Необычные блюда, которые можно приготовить из бананов 

Банановое варенье
Варить банок десять на зиму вряд ли уместно, а вот приготовить немного в качестве топинга к сырникам или просто к творогу - отличная идея.
НАДО (на 4 порции): полкило бананов · 1 лимон · полстакана воды · 200 г сахара.
ГОТОВИМ:
- Бананы чистим, режем кружочками.
- С лимона мелкой теркой снимаем цедру, выдавливаем сок.
- В кастрюлю отправляем бананы, сахар, цедру и сок.
- Размешиваем и ставим на огонь.
- Доводим до кипения, разминаем бананы толкушкой для картофеля в пюре.
- Держим на медленном огне 15 минут, даем остыть. Гораздо полезнее обычного мороженого, на детском празднике лакомство уйдет на ура. Да и вам понравится.
Банановые шарики во фритюре
НАДО (на 4 порции): 2 банана · 150 г блинной муки · 0,5 ч. ложки корицы · 150 мл молока · растительное масло для жарки · сахарная пудра.
ГОТОВИМ:
- Бананы разминаем вилкой в кашицу.
- Добавляем муку, корицу и молоко, смешиваем. Получается жидковатое тесто.
- Большое количество масла раскаляем, выкладываем тесто порциями круглой ложкой, обжариваем до румяности.
- Выкладываем на бумажное полотенце, перед подачей посыпаем сахарной пудрой.
Хлебушек к завтраку
Вообще-то это скорее кекс, чем хлеб, к супу его подавать не стоит, а вот к чаю в самый раз. В США банановый хлеб готовят повсеместно. Рецепт простой и вариативный: вместо обычной муки можно использовать цельнозерновую, вместо орехов - горсть овсяных хлопьев или изюма, вместо сахара - мед.
НАДО (на 8 порций): 3 зрелых банана (или 4, если они небольшие) · 3 яйца · 100 г сахара · 10 г ванильного сахара · 100 мл рафинированного подсолнечного масла · 200 г муки · 10 г разрыхлителя (один пакетик) · щепотка соли · 2 ст. ложки грецких орехов (необязательно) · сливочное масло (для смазывания формы).
ГОТОВИМ:
- Разогреваем духовку до 200 °С.
- Два банана чистим и разминаем вилкой. Добавляем яйца, сахар, соль и масло, грецкие орехи (пожарить и измельчить, но не в порошок), все хорошенько смешиваем.
- Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, размешиваем - особо можно не стараться, некоторая комковатость только на пользу.
- Продолговатую форму смазываем сливочным маслом, выливаем смесь.
- Еще один банан чистим, разрезаем вдоль на две части и укладываем сверху - благодаря этому, когда тесто поднимется, появятся красивые разрывы.
- Выпекаем 40 минут (если духовка с конвекцией, то меньше - проверяйте готовность зубочисткой: она должна быть сухой).
Банан-мороженое с йогуртом и гранолой
НАДО (на 10 порций): 5 бананов · 250 г густого греческого йогурта · 150 г гранолы (это своего рода запеченные мюсли, есть в любом супермаркете) · 10 палочек для мороженого.
ГОТОВИМ:
- Бананы чистим и режем поперек на половинки.
- Втыкаем в бананы палочки.
- Аккуратно обмазываем йогуртом и посыпаем гранолой.
- Укладываем на застеленную пергаментом разделочную доску или поднос и ставим в морозильник на 1-2 часа.