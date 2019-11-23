Рецепты

Три очень полезных вегетарианских паштета вместо сливочного масла 

Мы продолжаем экспериментировать на кухне 

Три очень полезных вегетарианских паштета вместо сливочного масла 
Бабагануш и хумус. Фото: Globallookpress

Бабагануш 

Бабагануш. Фото
Бабагануш. Фото: Globallookpress

Своего рода баклажанная икра восточных народов. «Ум отъешь!» - говорят арабы и евреи.  

НАДО (на 5 — 6 порций): 3 баклажана · 1 головка чеснока ·  

1 ч. ложка зиры · 3 ст. ложки оливкового масла · 4 ст. ложки тахини · соль · острый красный перец · зелень (петрушка, кинза) · 1 лимон · горсть гранатовых зерен · щепотка паприки. 

ГОТОВИМ: 

  1. Духовку разогреваем до 170 °С. 
  2. Чеснок чистим, заворачиваем в фольгу, запекаем 20 минут. 
  3. Баклажаны накалываем вилкой, смазываем маслом, запекаем 45 мин. (до мягкости). 
  4. Слегка остужаем баклажаны, выбираем мякоть в дуршлаг - пусть стечет лишняя жидкость. 
  5. Вблендерепробиваем баклажаны, тахини, чеснок, соль и перец.  
  6. Добавляем сметану и веточку петрушки, пробиваем еще раз. 
  7. Охлаждаем в холодильнике, перед подачей посыпаем хлопьями паприки, зернами граната. 
  8. Подаем с ломтиками сырых овощей, крекерами, лепешками.

Паштет из авокадо и орехов. 

Паштет из авокадо и орехов . Фото
Паштет из авокадо и орехов . Фото: Globallookpress

НАДО (на 5 — 6 порций): 2 спелых авокадо · 50 г кедровых или грецких орехов · 30 мл рафинированного масла · 1 лимон · соль, перец · 3 — 4 зубчика чеснока · пучок петрушки. 

ГОТОВИМ: 

  1. Вынимаем мякоть авокадо. 
  2. Снимаем цедру с лимона, выжимаем сок. 
  3. Орехи поджариваем, перемалываем вблендере
  4. Вблендерепробиваем орехи, лимонный сок, соль, перец по вкусу, масло, петрушку, чеснок до полной однородности.  
  5. Подавать, намазав на мини-тосты. Сверху бутерброды можно дополнить пластинками овощей, сыра, листьями салата.

Хумус 

Хумус. Фото
Хумус. Фото: Globallookpress

Эта ближневосточная «замазка» на основе нута (такой горох, купить его несложно) в последние годы и в России продается повсеместно. Но либо это жалкая имитация, либо аутентичный продукт, но за баснословные деньги. А ведь хумусом так хорошо завтракать, намазав на лепешку. Перекусывать им после обеда. Подавать гостям на вечеринке с хрустящими начос 

НАДО (на 5 порций): 250 г нута · 220 г тахини* · 1 ч. ложка соды · 4 ст. ложки лимонного сока ·  

1 средняя головка чеснока · 100 мл  ледяной воды · 50 г кедровых орешков · 2 ч. ложки зиры · 1 ч. ложка кориандра · кунжутное масло · пара веточек кинзы · паприка · соль · черный перец. 

ГОТОВИМ: 

  1. Замочите нут на ночь в большом количестве воды. Промойте, залейте свежей водой, добавьте соду и варите до мягкости 2 часа на слабом огне без соли, удаляя пенку и шелуху. 
  2. Слейте воду, удалите оставшиеся оболочки зерен. 
  3. Вблендерположите нут, тахини, чеснок (перфекционисты могут его предварительно запечь в фольге), лимонный сок, зиру и кориандр, добавьте соли и черного перца.  
  4. Запуститеблендер. Постепенно добавляя масло, добейтесь консистенции нежного крема. Если масла ушло прилично, а хочется более жидкую пасту, можно по чуть-чуть добавлять ледяную воду.
  5. Готовыйхумус перед подачей охладите, выложите на блюдо, посыпьте хлопьями паприки и рубленой кинзой. Подавайте с лепешками как закуску. 

*Тахини, или тхина, - это паста из кунжута, используемая во многих блюдах ближневосточной и средиземноморской кухни. Можно купить готовую. А можно приготовить: 200 г белого кунжута (он не должен горчить!) обжарьте до золотистости и пробейте в блендере - сначала сам по себе, а затем добавим  2 ст. ложки рафинированного масла (можно и подсолнечного). Должна получиться тягучая масса. 

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Три очень полезных вегетарианских паштета вместо сливочного масла 
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