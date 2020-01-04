«Похмельные» блюда*, которые могут помочь прийти в себя 

Безалкогольный глинтвейн
НАДО (на 4 порции): 1 л темного виноградного сока · 4 гвоздички · 2 звездочки бадьяна · 0,5 ч. ложки тертого свежего имбиря · четверть ч. ложки молотой корицы · мускатный орех на кончике ножа · 1 лимон.
ГОТОВИМ:
- Сок доводим почти до кипения и выключаем огонь.
- Кладем в кастрюлю все специи и нарезанный на четвертинки лимон.
- Перемешиваем, даем настояться полчаса и подаем.
Суточные щи с квашеной капустой
Смысл в том, чтобы сварить щи и дать им постоять в холодильнике ночь. Так вкуснее.
НАДО (на хорошую кастрюлю): 200 г копченой свиной грудинки · 200 г копченых свиных ребер · 200 г копченых окорочков · 400 г кислой капусты · 1 морковка · 1 большая луковица · 200 г капустного рассола · 50 г томатной пасты · 100 г репы · соль-перец · 1,5 кг говядины для бульона.
ГОТОВИМ:
- Варим говядину на медленном огне 2 часа. Не забываем снять пену и слить воду после закипания (а мясо можно промыть под краном), заменив свежим кипятком.
- Срезаем копченое мясо с костей, режем кубиком и слегка поджариваем на сковородке. Кости не выбрасываем — отправляем вариться к говядине.
- Морковь и лук шинкуем, как обычно. Жарим сначала лук, добавляем морковь.
- Добавляем в сковороду капусту и тушим, подливая рассол, до полуготовности капусты.
- Репу шинкуем соломкой, обжариваем отдельно.
- Вынимаем из кастрюли готовую говядину, режем ее кубиками,костинаконец выбрасываем. В бульон отправляем тушеные овощи и жареную репу, а затем мясо.
- Варим все полчаса, проверяем на соль, добавляем перец и лавровый лист. Желаемый уровенькислинкирегулируем сахаром (начните с половины чайной ложки).
- Настаиваем ночь или сутки на холоде, подаем со сметаной и свежим укропом.
Острый томатный супчик
Все дело в помидорах! И в остром перце.
НАДО (на 4 порции): 1,5 кг помидоров · 1 острый перец чили · 1 луковица · 3 ст. ложки меда · 1 лайм · 1 ст. ложка оливкового масла · 1 ст. ложка тертого имбиря · пол-литра кипятка · пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
- Перец крошим меленько (семена можно удалить, если вы не любите слишком уж острое), лук шинкуем кубиками, все поджариваем вместе с имбирем прямо в кастрюльке.
- Добавляем кипяток, тушим 10 минут.
- Томаты ошпариваем, снимаем кожицу, нарезаем кубиками, отправляем в кастрюлю, варим 15 минут.
- Добавляем сок лайма и мед, оливковое масло, перемешиваем.
- Подаем с зеленью и свежим багетом.
Кофе с яйцом
Своеобразный тонизирующий десерт, популярный в Азии и, как ни странно, Европе.
НАДО (на 4 порции): 8 ч. ложек кофе мелкого помола · 4 желтка · 8 ст. ложек 10-процентных сливок · 4 ч. ложки сахара.
ГОТОВИМ:
- В кастрюльку всыпаем кофе, заливаем 4 стаканами холодной воды, доводим до кипения. Снимаем с огня.
- Взбиваем желтки, сахар и сливки. Вливаем горячий кофе и немедленно подаем.
*Никакие рецепты вам не помогут, если вы не расстаетесь с бутылкой. Перекусили — и на свежий воздух! Зима мимолетна, а январские каникулы тем более. Вы же помните, где ваши коньки и санки?