Рецепты

Мясо без выкрутасов 

И  самим сытно, и гостей позвать не стыдно. 

Мясо без выкрутасов 
Самса по- узбекски. Фото: Ралина Фаваризова/Wikimedia. Свиной рулет с айвой. Фото: Globallookpress

Свиной рулет с айвой 

Свиной рулет с айвой. Фото
Свиной рулет с айвой. Фото: Globallookpress

НАДО (на 5 порций): килограммовый свиной карбонад · 1 большая айва · 100 г любого хорошего твердого сыра · упаковка свежего шпината · пара веточек тимьяна (или половина ч. ложки сушеного) · 4 ст. ложки подсолнечного масла · перец · соль. 

ГОТОВИМ: 

1. Мясо моем, сушим. Разрезаем вдоль, но не до конца.

2. Подрезаем каждую половину, как бы разворачивая мясо, как книгу, цель  — превратить вытянутую палку карбонада в более-менее плоский прямоугольник.

3. Несильно отбиваем мясо молотком  - важно его размягчить, чтобы потом легче было сворачивать.

4. Смазываем подсолнечным маслом, солим-перчим, посыпаем тимьяном, ставим в холодильник на час.

5. Айву чистим, нарезаем брусочками.

6. Шпинат обдаем кипятком, разделяем на фрагменты и укладываем на мясо.

7. Сверху выкладываем брусочки айвы и посыпаем тертым сыром.

8. Сворачиваем рулет, связываем его шпагатом или скрепляем края зубочистками.

9. Укладываем в смазанный противень и ставим в  духовку на 20 минут при температуре 220 °С.

10. Снижаем температуру до 180°С и запекаем еще 40 минут, поливая образующимся жиром. 

11. Остужаем, вынимаем зубочистки, нарезаем кружочками, подаем со свежими овощами и рисом.

Самса по-узбекски 

Самса по- узбекски. Фото
Самса по-узбекски. Фото: Ралина Фаваризова/Wikimedia

Замечательные треугольные печеные пирожки с мясом сильно дискредитированы ларечно-привокзальным фастфудом, когда внутри все что угодно, только не мясо. Пора реабилитировать это вкуснейшее блюдо! Готовить его несложно, хоть и  не быстро: тесто должно дважды по часу отстояться в  холодильнике. В самсе неплохой баланс жиров, белков и углеводов  — это хороший вариант для завтрака (можно приготовить впрок: хранить пару дней в холодильнике и хоть месяц — в морозильнике, разогревая по необходимости). 

НАДО (на 8 порций): 600 г муки · 600  г говядины (наиболее аутентична баранина, но можно хоть курицу, хоть свинину) · 2 яйца · 100 г сливочного масла · 4  средние луковицы · зира · черный и красный перец · соль · 1/4 стакана молока · 200 мл воды · 1  ст. ложка кунжута. 

ГОТОВИМ:

1. Начинаем с теста: муку просеиваем в миску, разбиваем 1 яйцо, добавляем 1 ст. ложку соли (без горки), добавляем воду и вымешиваем довольно крутое тесто. Заворачиваем в пленку, убираем в холодильник на 1 час. 

2. Готовим начинку: мясо проворачиваем в фарш в мясорубке или измельчаем блендером (в идеале надо бы порубить ножом мелкими кубиками, но нам же хочется побыстрее). 

3. Лук рубим мелкими кубиками, отправляем к мясу.

4. Добавляем пару щепоток зиры, солим-перчим, вливаем молоко, хорошо вымешиваем.

5. Достаем тесто и раскатываем его в пласт толщиной около 3 мм.

6. Масло растапливаем, кисточкой смазываем тесто.

7. Сворачиваем тесто в плотный рулетик без пустот, а затем укладываем его спиралью в бублик. 

8. Вновь заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на час.

9. Извлекаем тесто, разворачиваем бублик, разрезаем его на 16 одинаковых кусочков.

10. Каждый кусочек раскатываем в кружок толщиной 3 мм, в серединку кладем 2  ст. ложки фарша и формируем треугольник: сначала сводим в центре три равноудаленные точки окружности и затем защипываем швы.

11. Выкладываем треугольники на противень, застланный пергаментом.

12. Смазываем кисточкой взбитым желтком, посыпаем кунжутом.

13. Выпекаем при температуре 180°С 40 минут. 

14. Перед подачей даем отдохнуть 10 минут. Mazali, как говорят в  Ташкенте (перевод сами погуглите). 

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Мясо без выкрутасов 
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