Это на Новый год! Необычные салаты для праздничного стола 

Оливье с креветками и красной икрой
НАДО (на 4 порции): полкило отварных и очищенных креветок · 2 морковки · 4 яйца · 6 ст. ложек готового майонеза · 1 ч. ложка сахара · 1 ч. ложка горчицы · 4 листа салата · 4 картофелины · 2 свежих огурчика · 400 г консервированного горошка · соль · перец · 1 ст. ложка сока лайма или лимона · 10 перьев зеленого лука · 4-5 ст. ложек красной икры.
ГОТОВИМ:
- Отвариваем, остужаем и чистим картофель, морковь и яйца. Нарезаем довольно мелкими кубиками.
- Мелко шинкуем огурец и лук.
- Из горошка сливаем жидкость, добавляем в миску.
- Добавляем креветки.
- Готовим заправку: смешиваем майонез, горчицу, сахар, соль, сок лайма и черный перец.
- Заправляем салат прямо перед подачей на стол, перемешиваем.
- Выкладываем на блюдо поверх листьев салата.
- Сверху покрываем слоем красной икры и подаем.
Салат с индейкой, фасолью и грибами
НАДО (на 6 порций): полторы банки белой консервированной фасоли · 300 г отварного филе индейки · 300 г свежих шампиньонов · 6 маринованных огурчиков · 1 красная луковица · 3 яйца · 3 ст. ложки майонеза · 3 ст. ложки сметаны · 10 перьев зеленого лука · 3 ст. ложки подсолнечного масла · соль.
ГОТОВИМ:
- Фасоль откидываем в сито.
- Мелко шинкуем красный лук, огурцы режем кубиками.
- Отварные яйца режем кубиками, так же поступаем с филе индейки.
- Грибы нарезаем кубиками, обжариваем 5 минут, солим.
- Шинкуем зеленый лук.
- Смешиваем все ингредиенты, заправляем смесью сметаны и майонеза.
- Подаем в тарталетках.
Салат с копченой курочкой и виноградом
НАДО (на 6 порций): 2 куриные грудки · гроздь винограда без косточек · 200 г хорошего твердого сыра · 4 яйца · 150 г грецких орехов · 100 г чернослива · майонез · пучок свежей петрушки.
ГОТОВИМ:
- Курицу шинкуем соломкой или кубиками, так же поступаем с зеленью.
- Отварные яйца натираем на терке.
- Вымоченный в кипятке чернослив шинкуем соломкой.
- Орехи слегка поджариваем и мелко режем ножом.
- Сыр натираем на мелкой терке.
- Виноградины режем пополам.
- Далее все соединяем, солим, заправляем майонезом и подаем, украсив сверху целыми виноградинами. Либо выкладываем слоями (от курицы к винограду) в форме виноградной грозди, для достоверности украсив салат виноградной же веточкой.