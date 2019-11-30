Веселый расколбас: три рецепта домашней колбасы 

Вареная из курочки
Допустим, вы на ЗОЖе. Колбаса-то, получается, вне закона. Но только не эта, из куриной грудки.
НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 1 яйцо · 1 морковь · 60 г молока · 2 зубчика чеснока · пучок укропа · 1 ст. ложка паприки · соль · перец · пара шепоток порошка мускатного ореха.
ГОТОВИМ:
- Измельчаем филе (можно и вблендере, но не до состояния пасты).
- Добавляем яйцо, молоко, мелко натертую морковь, давленый чеснок, рубленый укроп, мускатный орех, соль и перец, паприку и тщательно перемешиваем.
- Половину массы выкладываем на фольгу и сворачиваем колбаской, закручиваем концы. Для надежности заворачиваем во второй слой фольги. Повторяем со второй половиной.
- Каждую из колбасок помещаем в полиэтиленовый пакет, выпускаем воздух, крепко завязываем и погружаем еще в один пакет - также выпускаем воздух и завязываем.
- Кладем пакеты с колбасками в кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим 40 - 50 минут.
- Вынимаем, остужаем, нарезаем. Подаем с любым гарниром.
Из индейки, запеченная в духовке
НАДО (на 8 - 10 порций): 1 кг филе индейки · 2 сладких перца · 2 морковки · 1 луковица · соль · перец · 1 ст. ложка паприки · 1 ст. ложка сливочного масла.
ГОТОВИМ:
- Индейку пропускаем через мясорубку или измельчаем вблендере.
- Перец режем кубиками, морковь натираем на терке, отправляем в фарш.
- Добавляем соль-перец, паприку, мелко нарезанный лук, сливочное масло, хорошенько вымешиваем, даем фаршу отдохнуть 30 минут.
- Делим фарш на 6 частей, каждую слегка отбиваем и формируем колбаску, завернув в 2 слоя фольги.
- Выпекаем в духовке 90 минутпритемпература 180 °С.
- Подаем, остудив иивыдержав в холодильнике несколько часов.
Шоколадная, как в детстве
В советские годы шоколадную колбасу готовили, наверное, в каждой семье - магазины в то время не баловали изобилием. Это страшно калорийно, но очень вкусно и никакой химии. Если есть по чуть-чуть, шоколадная колбаса фигуре не повредит.
НАДО (на 4 порции): 400 г печенья (типа «Юбилейного») · 200 г сливочного масла · 5 ст. ложек молока · 3 ст. ложки порошка какао · 1 стакан сахара · полстакана грецких орехов.
ГОТОВИМ:
- Делим печенье на две части: одну пробиваем вблендерев порошок, другую ломаем руками на маленькие кусочки.
- Орехи измельчаем (удобно делать это молотком для мяса), отправляем к печенью.
- Смешиваем какао, сахар и молоко, ставим на плиту, доводим до кипения, снимаем с огня, перемешиваем.
- Добавляем вкакао-молочно-сахарнуюсмесь сливочное масло, вымешиваем.
- Понемногу добавляем печенье и орехи, аккуратно вымешиваем.
- На пищевую пленку или фольгу выкладываем части смеси, заворачиваем, придаем форму колбаски. Повторяем этот пункт с остатком смеси.
- Убираем колбаски в холодильник на пару часов.
- Перед подачей фольгу или пленку удаляем, нарезаем ломтиками, как колбасу.