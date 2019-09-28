Рецепты

Коктейли для плохой погоды только для взрослых

Хотите согреться? Тогда вам сюда.

Коктейли для плохой погоды только для взрослых
Коктейли для плохой погоды только для взрослых. Фото: Globallookpress

Грог британских моряков

Грог британских моряков. Фото
Грог британских моряков. Фото: Globallookpress

Этот напиток изобрел в XVIII веке британский вице-адмирал Вернон. Матросам в то время каждый день полагалось полпинты 80-процентного рома, что приводило к понятным последствиям. Отчаявшийся вице-адмирал придумал разбавлять ром горячей водой и лимонным соком. Матросня повозмущалась, а потом полюбила этот напиток, назвав его в честь Вернона «грог» (у него было такое прозвище). Позже туда стали класть специи.

НАДО (на 4 порции): 200 мл темного рома · пол-литра воды · 1 ст. ложка сухого чая · две палочки корицы · 5 — 6 бутонов гвоздики · 2 ст. ложки сахара · лимон.

ГОТОВИМ:

  1. Чай, корицу, гвоздику и сахар кладем в кастрюлю.
  2. Заливаем горячей водой, доводим до кипения и варим 4 минуты.
  3. Выжимаем в кастрюлю лимонный сок и выключаем огонь.
  4. Вливаем ром, даем настояться 5 минут.
  5. Подаем горячим, разливая половником через ситечко.

«Шерсть ягненка»

«Шерсть ягненка». Фото
«Шерсть ягненка». Фото: Globallookpress

Старинный английский напиток, который в Великобритании традиционно готовят в День всех святых — 1 ноября.

НАДО (на 4 порции): 1 л горького английского эля (или другого плотного темного пива с горчинкой) · 5 — 6 яблок · 0,5 ч. ложки тертого мускатного ореха · 0,5 ч. ложки имбиря · 1 ст. ложка сахара.

ГОТОВИМ:

  1. Яблоки запекаем в духовке (полчаса при температуре 180 °С).
  2. Удаляем из яблок середину, вынимаем ложкой мякоть, хорошо разминаем вилкой или пробиваем в блендере.
  3. Наливаем эль в кастрюлю, ставим на огонь, добавляем имбирь и сахар, размешиваем, нагреваем почти до кипения.
  4. Добавляем пюре, размешиваем, опять нагреваем почти до кипения и снимаем с огня. Разливаем по кружкам, посыпаем мускатным орехом.

Глинтвейн по-монастырски

Глинтвейн по-монастырски. Фото
Глинтвейн по-монастырски. Фото: Globallookpress

Почти в каждом супермаркете продаются готовые наборы для глинтвейна в пакетиках. Но нам же так неинтересно, правда?

НАДО (на 4 — 5 порций): 1 л сухого красного вина · 4 ст. ложки меда · 1 апельсин · 1 лимон · 10 бутонов гвоздики · щепотка тертого мускатного ореха · щепотка кардамона · палочка корицы.

ГОТОВИМ:

  1. Вино наливаем в кастрюлю, ставим на средний огонь.
  2. Фрукты режем на дольки, не очищая, перекладываем в кастрюлю.
  3. Добавляем специи и мед, размешиваем.
  4. Нагреваем, едва заметив признаки приближающегося кипения, выключаем огонь, кутаем кастрюлю в полотенце и даем настояться час.

Цитрусовый грог

Цитрусовый грог. Фото
Цитрусовый грог. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): 300 мл белого или черного рома · 400 мл свежевыжатого апельсинового сока · стакан воды · сок одного лимона · 1 ч. ложка черного перца горошком · 8 гвоздичин.

ГОТОВИМ:

  1. Рубим помельче лимонные корки, оставшиеся после приготовления сока, кладем в кастрюлю.
  2. Добавляем 4 ложки рома, сильно нагреваем и, когда ром почти закипит, поджигаем его зажигалкой, через 15 секунд тушим.
  3. Наливаем в кастрюлю сок, горячую воду, добавляем специи (их можно слегка подавить ножом) и нагреваем, почти доведя до кипения.
  4. Добавляем ром, еще раз доводим почти до кипения, выключаем огонь.
  5. Даем настояться 5 минут, разливаем по кружкам половником и подаем горячим.

*Для безалкогольной версии ром замените чаем в том же количестве, красное вино — безалкогольным красным вином или виноградным соком, эль — безалкогольным пивом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кулинарные рецептыРецепты
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Коктейли для плохой погоды только для взрослых
Интересно?
Поделись с друзьями: