Рецепты необычных завтраков на скорую руку

Сырные лепешки с ветчиной
НАДО (на 3 — 4 порции): стакан кефира (если у вас несвежий, вам повезло) · по половине чайной ложки соли, сахара и соды · 2 стакана муки · 1 стакан любого тертого сыра · 200 г мелко нарубленной ветчины (или сосисок, колбасы, куриного филе и т. п.) · растительное масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Выливаем в миску кефир, солим, добавляем сахар и соду.
- Добавляем просеянную муку, размешиваем, затем тертый сыр. Получается плотное тесто.
- Формируем из теста колобки, не слишком тонко раскатываем диаметром примерно 12 см.
- В середину кладем нарезанную ветчину, защипываем кверху и аккуратно раскатываем.
- Жарим на сковороде на среднем огне до красивой румяности под крышкой. Лепешки можно приготовить заранее, а перед подачей разогреть в микроволновке.
Хачапури для лентяев
НАДО (на 4 порции): 200 г сулугуни (можно заменить адыгейским, брынзой или моцареллой для пиццы) · 2 яйца · 4 столовые ложки муки · треть чайной ложки разрыхлителя · 150 г нежирной сметаны · пучок укропа · соль (если сыр очень соленый, не солите) · 2 столовые ложки подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
- В миску разбиваем яйца, взбиваем их вилкой.
- Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, соль, тертый сыр, размешиваем.
- Добавляем сметану, нарезанный укроп, размешиваем. Тесто должно быть густым.
- Сковороду разогреваем, смазываем маслом, выливаем смесь. Готовим под крышкой на среднем огне с двух сторон. После зарумянивания огонь убавляем до тихого.
Пиде по-турецки
Если вы бывали в Турции, в тамошних отелях наверняка не раз ели эту лодочку с фаршем. Но у вас получится еще вкуснее.
НАДО (на 8 порций): полкило говяжьего фарша · 3 сладких перца · 1 чили · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 2 помидора · 100 г томатной пасты · соль, перец · 150 г сыра · небольшой пучок петрушки · 100 г грибов · 3 ст. ложки подсолнечного масла. Для теста: 2 яйца · 150 мл молока · 1 ч. ложка дрожжей · 500 г муки · по 1 ч. ложке соли и сахара · треть стакана подсолнечного масла.
ГОТОВИМ:
- Делаем тесто: в миску разбиваем два яйца, добавляем масло, теплое молоко и дрожжи, соль и сахар. Тщательно размешиваем.
- Понемногу добавляем муку, вымешиваем не слишком крутое тесто. Даем ему дойти, пока готовим начинку.
- Лук мелко шинкуем, обжариваем в глубокой сковороде или сотейнике до золотистости, добавляем фарш и жарим вместе 10 минут.
- Отправляем к фаршу нарезанный сладкий перец, чили и нарезанные грибы, жарим 5 минут.
- Помидоры мелко режем, отправляем на сковороду вместе с томатной пастой, солим-перчим, тушим до готовности, добавляем нарезанную петрушку.
- Тесто делим на 8 частей, раскатываем овальные вытянутые лепешки, в середину кладем по 3 ложки начинки и формируем лодочки, защипывая края не до конца. Посыпаем видимую часть начинки сыром.
- Смазываем кисточкой смесью желтка и воды.
- Выпекаем при температуре 200 °С 25 минут. Перед подачей можно разрезать пиде на половинки.