«Похмельные» блюда*, которые могут помочь прийти в себя 

Четыре оптимальных, на наш взгляд, рецепта.

Безалкогольный глинтвейн

НАДО (на 4 порции): 1 л темного виноградного сока · 4 гвоздички · 2 звездочки бадьяна · 0,5 ч. ложки тертого свежего имбиря · четверть ч. ложки молотой корицы · мускатный орех на кончике ножа · 1 лимон.

ГОТОВИМ:

Сок доводим почти до кипения и выключаем огонь. Кладем в кастрюлю все специи и нарезанный на четвертинки лимон. Перемешиваем, даем настояться полчаса и подаем.

Суточные щи с квашеной капустой

Смысл в том, чтобы сварить щи и дать им постоять в холодильнике ночь. Так вкуснее.

НАДО (на хорошую кастрюлю): 200 г копченой свиной грудинки · 200 г копченых свиных ребер · 200 г копченых окорочков · 400 г кислой капусты · 1 морковка · 1 большая луковица · 200 г капустного рассола · 50 г томатной пасты · 100 г репы · соль-перец · 1,5 кг говядины для бульона.

ГОТОВИМ:

Варим говядину на медленном огне 2 часа. Не забываем снять пену и слить воду после закипания (а мясо можно промыть под краном), заменив свежим кипятком. Срезаем копченое мясо с костей, режем кубиком и слегка поджариваем на сковородке. Кости не выбрасываем — отправляем вариться к говядине. Морковь и лук шинкуем, как обычно. Жарим сначала лук, добавляем морковь. Добавляем в сковороду капусту и тушим, подливая рассол, до полуготовности капусты. Репу шинкуем соломкой, обжариваем отдельно. Вынимаем из кастрюли готовую говядину, режем ее кубиками, кости наконец выбрасываем. В бульон отправляем тушеные овощи и жареную репу, а затем мясо. Варим все полчаса, проверяем на соль, добавляем перец и лавровый лист. Желаемый уровень кислинки регулируем сахаром (начните с половины чайной ложки). Настаиваем ночь или сутки на холоде, подаем со сметаной и свежим укропом.

Острый томатный супчик

Все дело в помидорах! И в остром перце.

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг помидоров · 1 острый перец чили · 1 луковица · 3 ст. ложки меда · 1 лайм · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка тертого имбиря · пол-литра кипятка · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

Перец крошим меленько (семена можно удалить, если вы не любите слишком уж острое), лук шинкуем кубиками, все поджариваем вместе с имбирем прямо в кастрюльке. Добавляем кипяток, тушим 10 минут. Томаты ошпариваем, снимаем кожицу, нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю, варим 15 минут. Добавляем сок лайма и мед, оливковое масло, перемешиваем. Подаем с зеленью и свежим багетом.

Кофе с яйцом

Своеобразный тонизирующий десерт, популярный в Азии и, как ни странно, Европе.

НАДО (на 4 порции): 8 ч. ложек кофе мелкого помола · 4 желтка · 8 ст. ложек 10-процентных сливок · 4 ч. ложки сахара.

ГОТОВИМ:

В кастрюльку всыпаем кофе, заливаем 4 стаканами холодной воды, доводим до кипения. Снимаем с огня. Взбиваем желтки, сахар и сливки. Вливаем горячий кофе и немедленно подаем.

*Никакие рецепты вам не помогут, если вы не расстаетесь с бутылкой. Перекусили — и на свежий воздух! Зима мимолетна, а январские каникулы тем более. Вы же помните, где ваши коньки и санки?