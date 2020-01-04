Рецепты

«Похмельные» блюда*, которые могут помочь прийти в себя 

Четыре оптимальных, на наш взгляд, рецепта.  

«Похмельные» блюда*, которые могут помочь прийти в себя 
Безалкогольный глинтвейн и Суточные щи с квашеной капустой. Фото: Globallookpress

Безалкогольный глинтвейн 

Безалкогольный глинтвейн. Фото
Безалкогольный глинтвейн. Фото: Globallookpress

НАДО (на 4 порции): 1 л темного виноградного сока · 4 гвоздички · 2 звездочки бадьяна · 0,5 ч. ложки тертого свежего имбиря · четверть ч. ложки молотой корицы · мускатный орех на кончике ножа · 1 лимон. 

ГОТОВИМ: 

  1. Сок доводим почти до кипения и выключаем огонь. 
  2. Кладем в кастрюлю все специи и нарезанный на четвертинки лимон. 
  3. Перемешиваем, даем настояться полчаса и подаем.

Суточные щи с квашеной капустой 

Суточные щи с квашеной капустой . Фото
Суточные щи с квашеной капустой . Фото: Globallookpress

Смысл в том, чтобы сварить щи и дать им постоять в холодильнике ночь. Так вкуснее. 

НАДО (на хорошую кастрюлю): 200 г копченой свиной грудинки · 200 г копченых свиных ребер · 200 г копченых окорочков · 400 г кислой капусты · 1 морковка · 1 большая луковица · 200 г капустного рассола · 50 г томатной пасты · 100 г репы · соль-перец · 1,5 кг говядины для бульона. 

ГОТОВИМ: 

  1. Варим говядину на медленном огне 2 часа. Не забываем снять пену и слить воду после закипания (а мясо можно промыть под краном), заменив свежим кипятком. 
  2. Срезаем копченое мясо с костей, режем кубиком и слегка поджариваем на сковородке. Кости не выбрасываем — отправляем вариться к говядине. 
  3. Морковь и лук шинкуем, как обычно. Жарим сначала лук, добавляем морковь. 
  4. Добавляем в сковороду капусту и тушим, подливая рассол, до полуготовности капусты. 
  5. Репу шинкуем соломкой, обжариваем отдельно. 
  6. Вынимаем из кастрюли готовую говядину, режем ее кубиками,костинаконец выбрасываем. В бульон отправляем тушеные овощи и жареную репу, а затем мясо.  
  7. Варим все полчаса, проверяем на соль, добавляем перец и лавровый лист. Желаемый уровенькислинкирегулируем сахаром (начните с половины чайной ложки).  
  8. Настаиваем ночь или сутки на холоде, подаем со сметаной и свежим укропом.

Острый томатный супчик 

Острый томатный супчик. Фото
Острый томатный супчик. Фото: Globallookpress

Все дело в помидорах! И в остром перце. 

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг помидоров · 1 острый перец чили · 1 луковица · 3 ст. ложки меда · 1 лайм · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка тертого имбиря · пол-литра кипятка · пучок петрушки. 

ГОТОВИМ: 

  1. Перец крошим меленько (семена можно удалить, если вы не любите слишком уж острое), лук шинкуем кубиками, все поджариваем вместе с имбирем прямо в кастрюльке. 
  2. Добавляем кипяток, тушим 10 минут. 
  3. Томаты ошпариваем, снимаем кожицу, нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю, варим 15 минут. 
  4. Добавляем сок лайма и мед, оливковое масло, перемешиваем. 
  5. Подаем с зеленью и свежим багетом.

Кофе с яйцом 

Кофе с яйцом. Фото
Кофе с яйцом. Фото: Globallookpress

Своеобразный тонизирующий десерт, популярный в Азии и, как ни странно, Европе. 

НАДО (на 4 порции): 8 ч. ложек кофе мелкого помола · 4 желтка · 8 ст. ложек 10-процентных сливок · 4 ч. ложки сахара. 

ГОТОВИМ: 

  1. В кастрюльку всыпаем кофе, заливаем 4 стаканами холодной воды, доводим до кипения. Снимаем с огня. 
  2. Взбиваем желтки, сахар и сливки. Вливаем горячий кофе и немедленно подаем.

*Никакие рецепты вам не помогут, если вы не расстаетесь с бутылкой. Перекусили — и на свежий воздух! Зима мимолетна, а январские каникулы тем более. Вы же помните, где ваши коньки и санки? 

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рецепты "на следующий день"Рецепты от похмелья
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«Похмельные» блюда*, которые могут помочь прийти в себя 
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