Необычные бутерброды на скорую руку

С кабачком и морковью
Легкий почти вегетарианский бутерброд тоже может быть очень вкусным.
НАДО (на 4 порции): 4 ломтя хлеба (багета, батона и т. п.) · 1 небольшой кабачок · 1 морковь · 100 г полутвердого сыра · 2 зубчика чеснока · 2 ст. ложки сметаны · 1 ч. ложка горчицы · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Кабачок натираем, подсаливаем, оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишнюю влагу.
- Морковь, сыр натираем.
- Смешиваем морковь, кабачок и сыр. Добавляем сметану и горчицу, давленый чеснок, перемешиваем.
- Выкладываем смесь на хлеб (кусочков может быть не четыре, а все восемь, если ломти небольшие), помещаем на противень и запекаем в духовке 15 минут при температуре 180 °С.
С авокадо, красной рыбой и яйцом пашот
Яркий трехцветный и очень сытный бутерброд скрасит самое хмурое начало дня.
НАДО (на 2 порции): 1 большая зерновая булочка или 2 ломтя другого вашего любимого хлеба · 1 авокадо · 2 — 4 ломтя соленой красной рыбы · 2 яйца · соль · перец · кунжут для украшения · веточка укропа.
ГОТОВИМ:
- Мякоть авокадо разминаем вилкой.
- Булочку разрезаем пополам и подсушиваем в тостере, духовке или на сухой сковороде.
- Выкладываем пюре из авокадо на хлеб.
- Поверх авокадо выкладываем рыбу.
- Варим пашот: в кастрюльке доводим воду до кипения (до первых пузырьков). Яйцо разбиваем в чашку и переливаем в половник. Опускаем половник на дно кастрюли с кипятком и оставляем на 3 минуты (варка в половнике помогает минимизировать растекание белка по кастрюле). Вынимаем яйцо, обсушиваем на бумажном полотенце, повторяем операцию со вторым яйцом.
- Выкладываем яйца на рыбу.
- Посыпаем свежемолотым перцем, присаливаем по вкусу, украшаем веточками укропа, щепоткой кунжута, подаем.
С тунцом
Американцы называют подобные бутерброды tuna melt — что-то вроде «плавленый тунец» — имеется в виду, что рыбная масса склеивается растаявшим сыром. Очень удобно есть — ингредиенты не рассыпаются.
НАДО (на 2 — 3 порции): банка консервированного тунца · 4 веточки петрушки · полстебля сельдерея · 2 ст. ложки каперсов · 1 ч. ложка томатной пасты · 2 ч. ложки майонеза · 50 г моцареллы · немного сливочного масла · 2 ломтика багета · 40 г полутвердого сыра типа гауды или эдама · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Мякоть тунца разминаем в миске вилкой, добавляем нарезанный сельдерей и петрушку, каперсы, майонез и томатную пасту.
- Натираем или мелко рубим моцареллу, отправляем в миску, перемешиваем.
- Багет смазываем сливочным маслом с двух сторон, подрумяниваем в духовке (10 минут при температуре 170 °С) или просто на сковородке.
- Выкладываем на багет тунцовую смесь, сверху посыпаем тертым сыром.
- Ставим в духовку, чтобы расплавился сыр.