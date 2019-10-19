Рецепты необычных завтраков на скорую руку

Не врите себе - одним йогуртом не наешься. Лучше потратьте полчаса вечером, и ваше утро будет прекрасным как никогда.

Сырные лепешки с ветчиной

НАДО (на 3 — 4 порции): стакан кефира (если у вас несвежий, вам повезло) · по половине чайной ложки соли, сахара и соды · 2 стакана муки · 1 стакан любого тертого сыра · 200 г мелко нарубленной ветчины (или сосисок, колбасы, куриного филе и т. п.) · растительное масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Выливаем в миску кефир, солим, добавляем сахар и соду. Добавляем просеянную муку, размешиваем, затем тертый сыр. Получается плотное тесто. Формируем из теста колобки, не слишком тонко раскатываем диаметром примерно 12 см. В середину кладем нарезанную ветчину, защипываем кверху и аккуратно раскатываем. Жарим на сковороде на среднем огне до красивой румяности под крышкой. Лепешки можно приготовить заранее, а перед подачей разогреть в микроволновке.

Хачапури для лентяев

НАДО (на 4 порции): 200 г сулугуни (можно заменить адыгейским, брынзой или моцареллой для пиццы) · 2 яйца · 4 столовые ложки муки · треть чайной ложки разрыхлителя · 150 г нежирной сметаны · пучок укропа · соль (если сыр очень соленый, не солите) · 2 столовые ложки подсолнечного масла.

ГОТОВИМ:

В миску разбиваем яйца, взбиваем их вилкой. Добавляем просеянную муку, разрыхлитель, соль, тертый сыр, размешиваем. Добавляем сметану, нарезанный укроп, размешиваем. Тесто должно быть густым. Сковороду разогреваем, смазываем маслом, выливаем смесь. Готовим под крышкой на среднем огне с двух сторон. После зарумянивания огонь убавляем до тихого.

Пиде по-турецки

Если вы бывали в Турции, в тамошних отелях наверняка не раз ели эту лодочку с фаршем. Но у вас получится еще вкуснее.

НАДО (на 8 порций): полкило говяжьего фарша · 3 сладких перца · 1 чили · 2 луковицы · 2 зубчика чеснока · 2 помидора · 100 г томатной пасты · соль, перец · 150 г сыра · небольшой пучок петрушки · 100 г грибов · 3 ст. ложки подсолнечного масла. Для теста: 2 яйца · 150 мл молока · 1 ч. ложка дрожжей · 500 г муки · по 1 ч. ложке соли и сахара · треть стакана подсолнечного масла.

ГОТОВИМ: