Рецепты

Новогоднее меню только для взрослых

Задорные десерты на Новый год

Новогоднее меню только для взрослых
Новогодние рецепты. Фото: Фото: Shutterstock

Клубника с секретом

Клубника с секретом. Фото
Клубника с секретом. Фото: Shutterstock

Свежие ягоды в декабре — нынче не такая уж и роскошь, особенно на Новый год. Попробуйте сделать еще более праздничным известный десерт «Клубника в шоколаде».

НАДО (на 8 — 10 человек): 500 г клубники · водка · плитка хорошего шоколада.

ГОТОВИМ:

  1. Ягоды промываем, чашелистики не отрываем, подсушиваем бумажным полотенцем и заливаем на ночь водкой.
  2. Утром водку сливаем, клубнику подсушиваем.
  3. Шоколад растапливаем на водяной бане, макаем в него ягоды, выкладываем на фольгу и отправляем в холодильник для застывания.

Груша в вине

Груша в вине. Фото
Груша в вине. Фото: Shutterstock

НАДО (на 4 порции): 4 груши (твердых, не вполне дозревших) · 1 лимон · 1 апельсин · полстакана сахара · 2 пакетика ванильного сахара · 2 ч. ложки гвоздики · 2 ч. ложки корицы · 250 г свежемороженой клюквы · 2 стакана красного сухого вина · 100 г горького шоколада.

ГОТОВИМ (танцуя):

  1. С апельсина и лимона снимаем цедру мелкой теркой и выдавливаем сок.
  2. В кастрюлю складываем сахар, цедру и сок, добавляем вино и клюкву, гвоздику и корицу. Доводим до кипения, варим на слабом огне 5 минут, помешивая.
  3. С груш срезаем кожицу и донышко, через которое аккуратно удаляем семена.
  4. Погружаем груши в винную смесь и варим 20 — 30 минут до достижения мягкости. Не перевариваем!
  5. Извлекаем груши, раскладываем по тарелкам.
  6. Шоколад растапливаем в микроволновке, поливаем грушу, подаем.

Алкогольные желе-шоты

Алкогольные желе-шоты. Фото
Алкогольные желе-шоты. Фото: Shutterstock

Веселья в них больше, чем спиртного, но все же не переусердствуйте с таким десертиком — парочки будет достаточно. Перед тем как добавлять спиртное, желе надо охладить до 30 — 40 °С (а то спирт испарится и затея будет бессмысленной). Вместо желатина можно использовать сухое желе из супермаркетов.

Вариант 1, самый простой.

НАДО: 250 мл воды · 125 г водки · пакетик готового ароматизированного желе.

ГОТОВИМ:

  1. Горячую кипяченую воду наливаем в миску, постепенно растворяем в ней желе, размешиваем до полного растворения. Охлаждаем до 30 — 40 °С.
  2. Добавляем водку, размешиваем, разливаем по маленьким формочкам — например, пластиковым стаканчикам, охлаждаем в холодильнике до застывания. Особенно эффектно получается, если использовать фигурные формочки для льда.
  3. Подаем, вынув из стаканчиков или формы (если плохо получается, дайте желе постоять минут 5 при комнатной температуре).

Вариант 2, посложнее. Слоеный разноцветный шот.

НАДО: 250 мл водки или текилы · 25 мл сока лайма · 50 мл вишневого сока · 50 мл апельсинового сока · сироп (20 г сахара проварить с 40 мл воды) · 35 г желатина.

ГОТОВИМ:

  1. Желатин разводим горячей водой по инструкции, вливаем сироп, размешиваем, охлаждаем до 30 — 40 °С.
  2. Добавляем водку, размешиваем, делим на 3 части.
  3. В первую часть добавляем вишневый сок, разливаем по шотам на одну треть, убираем в холодильник для застывания (это будет первый слой).
  4. Вторую часть соединяем с лаймовым соком и помещаем в шот поверх застывшего вишневого. Убираем в холодильник для застывания.
  5. Повторяем то же самое с апельсиновым соком.
  6. После окончательного застывания подаем прямо в шотах, украсив долькой апельсина или лайма, с десертной ложечкой.

*Внимание! Алкоголь вредит вашему здоровью. Блюда рубрики — только для совершеннолетних. Рецепты салатов и горячих блюд см. в двух предыдущих номерах и на teleprogramma.pro.

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