Вкусные пироги, которые могут скрасить холодные вечера

Тыквенный с корицей
Золотая классика. Тыква, между прочим, родом как раз из Америки.
НАДО (на 8 порций): 400 г муки · 250 г сливочного масла · 3 яйца ·
1 кг тыквенной мякоти · 250 г сахара · 200 мл жирных сливок · по щепотке корицы и ванилина и соли.
ГОТОВИМ:
- Муку просеиваем, добавляем в нее соль.
- Масло натираем на терке, перетираем с мукой. Добавляем взбитое яйцо, замешиваем однородное тесто, убираем в холодильник на полчаса.
- Тыкву режем кубиками и тушим ее до мягкости, добавив немного воды, затем пробиваем блендером в нежное пюре.
- Тесто раскатываем в расчете на форму 30 см (плюс бортик). Выкладываем в форму и запекаем 15 мин при температуре 190 °С.
- Тыквенное пюре взбиваем с двумя яйцами, сахаром, сливками, корицей, ванилином и солью — эту массу выливаем в пропеченную основу.
- Ставим в духовку на 50 минут при 180 °С.
- Перед подачей даем остыть.
Коблер с яблоками, курагой и сливами
НАДО (на 6 порций): 2 яблока · 8 шт. кураги · 6 слив · 250 г консервированного ананаса · 6 ст. ложек сиропа из банки · 3 ст. ложки меда · 50 г овсяных хлопьев · 180 г муки · 1 ч. ложка разрыхлителя · щепотка соли · половина чайной ложки корицы · 200 молока 0,5% · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 ст. ложка коричневого сахара · сливочное масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
- Яблоки нарезаем кубиками, курагу и сливы режем на четвертинки.
- Перекладываем их в сотейник, добавляем ананас и сироп, 1 ст. ложку меда и тушим под крышкой на тихом огне 10 минут.
- Делаем тесто: смешиваем муку, овсянку, разрыхлитель, соль, корицу и сахар. В углубление выливаем смесь из молока, масла и меда. Замешиваем жидковатое тесто.
- Форму для запекания смазываем сливочным маслом, выкладываем фрукты и заливаем сверху тестом.
- Выпекаем 20 минут при температуре 200 °С.
- Охлаждаем и переворачиваем на блюдо начинкой вверх.
Грушевый крамбл
Тесто в этом пироге только сверху, и то весьма своеобразное. По канону нужны яблоки, но с грушами даже еще вкуснее.
НАДО (на 6 порций): 1 кг твердых груш · полстакана изюма · 90 г сливочного масла · 100 г сахара (лучше коричневого) · 50 г овсяных хлопьев · 2 ст. ложки грецких орехов · 1 апельсин · 3 ст. ложки муки · половина ч. ложки корицы · щепотка соли.
ГОТОВИМ:
- Груши чистим, режем крупными кубиками.
- С апельсина снимаем цедру мелкой теркой, давим сок и отправляем все это к грушам.
- 15 г сливочного масла растапливаем на сковороде, добавляем груши, изюм и недолго тушим до мягкости груш.
- Остаток масла режем кубиками, добавляем муку, сахар и соль, перетираем в крошку, смешиваем с овсяными хлопьями, корицей и молотыми орехами.
- Грушевую смесь кладем в форму, сверху засыпаем крошками теста.
- Выпекаем 30 минут при температуре 200 °С.
- Даем остыть, подаем с шариком мороженого.