Рецепты

Рецепты необычных завтраков на скорую руку

Не врите себе - одним йогуртом не наешься. Лучше потратьте полчаса вечером, и ваше утро будет прекрасным как никогда.

Рецепты необычных завтраков на скорую руку
Быстрые завтраки. Фото: Globallookpress

Сырные лепешки с ветчиной

Сырные лепешки с ветчиной. Фото
Сырные лепешки с ветчиной. Фото: Globallookpress

НАДО (на 3 — 4 порции): стакан кефира (если у вас несвежий, вам повезло) · по половине чайной ложки соли, сахара и соды · 2 стакана муки · 1 стакан любого тертого сыра · 200 г мелко нарубленной ветчины (или сосисок, колбасы, куриного филе и т. п.) · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

  1. Выливаем в миску кефир, солим, добавляем сахар и соду.
  2. Добавляем просеянную муку, размешиваем, затем тертый сыр. Получается плотное тесто.
  3. Формируем из теста колобки, не слишком тонко раскатываем диаметром примерно 12 см.
  4. В середину кладем нарезанную ветчину, защипываем кверху и аккуратно раскатываем.
  5. Жарим на сковороде на среднем огне до красивой румяности под крышкой. Лепешки можно приготовить заранее, а перед подачей разогреть в микроволновке.

Хачапури для лентяев

Хачапури для лентяев. Фото
Хачапури для лентяев. Фото: Globallookpress

НАДО (на 4 порции): 200 г сулугуни (можно заменить адыгейским, брынзой или моцареллой для пиццы) · 2 яйца · 4 столовые ложки муки · треть чайной ложки разрыхлителя · 150 г нежирной сметаны · пучок укропа · соль (если сыр очень соленый, не солите) · 2 столовые ложки подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

  1. В миску разбиваем яйца, взбиваем их вилкой.
  2. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, соль, тертый сыр, размешиваем.
  3. Добавляем сметану, нарезанный укроп, размешиваем. Тесто должно быть густым.
  4. Сковороду разогреваем, смазываем маслом, выливаем смесь. Готовим под крышкой на среднем огне с двух сторон. После зарумянивания огонь убавляем до тихого.

Пиде по-турецки

Пиде по-турецки. Фото
Пиде по-турецки. Фото: Globallookpress

Если вы бывали в Турции, в тамошних отелях наверняка не раз ели эту лодочку с фаршем. Но у вас получится еще вкуснее.

НАДО (на 8 порций): полкило говяжьего фарша · 3 сладких перца · 1 чили · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 2 помидора · 100 г томатной пасты · соль, перец · 150 г сыра · небольшой пучок петрушки · 100 г грибов · 3 ст. ложки подсолнечного масла. Для теста: 2 яйца · 150 мл молока · 1 ч. ложка дрожжей · 500 г муки · по 1 ч. ложке соли и сахара · треть стакана подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

  1. Делаем тесто: в миску разбиваем два яйца, добавляем масло, теплое молоко и дрожжи, соль и сахар. Тщательно размешиваем.
  2. Понемногу добавляем муку, вымешиваем не слишком крутое тесто. Даем ему дойти, пока готовим начинку.
  3. Лук мелко шинкуем, обжариваем в глубокой сковороде или сотейнике до золотистости, добавляем фарш и жарим вместе 10 минут.
  4. Отправляем к фаршу нарезанный сладкий перец, чили и нарезанные грибы, жарим 5 минут.
  5. Помидоры мелко режем, отправляем на сковороду вместе с томатной пастой, солим-перчим, тушим до готовности, добавляем нарезанную петрушку.
  6. Тесто делим на 8 частей, раскатываем овальные вытянутые лепешки, в середину кладем по 3 ложки начинки и формируем лодочки, защипывая края не до конца. Посыпаем видимую часть начинки сыром.
  7. Смазываем кисточкой смесью желтка и воды.
  8.  Выпекаем при температуре 200 °С 25 минут. Перед подачей можно разрезать пиде на половинки.
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Рецепты необычных завтраков на скорую руку
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