Рецепты

Казахский куырдак, киргизская шорпо и другие необычные блюда азиатской кухни

Очень сытные блюда для стылого октября.

Казахский куырдак, киргизская шорпо и другие необычные блюда азиатской кухни
Необычные рецепты азиатской кухни. Фото: Globallookpress

Казахский куырдак

Казахский куырдак. Фото
Казахский куырдак. Фото: Globallookpress

Вообще это жаркое из бараньих легких, сердца, почек и печени с картофелем, приготовленное на костре. Но с говядиной тоже хорошо.

НАДО: (на 5 порций): 600 г говядины · 2 сладких перца · 2 луковицы · 2 моркови · 5 картофелин · 2 томата · 3 зубчика чеснока · 60 мл подсолнечного масла · соль · черный и красный перец по вкусу · 1 ч. ложка зиры · зелень.

ГОТОВИМ:

  1. Мясо нарезаем средними кубиками.
  2. Разогреваем казан (или кастрюлю с толстым дном), раскаляем масло, обжариваем мясо до золотистой корочки.
  3. Морковь режем кружочками, лук — полукольцами, отправляем к мясу, перемешиваем, жарим 5 минут.
  4. Перец режем соломкой, чеснок давим ножом, кладем все в казан, добавляем нарезанные кубиками томаты. Солим, перчим. Тушим 10 минут.
  5. Картофель режем крупными дольками, отправляем в казан, заливаем кипятком, чтобы полностью покрыть мясо и овощи.
  6. Добавляем зиру, тушим до готовности картофеля.
  7. Подаем с зеленью.

Башкирский кыстыбый

Башкирский кыстыбый. Фото
Башкирский кыстыбый. Фото: Globallookpress

Это как тортилья, только из пшеничной муки и начиненная картофельным пюре или пшенной кашей. Просто, но очень вкусно, подходит для плотного перекуса или легкого ужина. Наша версия — с пшенкой.

НАДО (на 6 порций): для теста: 2 стакана молока · 1 ч. ложка соли · 5 стаканов муки · 250 г сливочного масла. Для начинки: сладкая пшенная каша из 1 стакана крупы · 4 стаканов молока · 1 ч. ложки соли · 1 ст. ложки сахара.

ГОТОВИМ:

  1. Замешиваем плотное тесто из просеянной муки, соли и молока, заворачиваем в пленку и убираем на 30 минут.
  2. Отрезаем от теста кусочки размером с яблочко, раскатываем в тонкую лепешку диаметром примерно 18 см.
  3. Обжариваем ее на сухой сковороде с одной стороны.
  4. Переворачиваем, верхнюю сторону смазываем сливочным маслом.
  5. Перекладываем на тарелку, смазываем маслом и другую сторону. Укладываем готовые лепешки стопкой. От масла они станут гибкими.
  6. Затем на половинку каждой лепешки кладем ложку пшенной каши. Складываем лепешку пополам.
  7. Готовые кыстыбыи подаем с крепким чаем с молоком.

Киргизская шорпо

Киргизская шорпо. Фото
Киргизская шорпо. Фото: Globallookpress

Да, это известная вам шурпа, но с бишкекским колоритом. Попробуйте заменить ею ваш обычный суп.

НАДО (на 6 порций): полкило нежирной говядины · 3 картофелины · 1 луковица · 1 морковь · 1 сладкий перец · 2 помидора · 2 ст. ложки томатной пасты · 3 ст. ложки подсолнечного масла · 3 зубчика чеснока · соль-перец · 2 лавровых листика · зелень по вкусу · 4 л кипятка.

ГОТОВИМ:

  1. Разогрейте масло в казане или кастрюле с толстым дном.
  2. Мелко нарежьте лук, обжарьте до золотистого цвета.
  3. Нарежьте мясо крупными кубиками и отправьте к луку, обжарьте до румяной корочки.
  4. Добавьте нарезанную соломкой морковь, черный перец, посолите, обжарьте пару минут.
  5. Добавьте нарезанные кубиками помидоры и сладкий перец, томатную пасту и 2 л кипятка, тушите на медленном огне 40 минут.
  6. Добавьте нарезанный крупными кубиками картофель, лавровый лист, долейте кипяток до желаемой консистенции, тушите еще 15 минут.
  7. Подавайте с зеленью.
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Казахский куырдак, киргизская шорпо и другие необычные блюда азиатской кухни
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