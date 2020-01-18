Рецепты

Необычные бутерброды на скорую руку

Кашу на завтрак? Помилуйте, это так скучно… Между тем превратить утро в праздник очень легко

Необычные бутерброды на скорую руку
Рецепты бутербродов. Фото: Shutterstock

С кабачком и морковью

С кабачком и морковью. Фото
С кабачком и морковью. Фото: Shutterstock

Легкий почти вегетарианский бутерброд тоже может быть очень вкусным.

НАДО (на 4 порции): 4 ломтя хлеба (багета, батона и т. п.) · 1 небольшой кабачок · 1 морковь · 100 г полутвердого сыра · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки сметаны · 1 ч. ложка горчицы · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Кабачок натираем, подсаливаем, оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю влагу.
  2. Морковь, сыр натираем.
  3. Смешиваем морковь, кабачок и сыр. Добавляем сметану и горчицу, давленый чеснок, перемешиваем.
  4. Выкладываем смесь на хлеб (кусочков может быть не четыре, а все восемь, если ломти небольшие), помещаем на противень и запекаем в духовке 15 минут при температуре 180 °С.

С авокадо, красной рыбой и яйцом пашот

С авокадо, красной рыбой и яйцом пашот. Фото
С авокадо, красной рыбой и яйцом пашот. Фото: Shutterstock

Яркий трехцветный и очень сытный бутерброд скрасит самое хмурое начало дня.

НАДО (на 2 порции): 1 большая зерновая булочка или 2 ломтя другого вашего любимого хлеба · 1 авокадо · 2 — 4 ломтя соленой красной рыбы · 2 яйца · соль · перец · кунжут для украшения · веточка укропа.

ГОТОВИМ:

  1. Мякоть авокадо разминаем вилкой.
  2. Булочку разрезаем пополам и подсушиваем в тостере, духовке или на сухой сковороде.
  3. Выкладываем пюре из авокадо на хлеб.
  4. Поверх авокадо выкладываем рыбу.
  5. Варим пашот: в кастрюльке доводим воду до кипения (до первых пузырьков). Яйцо разбиваем в чашку и переливаем в половник. Опускаем половник на дно кастрюли с кипятком и оставляем на 3 минуты (варка в половнике помогает минимизировать растекание белка по кастрюле). Вынимаем яйцо, обсушиваем на бумажном полотенце, повторяем операцию со вторым яйцом.
  6. Выкладываем яйца на рыбу.
  7. Посыпаем свежемолотым перцем, присаливаем по вкусу, украшаем веточками укропа, щепоткой кунжута, подаем.

С тунцом

С тунцом. Фото
С тунцом. Фото: Shutterstock

Американцы называют подобные бутерброды tuna melt — что-то вроде «плавленый тунец» — имеется в виду, что рыбная масса склеивается растаявшим сыром. Очень удобно есть — ингредиенты не рассыпаются.

НАДО (на 2 — 3 порции): банка консервированного тунца · 4 веточки петрушки · полстебля сельдерея · 2 ст. ложки каперсов · 1 ч. ложка томатной пасты · 2 ч. ложки майонеза · 50 г моцареллы · немного сливочного масла · 2 ломтика багета · 40 г полутвердого сыра типа гауды или эдама · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Мякоть тунца разминаем в миске вилкой, добавляем нарезанный сельдерей и петрушку, каперсы, майонез и томатную пасту.
  2. Натираем или мелко рубим моцареллу, отправляем в миску, перемешиваем.
  3. Багет смазываем сливочным маслом с двух сторон, подрумяниваем в духовке (10 минут при температуре 170 °С) или просто на сковородке.
  4. Выкладываем на багет тунцовую смесь, сверху посыпаем тертым сыром.
  5. Ставим в духовку, чтобы расплавился сыр.
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Необычные бутерброды на скорую руку
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