Рецепты

Вкусные пироги, которые могут скрасить холодные вечера

Киноманы, молчать! Это просто вкусняшки к чаю, чтобы вам не было грустно в плохую погоду.

Вкусные пироги, которые могут скрасить холодные вечера
Рецепты вкусных пирогов. Фото: globallookpress

Тыквенный с корицей

Тыквенный с корицей. Фото
Тыквенный с корицей. Фото: globallookpress

Золотая классика. Тыква, между прочим, родом как раз из Америки.

НАДО (на 8 порций): 400 г муки · 250 г сливочного масла · 3 яйца ·

1 кг тыквенной мякоти · 250 г сахара · 200 мл жирных сливок · по щепотке корицы и ванилина и соли.

ГОТОВИМ:

  1. Муку просеиваем, добавляем в нее соль.
  2. Масло натираем на терке, перетираем с мукой. Добавляем взбитое яйцо, замешиваем однородное тесто, убираем в холодильник на полчаса.
  3. Тыкву режем кубиками и тушим ее до мягкости, добавив немного воды, затем пробиваем блендером в нежное пюре.
  4. Тесто раскатываем в расчете на форму 30 см (плюс бортик). Выкладываем в форму и запекаем 15 мин при температуре 190 °С.
  5. Тыквенное пюре взбиваем с двумя яйцами, сахаром, сливками, корицей, ванилином и солью — эту массу выливаем в пропеченную основу.
  6. Ставим в духовку на 50 минут при 180 °С.
  7. Перед подачей даем остыть.

Коблер с яблоками, курагой и сливами

Коблер с яблоками, курагой и сливами. Фото
Коблер с яблоками, курагой и сливами. Фото: globallookpress

НАДО (на 6 порций): 2 яблока · 8 шт. кураги · 6 слив · 250 г консервированного ананаса · 6 ст. ложек сиропа из банки · 3 ст. ложки меда · 50 г овсяных хлопьев · 180 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · половина чайной ложки корицы · 200 молока 0,5% · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 ст. ложка коричневого сахара · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ:

  1. Яблоки нарезаем кубиками, курагу и сливы режем на четвертинки.
  2. Перекладываем их в сотейник, добавляем ананас и сироп, 1 ст. ложку меда и тушим под крышкой на тихом огне 10 минут.
  3. Делаем тесто: смешиваем муку, овсянку, разрыхлитель, соль, корицу и сахар. В углубление выливаем смесь из молока, масла и меда. Замешиваем жидковатое тесто.
  4. Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем фрукты и заливаем сверху тестом.
  5. Выпекаем 20 минут при температуре 200 °С.
  6. Охлаждаем и переворачиваем на блюдо начинкой вверх.

Грушевый крамбл

Грушевый крамбл. Фото
Грушевый крамбл. Фото: globallookpress

Тесто в этом пироге только сверху, и то весьма своеобразное. По канону нужны яблоки, но с грушами даже еще вкуснее.

НАДО (на 6 порций): 1 кг твердых груш · полстакана изюма · 90 г сливочного масла · 100 г сахара (лучше коричневого) · 50 г овсяных хлопьев · 2 ст. ложки грецких орехов · 1 апельсин · 3 ст. ложки муки · половина ч. ложки корицы · щепотка соли.

ГОТОВИМ:

  1. Груши чистим, режем крупными кубиками.
  2. С апельсина снимаем цедру мелкой теркой, давим сок и отправляем все это к грушам.
  3. 15 г сливочного масла растапливаем на сковороде, добавляем груши, изюм и недолго тушим до мягкости груш.
  4. Остаток масла режем кубиками, добавляем муку, сахар и соль, перетираем в крошку, смешиваем с овсяными хлопьями, корицей и молотыми орехами.
  5. Грушевую смесь кладем в форму, сверху засыпаем крошками теста.
  6. Выпекаем 30 минут при температуре 200 °С.
  7. Даем остыть, подаем с шариком мороженого.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

РецептыРецепты пироговтыква
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вкусные пироги, которые могут скрасить холодные вечера
Интересно?
Поделись с друзьями: