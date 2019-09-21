Простые индийские блюда, которые помогут вам смириться с осенью

Надоела жареная картошка? Давайте экспериментировать.

Сыр панир

Этот творожный сыр можно есть сам по себе и использовать для приготовления других блюд. Готовится на удивление легко и быстро.

НАДО (на 4 порции): 2 л молока (в идеале деревенского сырого и пожирнее, а если из магазина, то отдайте предпочтение молоку недлительного хранения) · 4 ст. ложки лимонного сока или 250 мл натурального йогурта (для створаживания) · чистая марля.

ГОТОВИМ:

Молоко доводим до кипения в большой кастрюле. В кипящее молоко постепенно вливаем лимонный сок или йогурт, помешиваем. Молоко свернется, разделившись на сыворотку и творожную массу. Как только это произойдет, немедленно снимите кастрюлю с огня. Откиньте содержимое кастрюли в дуршлаг, застеленный двойной марлей, и промойте холодной водой 20 — 30 секунд (так сыр станет плотнее и заодно удалятся излишки лимонного сока). Свяжите марлю потуже и положите под пресс на 1 час или больше (чем дольше, тем плотнее будет сыр). Готовый сыр нарежьте кубиками и подавайте. То, что останется, поджарьте на завтрак на сковородке с каплей масла — панир не расплавится.

Чай масала

Скоро начнется: слякоть, промозглый ветер, холод собачий… Этот напиток скрасит вам непростое время. Кстати, масала в переводе — специи.

НАДО (на 4 порции): пол-литра воды · стакан молока · 6 зерен кардамона · 6 горошин черного перца · палочка корицы · 2 гвоздички · 2 ст. ложки сахара · 1 пакетик хорошего черного чая.

ГОТОВИМ:

В кастрюлю наливаем воду и молоко, добавляем все

специи (предварительно слегка растираем в ступке или давим рукояткой ножа) и сахар.

Доводим до кипения, томим 15 минут на медленном огне. Снимаем с огня, добавляем пакетик чая, настаиваем 5 минут. Разливаем чай через ситечко, подаем горячим.

Курочка тандури

Казалось бы, банальные голени. А поди ж ты!

НАДО (на 5 — 6 порций): 10 — 12 куриных голеней · 100 мл натурального греческого йогурта · 2 зубчика чеснока · 1 ст. ложка тертого имбиря · 1 лайм · 1 ст. ложка зиры · 2 луковицы · 1 ст. ложка арахисового масла · 1 ч. ложка гарам-масалы (традиционная индийская смесь приправ) · 1 ч. ложка кайенского перца · 1 ст. ложка растительного масла · 1/2 ч. ложки паприки · соль · немного кинзы.

ГОТОВИМ: