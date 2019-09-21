Рецепты Простые индийские блюда, которые помогут вам смириться с осенью
Рецепты

Простые индийские блюда, которые помогут вам смириться с осенью

Антонина Веткина

Надоела жареная картошка? Давайте экспериментировать.

Сыр панир

Сыр панир. Фото
Сыр панир. Фото: globallookpress

Этот творожный сыр можно есть сам по себе и использовать для приготовления других блюд. Готовится на удивление легко и быстро.

НАДО (на 4 порции): 2 л молока (в идеале деревенского сырого и пожирнее, а если из магазина, то отдайте предпочтение молоку недлительного хранения) · 4 ст. ложки лимонного сока или 250 мл натурального йогурта (для створаживания) · чистая марля.

ГОТОВИМ:

  1. Молоко доводим до кипения в большой кастрюле.
  2. В кипящее молоко постепенно вливаем лимонный сок или йогурт, помешиваем.
  3. Молоко свернется, разделившись на сыворотку и творожную массу. Как только это произойдет, немедленно снимите кастрюлю с огня.
  4. Откиньте содержимое кастрюли в дуршлаг, застеленный двойной марлей, и промойте холодной водой 20 — 30 секунд (так сыр станет плотнее и заодно удалятся излишки лимонного сока).
  5. Свяжите марлю потуже и положите под пресс на 1 час или больше (чем дольше, тем плотнее будет сыр).
  6. Готовый сыр нарежьте кубиками и подавайте. То, что останется, поджарьте на завтрак на сковородке с каплей масла — панир не расплавится.

Чай масала

Чай масала. Фото
Чай масала. Фото: globallookpress

Скоро начнется: слякоть, промозглый ветер, холод собачий… Этот напиток скрасит вам непростое время. Кстати, масала в переводе — специи.

НАДО (на 4 порции): пол-литра воды · стакан молока · 6 зерен кардамона · 6 горошин черного перца · палочка корицы · 2 гвоздички · 2 ст. ложки сахара · 1 пакетик хорошего черного чая.

ГОТОВИМ:

  1. В кастрюлю наливаем воду и молоко, добавляем все

специи (предварительно слегка растираем в ступке или давим рукояткой ножа) и сахар.

  1. Доводим до кипения, томим 15 минут на медленном огне.
  2. Снимаем с огня, добавляем пакетик чая, настаиваем 5 минут. Разливаем чай через ситечко, подаем горячим.

Курочка тандури

Курочка тандури. Фото
Курочка тандури. Фото: globallookpress

Казалось бы, банальные голени. А поди ж ты!

НАДО (на 5 — 6 порций): 10 — 12 куриных голеней · 100 мл натурального греческого йогурта · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка тертого имбиря · 1 лайм · 1 ст. ложка зиры · 2 луковицы · 1 ст. ложка арахисового масла · 1 ч. ложка гарам-масалы (традиционная индийская смесь приправ) · 1 ч. ложка кайенского перца · 1 ст. ложка растительного масла · 1/2 ч. ложки паприки · соль · немного кинзы.

ГОТОВИМ:

  1. Моем и сушим голени бумажным полотенцем.
  2. На каждой делаем 3 — 4 надреза ножом.
  3. Делаем маринад: смешиваем йогурт, пропущенный через пресс чеснок, имбирь, сок лайма, зиру, арахисовое масло, гарам-масалу, паприку, кайенский перец, 1 ч. ложку соли.
  4. Хорошенько смазываем голени маринадом и убираем в холодильник на 2 — 3 часа.
  5. Разогреваем духовку до 190 °С. Выкладываем голени на противень, поливаем маринадом, ставим в духовку на 40 минут.
  6. В это время режем лук полукольцами, быстро жарим на масле на раскаленной сковороде (чтобы лук не тушился, а стал светло-коричневым снаружи и остался хрустящим внутри).
  7. Ножки подаем с луком, посыпав рубленой кинзой.
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Простые индийские блюда, которые помогут вам смириться с осенью
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