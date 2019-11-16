Необычная выпечка, которой можно порадовать домочадцев 

Маффины с ветчиной и семечками
НАДО (на 12 кексов): 300 г муки · 100 г полутвердого сыра типа гауды · 150 г ветчины или вареной колбасы · 250 г сметаны · 60 г сливочного масла · 1 яйцо, пакетик разрыхлителя · соль-перец · гость очищенных семечек.
ГОТОВИМ:
- Ветчину режем кубиками, сыр трем на терке.
- Смешиваем ветчину, сыр, муку, разрыхлитель.
- В отдельной миске смешиваем растопленное масло, яйцо, сметану, соль и перец.
- Смешиваем содержимое обеих мисок.
- Раскладываем тесто по одноразовым формочкам длямаффиновна три четверти объема, посыпаем семечками.
- Выпекаем 25 минут при 180 °С.
Кекс с тыквой
НАДО (на 6 порций): 3,5 стакана муки · 1,5 стакана белого сахара · 1 стакан тростникового сахара · 1 стакан подсолнечного масла · 4 яйца · 400 г очищенной тыквы · пакетик разрыхлителя · половина ч. ложки корицы · половина ч. ложки мускатного ореха · половина ч. ложки душистого перца · 1 ч. ложка соли.
ГОТОВИМ:
- Тыкву заранее отвариваем или запекаем,пюрируем.
- Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, специи.
- Отдельно взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло.
- Добавляем тыквенное пюре, аккуратно размешиваем.
- Добавляем муку с разрыхлителем и специями, вымешиваем.
- Выливаем смесь в силиконовую форму для кекса и выпекаем 1 час при температуре 180 °С.
Несладкий кекс с маслинами, сыром и пряными травами
НАДО (на 6 порций): 320 г муки · 1 пакетик разрыхлителя · половина ч. ложки соли · черный перец · 100 г сыра · 100 г маслин · стакан молока · 2 яйца · 1 ст. ложка зернистой горчицы · 60 мл растительного масла · чайная ложка сухой смеси прованских трав.
ГОТОВИМ:
- Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, соль, перец, прованские травы.
- Маслины режем тонкими кружочками.
- Сыр натираем на крупной терке.
- В отдельной миске смешиваем молоко, яйца, горчицу и масло, взбиваемблендеромили вилкой.
- В миску с мукой кладем маслины и сыр (оставьте немного для посыпки), вымешиваем.
- Добавляем жидкую смесь, не слишком тщательно вымешиваем.
- Продолговатую форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто, сверху посыпаем сыром.
- Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяемзубочисткой.