Веселый расколбас: три рецепта домашней колбасы 

Домашняя колбаса - это проще, чем кажется.

Вареная из курочки



Допустим, вы на ЗОЖе. Колбаса-то, получается, вне закона. Но только не эта, из куриной грудки.

НАДО (на 4 порции): 2 куриных филе · 1 яйцо · 1 морковь · 60 г молока · 2 зубчика чеснока · пучок укропа · 1 ст. ложка паприки · соль · перец · пара шепоток порошка мускатного ореха.

ГОТОВИМ:

Измельчаем филе (можно и в блендере , но не до состояния пасты). Добавляем яйцо, молоко, мелко натертую морковь, давленый чеснок, рубленый укроп, мускатный орех, соль и перец, паприку и тщательно перемешиваем. Половину массы выкладываем на фольгу и сворачиваем колбаской, закручиваем концы. Для надежности заворачиваем во второй слой фольги. Повторяем со второй половиной. Каждую из колбасок помещаем в полиэтиленовый пакет, выпускаем воздух, крепко завязываем и погружаем еще в один пакет - также выпускаем воздух и завязываем. Кладем пакеты с колбасками в кастрюлю, заливаем холодной водой, доводим до кипения и варим 40 - 50 минут. Вынимаем, остужаем, нарезаем. Подаем с любым гарниром.

Из индейки, запеченная в духовке

НАДО (на 8 - 10 порций): 1 кг филе индейки · 2 сладких перца · 2 морковки · 1 луковица · соль · перец · 1 ст. ложка паприки · 1 ст. ложка сливочного масла.

ГОТОВИМ:

Индейку пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере . Перец режем кубиками, морковь натираем на терке, отправляем в фарш. Добавляем соль-перец, паприку, мелко нарезанный лук, сливочное масло, хорошенько вымешиваем, даем фаршу отдохнуть 30 минут. Делим фарш на 6 частей, каждую слегка отбиваем и формируем колбаску, завернув в 2 слоя фольги. Выпекаем в духовке 90 минут при температура 180 °С. Подаем, остудив и и выдержав в холодильнике несколько часов.

Шоколадная , как в детстве

В советские годы шоколадную колбасу готовили, наверное, в каждой семье - магазины в то время не баловали изобилием. Это страшно калорийно, но очень вкусно и никакой химии. Если есть по чуть-чуть, шоколадная колбаса фигуре не повредит.

НАДО (на 4 порции): 400 г печенья (типа «Юбилейного») · 200 г сливочного масла · 5 ст. ложек молока · 3 ст. ложки порошка какао · 1 стакан сахара · полстакана грецких орехов.

ГОТОВИМ: