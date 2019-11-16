Рецепты

Необычная выпечка, которой можно порадовать домочадцев 

Готовим быстренько и не напрягаясь.

Необычная выпечка, которой можно порадовать домочадцев 
Несладкий кекс и маффины с ветчиной и семечками . Фото: Globallookpress.

Маффины с ветчиной и семечками 

Маффины с ветчиной и семечками . Фото
Маффины с ветчиной и семечками . Фото: Globallookpress

НАДО (на 12 кексов): 300 г муки · 100 г полутвердого сыра типа гауды · 150 г ветчины или вареной колбасы · 250 г сметаны · 60 г сливочного масла · 1 яйцо, пакетик разрыхлителя · соль-перец · гость очищенных семечек. 

ГОТОВИМ: 

  1. Ветчину режем кубиками, сыр трем на терке.
  2. Смешиваем ветчину, сыр, муку, разрыхлитель.
  3. В отдельной миске смешиваем растопленное масло, яйцо, сметану, соль и перец.
  4. Смешиваем содержимое обеих мисок.
  5. Раскладываем тесто по одноразовым формочкам длямаффиновна три четверти объема, посыпаем семечками. 
  6. Выпекаем 25 минут при 180 °С.

Кекс с тыквой 

Кекс с тыквой. Фото
Кекс с тыквой. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): 3,5 стакана муки · 1,5 стакана белого сахара · 1 стакан тростникового сахара · 1 стакан подсолнечного масла · 4 яйца · 400 г очищенной тыквы · пакетик разрыхлителя · половина ч. ложки корицы · половина ч. ложки мускатного ореха · половина ч. ложки душистого перца · 1 ч. ложка соли. 

ГОТОВИМ: 

  1. Тыкву заранее отвариваем или запекаем,пюрируем.
  2. Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, специи.
  3. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло.
  4. Добавляем тыквенное пюре, аккуратно размешиваем.
  5. Добавляем муку с разрыхлителем и специями, вымешиваем.
  6. Выливаем смесь в силиконовую форму для кекса и выпекаем 1 час при температуре 180 °С.

Несладкий кекс с маслинами, сыром и пряными травами 

Несладкий кекс. Фото
Несладкий кекс. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): 320 г муки · 1 пакетик разрыхлителя · половина ч. ложки соли · черный перец · 100 г сыра · 100 г маслин · стакан молока · 2 яйца · 1 ст. ложка зернистой горчицы · 60 мл растительного масла · чайная ложка сухой смеси прованских трав. 

ГОТОВИМ: 

  1. Муку просеиваем, добавляем разрыхлитель, соль, перец, прованские травы.
  2. Маслины режем тонкими кружочками.
  3. Сыр натираем на крупной терке.
  4. В отдельной миске смешиваем молоко, яйца, горчицу и масло, взбиваемблендеромили вилкой. 
  5. В миску с мукой кладем маслины и сыр (оставьте немного для посыпки), вымешиваем.
  6. Добавляем жидкую смесь, не слишком тщательно вымешиваем.
  7. Продолговатую форму застилаем пергаментом, выкладываем тесто, сверху посыпаем сыром.
  8. Выпекаем 50 минут при температуре 180 °С. Готовность проверяемзубочисткой. 
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Необычная выпечка, которой можно порадовать домочадцев 
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