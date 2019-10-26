Необычные блюда, которые можно приготовить из бананов 

Привычный желтенький фрукт хорош не только в свежем виде.

Банановое варенье

Варить банок десять на зиму вряд ли уместно, а вот приготовить немного в качестве топинга к сырникам или просто к творогу - отличная идея.

НАДО (на 4 порции): полкило бананов · 1 лимон · полстакана воды · 200 г сахара.

ГОТОВИМ:

Бананы чистим, режем кружочками. С лимона мелкой теркой снимаем цедру, выдавливаем сок. В кастрюлю отправляем бананы, сахар, цедру и сок. Размешиваем и ставим на огонь. Доводим до кипения, разминаем бананы толкушкой для картофеля в пюре. Держим на медленном огне 15 минут, даем остыть . Г ораздо полезнее обычного мороженого, на детском празднике лакомство уйдет на ура. Да и вам понравится.

Банановые шарики во фритюре

НАДО (на 4 порции): 2 банана · 150 г блинной муки · 0,5 ч. ложки корицы · 150 мл молока · растительное масло для жарки · сахарная пудра.

ГОТОВИМ:

Бананы разминаем вилкой в кашицу. Добавляем муку, корицу и молоко, смешиваем. Получается жидковатое тесто. Большое количество масла раскаляем, выкладываем тесто порциями круглой ложкой, обжариваем до румяности. Выкладываем на бумажное полотенце, перед подачей посыпаем сахарной пудрой.

Хлебушек к завтраку

Вообще-то это скорее кекс, чем хлеб, к супу его подавать не стоит, а вот к чаю в самый раз. В США банановый хлеб готовят повсеместно. Рецепт простой и вариативный: вместо обычной муки можно использовать цельнозерновую, вместо орехов - горсть овсяных хлопьев или изюма, вместо сахара - мед.

НАДО (на 8 порций): 3 зрелых банана (или 4, если они небольшие) · 3 яйца · 100 г сахара · 10 г ванильного сахара · 100 мл рафинированного подсолнечного масла · 200 г муки · 10 г разрыхлителя (один пакетик) · щепотка соли · 2 ст. ложки грецких орехов (необязательно) · сливочное масло (для смазывания формы).

ГОТОВИМ:

Разогреваем духовку до 200 °С. Два банана чистим и разминаем вилкой. Добавляем яйца, сахар, соль и масло, грецкие орехи (пожарить и измельчить, но не в порошок), все хорошенько смешиваем. Добавляем просеянную муку и разрыхлитель, размешиваем - особо можно не стараться, некоторая комковатость только на пользу. Продолговатую форму смазываем сливочным маслом, выливаем смесь. Еще один банан чистим, разрезаем вдоль на две части и укладываем сверху - благодаря этому, когда тесто поднимется, появятся красивые разрывы. Выпекаем 40 минут (если духовка с конвекцией, то меньше - проверяйте готовность зубочисткой: она должна быть сухой).

Банан-мороженое с йогуртом и гранолой

НАДО (на 10 порций): 5 бананов · 250 г густого греческого йогурта · 150 г гранолы (это своего рода запеченные мюсли, есть в любом супермаркете) · 10 палочек для мороженого.

ГОТОВИМ: