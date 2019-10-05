Казахский куырдак, киргизская шорпо и другие необычные блюда азиатской кухни

Казахский куырдак

Вообще это жаркое из бараньих легких, сердца, почек и печени с картофелем, приготовленное на костре. Но с говядиной тоже хорошо.

НАДО: (на 5 порций): 600 г говядины · 2 сладких перца · 2 луковицы · 2 моркови · 5 картофелин · 2 томата · 3 зубчика чеснока · 60 мл подсолнечного масла · соль · черный и красный перец по вкусу · 1 ч. ложка зиры · зелень.

ГОТОВИМ:

Мясо нарезаем средними кубиками. Разогреваем казан (или кастрюлю с толстым дном), раскаляем масло, обжариваем мясо до золотистой корочки. Морковь режем кружочками, лук — полукольцами, отправляем к мясу, перемешиваем, жарим 5 минут. Перец режем соломкой, чеснок давим ножом, кладем все в казан, добавляем нарезанные кубиками томаты. Солим, перчим. Тушим 10 минут. Картофель режем крупными дольками, отправляем в казан, заливаем кипятком, чтобы полностью покрыть мясо и овощи. Добавляем зиру, тушим до готовности картофеля. Подаем с зеленью.

Башкирский кыстыбый

Это как тортилья, только из пшеничной муки и начиненная картофельным пюре или пшенной кашей. Просто, но очень вкусно, подходит для плотного перекуса или легкого ужина. Наша версия — с пшенкой.

НАДО (на 6 порций): для теста: 2 стакана молока · 1 ч. ложка соли · 5 стаканов муки · 250 г сливочного масла. Для начинки: сладкая пшенная каша из 1 стакана крупы · 4 стаканов молока · 1 ч. ложки соли · 1 ст. ложки сахара.

ГОТОВИМ:

Замешиваем плотное тесто из просеянной муки, соли и молока, заворачиваем в пленку и убираем на 30 минут. Отрезаем от теста кусочки размером с яблочко, раскатываем в тонкую лепешку диаметром примерно 18 см. Обжариваем ее на сухой сковороде с одной стороны. Переворачиваем, верхнюю сторону смазываем сливочным маслом. Перекладываем на тарелку, смазываем маслом и другую сторону. Укладываем готовые лепешки стопкой. От масла они станут гибкими. Затем на половинку каждой лепешки кладем ложку пшенной каши. Складываем лепешку пополам. Готовые кыстыбыи подаем с крепким чаем с молоком.

Киргизская шорпо

Да, это известная вам шурпа, но с бишкекским колоритом. Попробуйте заменить ею ваш обычный суп.

НАДО (на 6 порций): полкило нежирной говядины · 3 картофелины · 1 луковица · 1 морковь · 1 сладкий перец · 2 помидора · 2 ст. ложки томатной пасты · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 3 зубчика чеснока · соль-перец · 2 лавровых листика · зелень по вкусу · 4 л кипятка.

ГОТОВИМ: