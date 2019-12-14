Рецепты

Это на Новый год! Необычные салаты для праздничного стола 

Самое время прикинуть, чем потчевать семью и гостей.

Это на Новый год! Необычные салаты для праздничного стола 
Оливье с креветками и красной икрой. Фото: Globallookpress. Салат с индейкой, фасолью и грибами. Фото: Globallookpress

Оливье с креветками и красной икрой

Оливье с креветками и красной икрой. Фото
Оливье с креветками и красной икрой. Фото: Globallookpress

НАДО (на 4 порции): полкило отварных и очищенных креветок · 2 морковки · 4 яйца · 6 ст. ложек готового майонеза · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка горчицы · 4 листа салата · 4 картофелины · 2 свежих огурчика · 400 г консервированного горошка · соль · перец · 1 ст. ложка сока лайма или лимона · 10 перьев зеленого лука · 4-5 ст. ложек красной икры. 

ГОТОВИМ: 

  1. Отвариваем, остужаем и чистим картофель, морковь и яйца. Нарезаем довольно мелкими кубиками. 
  2. Мелко шинкуем огурец и лук. 
  3. Из горошка сливаем жидкость, добавляем в миску. 
  4. Добавляем креветки. 
  5. Готовим заправку: смешиваем майонез, горчицу, сахар, соль, сок лайма и черный перец. 
  6. Заправляем салат прямо перед подачей на стол, перемешиваем. 
  7. Выкладываем на блюдо поверх листьев салата. 
  8. Сверху покрываем слоем красной икры и подаем.

Салат с индейкой, фасолью и грибами 

Салат с индейкой, фасолью и грибами. Фото
Салат с индейкой, фасолью и грибами. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): полторы банки белой консервированной фасоли · 300 г отварного филе индейки · 300 г свежих шампиньонов · 6 маринованных огурчиков · 1 красная луковица · 3 яйца · 3 ст. ложки майонеза · 3 ст. ложки сметаны · 10 перьев зеленого лука · 3 ст. ложки подсолнечного масла · соль. 

ГОТОВИМ: 

  1. Фасоль откидываем в сито. 
  2. Мелко шинкуем красный лук, огурцы режем кубиками. 
  3. Отварные яйца режем кубиками, так же поступаем с филе индейки. 
  4. Грибы нарезаем кубиками, обжариваем 5 минут, солим. 
  5. Шинкуем зеленый лук. 
  6. Смешиваем все ингредиенты, заправляем смесью сметаны и майонеза. 
  7. Подаем в тарталетках.

Салат с копченой курочкой и виноградом 

Салат с копченой курочкой и виноградом. Фото
Салат с копченой курочкой и виноградом. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): 2 куриные грудки · гроздь винограда без косточек · 200 г хорошего твердого сыра · 4 яйца · 150 г грецких орехов · 100 г чернослива · майонез · пучок свежей петрушки. 

ГОТОВИМ: 

  1. Курицу шинкуем соломкой или кубиками, так же поступаем с зеленью. 
  2. Отварные яйца натираем на терке. 
  3. Вымоченный в кипятке чернослив шинкуем соломкой. 
  4. Орехи слегка поджариваем и мелко режем ножом. 
  5. Сыр натираем на мелкой терке. 
  6. Виноградины режем пополам. 
  7. Далее все соединяем, солим, заправляем майонезом и подаем, украсив сверху целыми виноградинами. Либо выкладываем слоями (от курицы к винограду) в форме виноградной грозди, для достоверности украсив салат виноградной же веточкой.
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Это на Новый год! Необычные салаты для праздничного стола 
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