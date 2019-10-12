Вкусные пироги, которые могут скрасить холодные вечера

Киноманы, молчать! Это просто вкусняшки к чаю, чтобы вам не было грустно в плохую погоду.

Тыквенный с корицей

Золотая классика. Тыква, между прочим, родом как раз из Америки.

НАДО (на 8 порций): 400 г муки · 250 г сливочного масла · 3 яйца ·

1 кг тыквенной мякоти · 250 г сахара · 200 мл жирных сливок · по щепотке корицы и ванилина и соли.

ГОТОВИМ:

Муку просеиваем, добавляем в нее соль. Масло натираем на терке, перетираем с мукой. Добавляем взбитое яйцо, замешиваем однородное тесто, убираем в холодильник на полчаса. Тыкву режем кубиками и тушим ее до мягкости, добавив немного воды, затем пробиваем блендером в нежное пюре. Тесто раскатываем в расчете на форму 30 см (плюс бортик). Выкладываем в форму и запекаем 15 мин при температуре 190 °С. Тыквенное пюре взбиваем с двумя яйцами, сахаром, сливками, корицей, ванилином и солью — эту массу выливаем в пропеченную основу. Ставим в духовку на 50 минут при 180 °С. Перед подачей даем остыть.

Коблер с яблоками, курагой и сливами

НАДО (на 6 порций): 2 яблока · 8 шт. кураги · 6 слив · 250 г консервированного ананаса · 6 ст. ложек сиропа из банки · 3 ст. ложки меда · 50 г овсяных хлопьев · 180 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · половина чайной ложки корицы · 200 молока 0,5% · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 ст. ложка коричневого сахара · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

Яблоки нарезаем кубиками, курагу и сливы режем на четвертинки. Перекладываем их в сотейник, добавляем ананас и сироп, 1 ст. ложку меда и тушим под крышкой на тихом огне 10 минут. Делаем тесто: смешиваем муку, овсянку, разрыхлитель, соль, корицу и сахар. В углубление выливаем смесь из молока, масла и меда. Замешиваем жидковатое тесто. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем фрукты и заливаем сверху тестом. Выпекаем 20 минут при температуре 200 °С. Охлаждаем и переворачиваем на блюдо начинкой вверх.

Грушевый крамбл

Тесто в этом пироге только сверху, и то весьма своеобразное. По канону нужны яблоки, но с грушами даже еще вкуснее.

НАДО (на 6 порций): 1 кг твердых груш · полстакана изюма · 90 г сливочного масла · 100 г сахара (лучше коричневого) · 50 г овсяных хлопьев · 2 ст. ложки грецких орехов · 1 апельсин · 3 ст. ложки муки · половина ч. ложки корицы · щепотка соли.

ГОТОВИМ: