Легкие блюда, которые помогут прийти в форму после праздничных гастрономических безумств

Быстрое творожное суфле

НАДО (на 2 порции): пачка обезжиренного творога — 200 г · горсть изюма · 1 яйцо · 1 яблоко · молотая корица · сахарная пудра.

ГОТОВИМ:

Яблоки натираем на терке, смешиваем с творогом и распаренным изюмом. Раскладываем по силиконовым формочкам, посыпаем корицей, отправляем в духовку на 10 мин при температуре 180 °С. Перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Спагетти с соусом из базилика

НАДО (на 2 порции): 200 г спагетти · 100 г пармезана · 150 г свежего зеленого базилика · 1 ст. ложка нерафинированного оливкового масла · соль-перец · 2 зубчика чеснока.

ГОТОВИМ:

Спагетти варим, как обычно. В блендере пробиваем вымытые и обсушенные листья базилика, пармезан, чеснок, свежемолотый черный перец и оливковое масло. Заливаем спагетти соусом, перемешиваем, немедленно подаем.

Запеканка из кабачков с курицей

НАДО: 3 — 4 куриных филе · 3 — 4 молодых кабачка · 100 г твердого сыра · 4 яйца · 2 луковицы · 5 ст. ложек сметаны · соль-перец · 1 ст. ложка горчицы · прованские травы.

ГОТОВИМ:

Филе шинкуем мелкими кубиками и маринуем в 2 ст. ложках сметаны, горчице и специях 20 минут. Лук мелко режем, обжариваем до золотистого цвета. Кабачки натираем вместе с кожурой, даем постоять 10 минут и отжимаем. Смешиваем кабачки, филе, жареный лук и яйца. Солим-перчим. Круглую форму смазываем маслом или выстилаем пергаментом, выкладываем смесь, сверху смазываем оставшейся сметаной. Выпекаем 40 минут при температуре 180 °С. За 10 минут до готовности посыпаем тертым сыром. Подаем, дав чуть остыть.

Зеленый смузи-суп на завтрак

НАДО (на 2 порции): 3 веточки кинзы · 1 спелое авокадо · 3 черешка сельдерея · сок и цедра половины лимона · 1 зубчик чеснока · 2 огурчика, соль-перец · лед.

ГОТОВИМ: