Рецепты

Необычные блюда, которые можно приготовить из бананов 

Привычный желтенький фрукт хорош не только в свежем виде.

Необычные блюда, которые можно приготовить из бананов 
Банан-мороженое с йогуртом и гранолой и банановое варенье. Фото: Globallookpress.

Банановое варенье 

Банановое варенье.Фото
Банановое варенье. Фото: Globallookpress

Варить банок десять на зиму вряд ли уместно, а вот приготовить немного в качестве топинга к сырникам или просто к творогу - отличная идея. 

НАДО (на 4 порции): полкило бананов · 1 лимон · полстакана воды · 200 г сахара. 

ГОТОВИМ: 

  1. Бананы чистим, режем кружочками. 
  2. С лимона мелкой теркой снимаем цедру, выдавливаем сок. 
  3. В кастрюлю отправляем бананы, сахар, цедру и сок. 
  4. Размешиваем и ставим на огонь. 
  5. Доводим до кипения, разминаем бананы толкушкой для картофеля в пюре.  
  6. Держим на медленном огне 15 минут, даем остыть. Гораздо полезнее обычного мороженого, на детском празднике лакомство уйдет на ура. Да и вам понравится.

Банановые шарики во фритюре 

Банан-мороженое с йогуртом и гранолой. Фото
Банан-мороженое с йогуртом и гранолой. Фото: Globallookpress

НАДО (на 4 порции): 2 банана · 150 г блинной муки · 0,5 ч. ложки корицы · 150 мл молока · растительное масло для жарки · сахарная пудра. 

ГОТОВИМ: 

  1. Бананы разминаем вилкой в кашицу. 
  2. Добавляем муку, корицу и молоко, смешиваем. Получается жидковатое тесто. 
  3. Большое количество масла раскаляем, выкладываем тесто порциями круглой ложкой, обжариваем до румяности. 
  4. Выкладываем на бумажное полотенце, перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Хлебушек к завтраку 

Хлебушек к завтраку. Фото
Хлебушек к завтраку. Фото: Globallookpress

Вообще-то это скорее кекс, чем хлеб, к супу его подавать не стоит, а вот к чаю в самый раз. В США банановый хлеб готовят повсеместно. Рецепт простой и вариативный: вместо обычной муки можно использовать цельнозерновую, вместо орехов - горсть овсяных хлопьев или изюма, вместо сахара - мед. 

НАДО (на 8 порций): 3 зрелых банана (или 4, если они небольшие) · 3 яйца · 100 г сахара · 10 г ванильного сахара · 100 мл рафинированного подсолнечного масла · 200 г муки · 10 г разрыхлителя (один пакетик) · щепотка соли · 2 ст. ложки грецких орехов (необязательно) · сливочное масло (для смазывания формы). 

ГОТОВИМ: 

  1. Разогреваем духовку до 200 °С. 
  2. Два банана чистим и разминаем вилкой. Добавляем яйца, сахар, соль и масло, грецкие орехи (пожарить и измельчить, но не в порошок), все хорошенько смешиваем. 
  3. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, размешиваем - особо можно не стараться, некоторая комковатость только на пользу. 
  4. Продолговатую форму смазываем сливочным маслом, выливаем смесь. 
  5. Еще один банан чистим, разрезаем вдоль на две части и укладываем сверху - благодаря этому, когда тесто поднимется, появятся красивые разрывы. 
  6. Выпекаем 40 минут (если духовка с конвекцией, то меньше - проверяйте готовность зубочисткой: она должна быть сухой).

Банан-мороженое с йогуртом и гранолой 

Банан-мороженое с йогуртом и гранолой. Фото
Банан-мороженое с йогуртом и гранолой. Фото: Globallookpress

НАДО (на 10 порций): 5 бананов · 250 г густого греческого йогурта · 150 г гранолы (это своего рода запеченные мюсли, есть в любом супермаркете) · 10 палочек для мороженого. 

ГОТОВИМ: 

  1. Бананы чистим и режем поперек на половинки. 
  2. Втыкаем в бананы палочки. 
  3. Аккуратно обмазываем йогуртом и посыпаем гранолой
  4. Укладываем на застеленную пергаментом разделочную доску или поднос и ставим в морозильник на 1-2 часа.
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Необычные блюда, которые можно приготовить из бананов 
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