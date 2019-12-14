Это на Новый год! Необычные салаты для праздничного стола 

Самое время прикинуть, чем потчевать семью и гостей.

Оливье с креветками и красной икрой

НАДО (на 4 порции): полкило отварных и очищенных креветок · 2 морковки · 4 яйца · 6 ст. ложек готового майонеза · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка горчицы · 4 листа салата · 4 картофелины · 2 свежих огурчика · 400 г консервированного горошка · соль · перец · 1 ст. ложка сока лайма или лимона · 10 перьев зеленого лука · 4-5 ст. ложек красной икры.

ГОТОВИМ:

Отвариваем, остужаем и чистим картофель, морковь и яйца. Нарезаем довольно мелкими кубиками. Мелко шинкуем огурец и лук. Из горошка сливаем жидкость, добавляем в миску. Добавляем креветки. Готовим заправку: смешиваем майонез, горчицу, сахар, соль, сок лайма и черный перец. Заправляем салат прямо перед подачей на стол, перемешиваем. Выкладываем на блюдо поверх листьев салата. Сверху покрываем слоем красной икры и подаем.

Салат с индейкой, фасолью и грибами

НАДО (на 6 порций): полторы банки белой консервированной фасоли · 300 г отварного филе индейки · 300 г свежих шампиньонов · 6 маринованных огурчиков · 1 красная луковица · 3 яйца · 3 ст. ложки майонеза · 3 ст. ложки сметаны · 10 перьев зеленого лука · 3 ст. ложки подсолнечного масла · соль.

ГОТОВИМ:

Фасоль откидываем в сито. Мелко шинкуем красный лук, огурцы режем кубиками. Отварные яйца режем кубиками, так же поступаем с филе индейки. Грибы нарезаем кубиками, обжариваем 5 минут, солим. Шинкуем зеленый лук. Смешиваем все ингредиенты, заправляем смесью сметаны и майонеза. Подаем в тарталетках.

Салат с копченой курочкой и виноградом

НАДО (на 6 порций): 2 куриные грудки · гроздь винограда без косточек · 200 г хорошего твердого сыра · 4 яйца · 150 г грецких орехов · 100 г чернослива · майонез · пучок свежей петрушки.

ГОТОВИМ: