Рецепты

Какие интересные блюда можно приготовить из хурмы

Готовим из главного ноябрьского фрукта.

Какие интересные блюда можно приготовить из хурмы
Блюда из хурмы. Фото: globallookpress

Салат с хурмой, творожным сыром и медовой заправкой

Салат с хурмой, творожным сыром и медовой заправкой. Фото
Салат с хурмой, творожным сыром и медовой заправкой. Фото: globallookpress

Гости будут в восторге, честно-честно.

НАДО (на 4 порции): 1 хурма · 2 средние помидорки · горсть очищенных семечек · 2 ст. ложки жидкого меда · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 100 г козьего сыра (или любого творожного) · 200 г свежего листового салата (или готовой салатной смеси в пакете) · соль-перец.

ГОТОВИМ:

  1. Семечки поджариваем на сухой сковороде.
  2. Делаем заправку: смешиваем уксус, мед, перец и соль. Добавляем масло, перемешиваем.
  3. Хурму режем красивыми дольками, добавляем пару ложек заправки, перемешиваем.
  4. Помидоры режем дольками.
  5. Листья салата рвем руками, добавляем заправку, перемешиваем.
  6. Добавляем нарезанный кубиками сыр, хурму, помидоры, семечки, аккуратно перемешиваем.

Хрустелки с хурмой и овсяными хлопьями

Хрустелки с хурмой и овсяными хлопьями. Фото
Хрустелки с хурмой и овсяными хлопьями. Фото: globallookpress

Калорийная бомбочка для послеобеденного перекуса или завтрака.

НАДО (на 4 порции): 2 большие спелые хурмы · 250 г сливочного масла · 100 г сахара · 250 г овсяных хлопьев · 80 г муки.

ГОТОВИМ:

  1. Из хурмы ложкой вынимаем мякоть.
  2. В кастрюльке растапливаем масло, добавляем сахар и мякоть хурмы, вымешиваем до растворения сахара, выключаем огонь.
  3. Добавляем хлопья, просеиваем в кастрюлю муку, вымешиваем.
  4. Противень застилаем пергаментом, выливаем массу из кастрюли.
  5. Ставим в духовку на 30 минут при температуре 170 °С.
  6. Дем полностью остыть, нарезаем полосками по 2,5 — 3 см шириной.
  7. Подаем с чаем или йогуртом, кефиром.

Сытная гречневая каша с мясом и хурмой

Сытная гречневая каша с мясом и хурмой. Фото
Сытная гречневая каша с мясом и хурмой. Фото: globallookpress

НАДО (на 4 — 6 порций): стакан гречневой крупы · 3 средние жестковатые, чуть недозревшие хурмы · 1 крупная луковица · 6 филе куриных бедер без кожи · соль-перец · 50 мл подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

  1. Гречку отвариваем, как обычно (стакан промытой крупы заливаем двумя стаканами воды, солим, доводим до кипения, варим на медленном огне 30 минут).
  2. Лук режем полукольцами, жарим в глубокой сковороде до матовости.
  3. Бедра нарезаем полосками, отправляем к луку, солим-перчим, перемешиваем, подрумяниваем мясо 10 минут.
  4. Хурму режем дольками, кладем поверх мяса, накрываем крышкой, тушим до готовности еще минут десять.
  5. На тарелку кладем порцию гречки, сверху выкладываем курицу с хурмой и луком, поливаем соком из сковороды.

Совет: гречку можно заменить на рис — будет тоже интересно.

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Какие интересные блюда можно приготовить из хурмы
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