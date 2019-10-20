Рецепты

Новый вкус знакомых блюд: три рецепта от ведущего шоу «Пять ужинов»

Шеф-повар и звезда шоу «Пять ужинов» на телеканале «Dомашний» Андрей Бова поделился с читателями портала Teleprogramma.pro своими вкусными и редкими рецептами.

Новый вкус знакомых блюд: три рецепта от ведущего шоу «Пять ужинов»
Рецепты от ведущего шоу «Пять ужинов». Фото: Телеканал «Dомашний»

На телеканале Dомашний продолжается премьерное кулинарное шоу «Пять ужинов» с известным шеф-поваром Андреем Бова. В каждой программе Андрей рассказывает, как приготовить несложные, но оригинальные ужины на все неделю.

Треска с хрустящими овощами запеченная в фольге

Треска с хрустящими овощами запеченная в фольге. Фото
Треска с хрустящими овощами запеченная в фольге. Фото: Телеканал «Dомашний»

НАДО: Филе трески 400 г, стручковая фасоль 100 г, сладкий перец 100 г, морковь 100 г, кабачок 100 г, сельдерей 100 г, сливочное масло 80 г, соевый соус 80 г, кунжутное масло 20 г, апельсин 200 г, соль\сахар\перец.

ГОТОВИМ: Фасоль бланшировать. Остальные овощи нарезать соломкой и выложить в фольгу вместе с фасолью. Добавить к овощам сливочное масло, соевый соус, кунжутное масло, апельсиновый сок. Сверху на овощи выложить подсоленное филе судака. На судака выложить колечки апельсина. Плотно завернуть фольгу в форме лодочки и запекать в духовке.

Киевская котлета с вологодским маслом и картофельным салатом

Киевская котлета с вологодским маслом и картофельным салатом. Фото
Киевская котлета с вологодским маслом и картофельным салатом. Фото: Телеканал «Dомашний»

НАДО: Куриная грудка 300 г, масло сливочное 80 г, укроп 10 г, мука 50 г, яйца 2 шт., панировочные сухари 150 г, масло растительное 300 г, картофель 300 г, морковь 200 г, огурец 200 г, красный лук 100 г, майонез 150 г, уксус 9% 20 г, соль\перец\сахар.

ГОТОВИМ: Куриные грудки отбить, посолить и поперчить. В центр грудки выложить сливочное масло и нарезанный укроп. Сформировать котлету и запанировать ее в сухарях. Обжарить котлету в разогретом масле и довести до готовности в духовке. Для салата: отварить картофель и морковь. Огурец и морковь нарезать кубиками, красный лук мелко нашинковать. Картофель размять и добавить остальные овощи. Заправить салат майонезом, уксусом и специями.

Мясо по-французски с картофелем «Дружба»

Мясо по-французски с картофелем «Дружба». Фото
Мясо по-французски с картофелем «Дружба». Фото: Телеканал «Dомашний»

НАДО: Свиная шея 400 г, лук репчатый 100 г, масло растительное 50 г, майонез 100 г, помидоры 200 г, сыр Гауда 200 г, картофель 400 г, сырок «Дружба» 150 г, молоко 80 г, укроп 10 г, соль\перец.

ГОТОВИМ: Свинину шею отбить, посолить и поперчить. Выложить на мясо майонез, обжаренный репчатый лук, помидоры и сыр. Запекать до золотистой корочки.

Для картофеля «Дружба» отварить картофель, слить воду и добавить в кастрюлю растопленный в молоке сырок «Дружба». Посолить, добавить мелконарезанный укроп и перемешать.

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«Пять ужинов»Кулинарные рецептыРецепты
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Новый вкус знакомых блюд: три рецепта от ведущего шоу «Пять ужинов»
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