Рецепты

Маэстро, мясо! Три отличных горячих блюда на Новый год

Румяный гусь с яблоками и его друзья.

Маэстро, мясо! Три отличных горячих блюда на Новый год
Баранина с чесноком и розмарином. Фото: Globallookpress. Говяжья вырезка, томленная в красном вине. Фото: Globallookpress

Баранина с чесноком и розмарином

Баранина с чесноком и розмарином. Фото
Баранина с чесноком и розмарином. Фото: Globallookpress

НАДО (на 4 порции): 1,5 кг баранины куском · 5 веточек розмарина · 4 зубчика чеснока · 4 ст. ложки оливкового масла · 2 ч. ложки тмина · морская соль.

ГОТОВИМ:

  1. Тмин растираем в ступке с чесноком, солью, листьями розмарина, смешиваем с оливковым маслом.
  2. Баранину моем, сушим, маринуем, оставляем на полчаса.
  3. Духовку разогреваем до 200 °С, ставим в нее баранину, прикрыв неплотно фольгой.
  4. Запекаем 1,5 часа.
  5. Снимаем фольгу, снижаем температуру до 170 °С, запекаем еще полчаса до корочки.
  6. Перед подачей даем мясу отдохнуть. Подаем, нарезав на ломтики.

Правильный гусь

Правильный гусь. Фото
Правильный гусь. Фото: Globallookpress

Гусь на столе красив, что и говорить. Но без должной сноровки его немудрено пересушить или, напротив, потушить, а не запечь. Этот рецепт очарует вас простотой, а результат не разочарует ни вас, ни гостей.

НАДО (на 6 — 8 порций): собственно гусь · 1 кг зеленых яблок · 7 ч. ложек меда · 200 г горчицы · 0,5 ч. ложки соли · перец черный и при желании острый · 1 ст. ложка паприки.

ГОТОВИМ:

  1. 30 декабря рано утром тушку замороженного гуся перекладываем из морозильника в холодильник для разморозки (это займет сутки).
  2. Утром 31 декабря гуся моем, сушим.
  3. Готовим маринад: смешиваем горчицу, соль, перец, паприку.
  4. Смазываем гуся маринадом (внутри тоже), кладем в противень, обертываем пленкой и убираем в холодильник на 5-8 часов.
  5. Включаем духовку на 210 °С. Половину яблок режем на четвертинки, удаляем семена, фаршируем гуся, закалываем зубочистками.
  6. Глубокий противень смазываем подсолнечным маслом, выкладываем гуся ножками кверху, помещаем в духовку и уменьшаем температуру до 180 °С.
  7. Едва гусь подрумянится, накрываем его фольгой (не герметично!).
  8. Запекаем гуся 3 часа, раз в 60 минут поливая его вытопившимся жиром.
  9. У оставшихся яблок срезаем верхушку (где веточка), вырезаем немного мякоти, кладем в ямку по 1 ч. ложке меда. Закрываем крышку, кладем яблоки к гусю и запекаем все вместе еще час.

Говяжья вырезка, томленная в красном вине*

Говяжья вырезка, томленная в красном вине. Фото
Говяжья вырезка, томленная в красном вине. Фото: Globallookpress

НАДО (на 8-10 порций): 2,5 кг говяжьей вырезки · 400 г помидоров в собственном соку без кожицы · 3 красные луковицы · 4 луковички-шалот · 8 зубчиков чеснока · по 5 веточек тимьяна и розмарина · 350 мл сухого красного вина · 6 ст. ложек оливкового масла · 1 ст. л тертого хрена · 3 лавровых листика · четверть ч. ложки сушеного чили в хлопьях · четверть ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

  1. Духовку разогреваем до 170 °С.
  2. 5 зубчиков чеснока растираем в ступке, смешиваем с солью, отправляем листики с двух веточек тимьяна и с трех — розмарина и опять растираем.
  3. Вырезку натираем с одной стороны чесноком с травами и солью, сворачиваем натертой стороной внутрь и связываем кулинарной нитью.
  4. В сотейнике обжариваем мясо на оливковом масле со всех сторон до золотистой корочки.
  5. Лук режем дольками, кладем в сотейник, добавляем оставшийся чеснок, веточки тимьяна и розмарина, томаты в собственном соку, лавровый лист, вино, 200 мл кипятка. Накрываем крышкой, греем 2 минуты.
  6. Добавляем хрен и чили, плотно закрываем сотейник двойной фольгой и запекаем в духовке 1,5 часа.
  7. Снимаем фольгу и запекаем еще полтора часа.
  8. Подаем мясо на большом блюде, жидкое содержимое сотейника пробиваем блендером и подаем как соус.

*Рецепт из программы Юлии Высоцкой «Едим дома» (НТВ)

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Кулинарные рецептыКулинарные рецепты с мясом
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Маэстро, мясо! Три отличных горячих блюда на Новый год
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