТОВИМ: