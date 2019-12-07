Простые рецепты пирогов, с которыми справится новичок на кухне

Радуйтесь, неопытные кулинары: пироги, с которыми справитесь даже вы, давно изобретены.

С творогом, сыром и зеленью

НАДО (на 4 — 6 порций): 1. ОСНОВА: 200 г муки · 50 г холодного сливочного масла · 1 яйцо · 50 мл ледяной воды · 1 ч. ложка соли. 2. НАЧИНКА: 300 г сухого творога · 150 г любого полутвердого сыра и еще 50 г твердого · 200 мл сливок · 1 ч. ложка соли · 2 яйца · пучок зеленого лука · немного свежего укропа и базилика.

ГОТОВИМ:

Масло режем кубиками, растираем пальцами с просеянной мукой, добавляем взбитое с солью яйцо и ледяную воду, вымешиваем тесто и убираем в пленке в холодильник минимум на 30 минут. Зелень мелко рубим. Творог растираем вилкой с тертым полутвердым сыром, добавляем зелень. Яйца слегка взбиваем со сливками и солью, отправляем в творог, перемешиваем. Тесто раскатываем по диаметру формы плюс 4 см, укладываем в форму, формируем небольшой бортик. На дно сыплем половину тертого твердого сыра, сверху выкладываем начинку, посыпаем остатками сыра. Выпекаем 45 минут при температуре 180 °С. Извлекаем из формы, дав немного остыть.

С брокколи и рыбкой

На вкус брокколи — редкая дрянь, как все полезное, и попробуйте разубедить в этом детей-школьников. Но это они просто вашего киша еще не ели. Рыбу, конечно же, можно заменить на обжаренный мясной фарш или тушеное куриное филе.

НАДО (на 8 порций): 1. ОСНОВА: 250 г муки · щепотка сахара · 1 ч. ложка соли · 130 г холодного сливочного масла · 3 ст. ложки ледяной воды. 2. НАЧИНКА: 400 г филе семги, форели или горбуши · 300 г брокколи · 100 г твердого сыра · соль · перец · 2 ст. ложки лимонного сока. 3. ЗАЛИВКА: 300 г жирной сметаны · 2 яйца · 50 г сыра · соль · перец. Нужна круглая форма диаметром 25 см.

ГОТОВИМ:

Брокколи разбираем на соцветия, бланшируем в кипятке 4 минуты, откидываем на дуршлаг, даем остыть. Масло режем мелкими кубиками, смешиваем с просеянной мукой, солью и сахаром, быстро перетираем пальцами в крошку, не давая маслу растаять. При желании этот этап можно выполнить при помощи блендера. Добавляем ледяную воду, быстро замешиваем тесто, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на час. Рыбу избавляем от костей, рубим филе кубиками. Смешиваем рыбу с брокколи (ее тоже можно нарезать, если соцветия крупноваты), поливаем лимонным соком, солим и перчим, добавляем тертый сыр, перемешиваем. Тесто раскатываем в виде круга диаметром примерно 29 см и толщиной 6 мм. Выкладываем в форму, делаем бортики. Кладем на тесто кулинарный пергамент, засыпаем стаканом сухой фасоли для тяжести и подсушиваем 15 мин. в духовке при температуре 180 °С. Делаем заливку: взбиваем яйца, сметану, 50 г тертого сыра, солим-перчим. Извлекаем из духовки основу, убираем фасоль, укладываем начинку, заливаем заливкой. Выпекаем 40 мин. при той же температуре. Подаем, дав остыть.

Сладкий с ягодами

Замороженную клубнику или малину на развес иногда можно купить даже дешевле, чем свежую в сезон. Так почему бы не повспоминать лето?

НАДО (на 4 — 6 порций): 1. ОСНОВА: 3 ст. ложки сахара · 2 стакана муки · 200 г холодного сливочного масла · 1 пакетик ванильного сахара (или 1 ч. ложка ванилина) · щепотка соли · 1 желток. 2. НАЧИНКА: 1,5 стакана любых ягод (клубника, малина, смородина…) · 3 ст. ложки сахара. 3. ЗАЛИВКА: 200 г густой сметаны · 2 яйца · 2 ст. ложки крахмала · 3 ст. ложки сахара · пакетик ванильного сахара (или 1 ч. ложка сахара).

ГОТОВИМ:

Просеянную муку смешиваем с солью, добавляем ванильный сахар и нарубленное кубиками сливочное масло, перетираем пальцами в крошку. Добавляем слегка взбитый желток, замешиваем тесто, убираем в пленке в холодильник на 1 час. Предварительно размороженные ягоды откидываем на дуршлаг для удаления лишней влаги, смешиваем с сахаром. Тесто раскатываем, укладываем в форму, формируя бортики, убираем тесто в форме на 15 минут. Подсушиваем тесто в духовке 10 минут при температуре 190 °С. Готовим заливку: взбиваем яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и крахмал. Вынимаем форму из духовки, выкладываем ягоды, заливаем заливкой. Выпекаем 40 минут при температуре 180 °С. Подаем, дав остыть.

Киш — это крестьянский открытый пирог с немецко-французскими корнями: в основу из песочного теста, замешенного особым способом, выкладывается какая угодно начинка и заливается молочно-яичной смесью. Киши удобно готовить, не вполне проснувшись субботним утром, — к обеду остынет и порадует всю семью.