Какие интересные блюда можно приготовить из хурмы

Салат с хурмой, творожным сыром и медовой заправкой
Гости будут в восторге, честно-честно.
НАДО (на 4 порции): 1 хурма · 2 средние помидорки · горсть очищенных семечек · 2 ст. ложки жидкого меда · 1 ст. ложка яблочного уксуса · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 100 г козьего сыра (или любого творожного) · 200 г свежего листового салата (или готовой салатной смеси в пакете) · соль-перец.
ГОТОВИМ:
- Семечки поджариваем на сухой сковороде.
- Делаем заправку: смешиваем уксус, мед, перец и соль. Добавляем масло, перемешиваем.
- Хурму режем красивыми дольками, добавляем пару ложек заправки, перемешиваем.
- Помидоры режем дольками.
- Листья салата рвем руками, добавляем заправку, перемешиваем.
- Добавляем нарезанный кубиками сыр, хурму, помидоры, семечки, аккуратно перемешиваем.
Хрустелки с хурмой и овсяными хлопьями
Калорийная бомбочка для послеобеденного перекуса или завтрака.
НАДО (на 4 порции): 2 большие спелые хурмы · 250 г сливочного масла · 100 г сахара · 250 г овсяных хлопьев · 80 г муки.
ГОТОВИМ:
- Из хурмы ложкой вынимаем мякоть.
- В кастрюльке растапливаем масло, добавляем сахар и мякоть хурмы, вымешиваем до растворения сахара, выключаем огонь.
- Добавляем хлопья, просеиваем в кастрюлю муку, вымешиваем.
- Противень застилаем пергаментом, выливаем массу из кастрюли.
- Ставим в духовку на 30 минут при температуре 170 °С.
- Дем полностью остыть, нарезаем полосками по 2,5 — 3 см шириной.
- Подаем с чаем или йогуртом, кефиром.
Сытная гречневая каша с мясом и хурмой
НАДО (на 4 — 6 порций): стакан гречневой крупы · 3 средние жестковатые, чуть недозревшие хурмы · 1 крупная луковица · 6 филе куриных бедер без кожи · соль-перец · 50 мл подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
- Гречку отвариваем, как обычно (стакан промытой крупы заливаем двумя стаканами воды, солим, доводим до кипения, варим на медленном огне 30 минут).
- Лук режем полукольцами, жарим в глубокой сковороде до матовости.
- Бедра нарезаем полосками, отправляем к луку, солим-перчим, перемешиваем, подрумяниваем мясо 10 минут.
- Хурму режем дольками, кладем поверх мяса, накрываем крышкой, тушим до готовности еще минут десять.
- На тарелку кладем порцию гречки, сверху выкладываем курицу с хурмой и луком, поливаем соком из сковороды.
Совет: гречку можно заменить на рис — будет тоже интересно.