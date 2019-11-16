Необычная выпечка, которой можно порадовать домочадцев 

Готовим быстренько и не напрягаясь.

Маффины с ветчиной и семечками

НАДО (на 12 кексов): 300 г муки · 100 г полутвердого сыра типа гауды · 150 г ветчины или вареной колбасы · 250 г сметаны · 60 г сливочного масла · 1 яйцо, пакетик разрыхлителя · соль-перец · гость очищенных семечек.

ГОТОВИМ:

Ветчину режем кубиками, сыр трем на терке. Смешиваем ветчину, сыр, муку, разрыхлитель. В отдельной миске смешиваем растопленное масло, яйцо, сметану, соль и перец. Смешиваем содержимое обеих мисок. Раскладываем тесто по одноразовым формочкам для маффинов на три четверти объема, посыпаем семечками. Выпекаем 25 минут при 180 °С.

Кекс с тыквой

НАДО (на 6 порций): 3,5 стакана муки · 1,5 стакана белого сахара · 1 стакан тростникового сахара · 1 стакан подсолнечного масла · 4 яйца · 400 г очищенной тыквы · пакетик разрыхлителя · половина ч. ложки корицы · половина ч. ложки мускатного ореха · половина ч. ложки душистого перца · 1 ч. ложка соли.

ГОТОВИМ:

Тыкву заранее отвариваем или запекаем, пюрируем . Смешиваем муку, разрыхлитель, соль, специи. Отдельно взбиваем яйца с сахаром, добавляем масло. Добавляем тыквенное пюре, аккуратно размешиваем. Добавляем муку с разрыхлителем и специями, вымешиваем. Выливаем смесь в силиконовую форму для кекса и выпекаем 1 час при температуре 180 °С.

Несладкий кекс с маслинами, сыром и пряными травами

НАДО (на 6 порций): 320 г муки · 1 пакетик разрыхлителя · половина ч. ложки соли · черный перец · 100 г сыра · 100 г маслин · стакан молока · 2 яйца · 1 ст. ложка зернистой горчицы · 60 мл растительного масла · чайная ложка сухой смеси прованских трав.

ГОТОВИМ: