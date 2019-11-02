Мясо без выкрутасов 

Свиной рулет с айвой
НАДО (на 5 порций): килограммовый свиной карбонад · 1 большая айва · 100 г любого хорошего твердого сыра · упаковка свежего шпината · пара веточек тимьяна (или половина ч. ложки сушеного) · 4 ст. ложки подсолнечного масла · перец · соль.
ГОТОВИМ:
1. Мясо моем, сушим. Разрезаем вдоль, но не до конца.
2. Подрезаем каждую половину, как бы разворачивая мясо, как книгу, цель — превратить вытянутую палку карбонада в более-менее плоский прямоугольник.
3. Несильно отбиваем мясо молотком - важно его размягчить, чтобы потом легче было сворачивать.
4. Смазываем подсолнечным маслом, солим-перчим, посыпаем тимьяном, ставим в холодильник на час.
5. Айву чистим, нарезаем брусочками.
6. Шпинат обдаем кипятком, разделяем на фрагменты и укладываем на мясо.
7. Сверху выкладываем брусочки айвы и посыпаем тертым сыром.
8. Сворачиваем рулет, связываем его шпагатом или скрепляем края зубочистками.
9. Укладываем в смазанный противень и ставим в духовку на 20 минут при температуре 220 °С.
10. Снижаем температуру до 180°С и запекаем еще 40 минут, поливая образующимся жиром.
11. Остужаем, вынимаем зубочистки, нарезаем кружочками, подаем со свежими овощами и рисом.
Самса по-узбекски
Замечательные треугольные печеные пирожки с мясом сильно дискредитированы ларечно-привокзальным фастфудом, когда внутри все что угодно, только не мясо. Пора реабилитировать это вкуснейшее блюдо! Готовить его несложно, хоть и не быстро: тесто должно дважды по часу отстояться в холодильнике. В самсе неплохой баланс жиров, белков и углеводов — это хороший вариант для завтрака (можно приготовить впрок: хранить пару дней в холодильнике и хоть месяц — в морозильнике, разогревая по необходимости).
НАДО (на 8 порций): 600 г муки · 600 г говядины (наиболее аутентична баранина, но можно хоть курицу, хоть свинину) · 2 яйца · 100 г сливочного масла · 4 средние луковицы · зира · черный и красный перец · соль · 1/4 стакана молока · 200 мл воды · 1 ст. ложка кунжута.
ГОТОВИМ:
1. Начинаем с теста: муку просеиваем в миску, разбиваем 1 яйцо, добавляем 1 ст. ложку соли (без горки), добавляем воду и вымешиваем довольно крутое тесто. Заворачиваем в пленку, убираем в холодильник на 1 час.
2. Готовим начинку: мясо проворачиваем в фарш в мясорубке или измельчаем блендером (в идеале надо бы порубить ножом мелкими кубиками, но нам же хочется побыстрее).
3. Лук рубим мелкими кубиками, отправляем к мясу.
4. Добавляем пару щепоток зиры, солим-перчим, вливаем молоко, хорошо вымешиваем.
5. Достаем тесто и раскатываем его в пласт толщиной около 3 мм.
6. Масло растапливаем, кисточкой смазываем тесто.
7. Сворачиваем тесто в плотный рулетик без пустот, а затем укладываем его спиралью в бублик.
8. Вновь заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на час.
9. Извлекаем тесто, разворачиваем бублик, разрезаем его на 16 одинаковых кусочков.
10. Каждый кусочек раскатываем в кружок толщиной 3 мм, в серединку кладем 2 ст. ложки фарша и формируем треугольник: сначала сводим в центре три равноудаленные точки окружности и затем защипываем швы.
11. Выкладываем треугольники на противень, застланный пергаментом.
12. Смазываем кисточкой взбитым желтком, посыпаем кунжутом.
13. Выпекаем при температуре 180°С 40 минут.
14. Перед подачей даем отдохнуть 10 минут. Mazali, как говорят в Ташкенте (перевод сами погуглите).