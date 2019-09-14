Жареный арбуз, курица в «Кока-Коле»: странные рецепты, которые вас могут удивить

Жареный арбуз
Забавный аттракцион для пикника, который вы обязательно вспомните долгой зимой. Десерт можно приготовить и дома — на сковороде-гриль.
НАДО (на 5 — 7 порций): арбуз (лучше размером поменьше) · стакан меда · лимон · 2 ч. ложки перца и 1 ч. ложка крупной соли · пучок мяты.
ГОТОВИМ:
- С лимона снимаем цедру и выдавливаем в нее сок.
- Добавляем мед, соль и перец, размешиваем.
- Арбуз режем красивыми треугольниками.
- Обмакиваем кусочки в смесь меда и специй, выкладываем на решетку для гриля (можно предварительно смазать ее маслом).
- Жарим над углями, как шашлык, по 2 минуты с каждой стороны.
- Снимаем с решетки, посыпаем рубленой мятой. Как ни странно, жареный арбуз хорошо сочетается с жареным мясом.
Луковые котлетки
Драники или кабачковые оладьи готовить умеете? По технологии это почти то же самое. Вкус очень необычный — мало кто догадается, что эти аппетитные котлетки сделаны из лука.
НАДО (на 4 — 6 порций): полкило лука · 1 — 2 яйца · соль · перец · 3 — 4 ст. ложки муки · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Лук мелко шинкуем (никакого блендера или мясорубки!), солим-перчим.
- Добавляем яйцо, перемешиваем.
- Добавляем муку, чтобы получилось тесто, как на оладьи.
- Разогреваем сковороду, наливаем масло.
- Выкладываем массу ложкой, формируя небольшие котлетки-оладушки. Жарим на среднем огне до румяности, после переворачивания накрываем крышкой и доводим до готовности.
- Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
- Подавать со сметаной или греческим йогуртом.
Сладкая курочка в «Кока-коле»
Европейско-американская фантазия на паназиатскую тему.
НАДО (на 4 порции): 8 куриных голеней · 0,5 л колы · 50 мл соевого соуса · 1 апельсин · пара-тройка звездочек бадьяна · 1 ч. ложка тертого имбиря · 20 г крахмала · 50 мл растительного масла · перья зеленого лука.
ГОТОВИМ:
- Голени моем, обсушиваем бумажным полотенцем, обваливаем в крахмале.
- Сковороду нагреваем, бросаем туда бадьян, затем наливаем масло, обжариваем голени до красивой корочки.
- Влить колу и выжатый апельсиновый сок, добавить имбирь, довести до кипения и тушить 10 минут, время от времени переворачивая.
- Добавить соевый соус, тушить еще 10 минут.
- Перед подачей украсить крупно нарезанным зеленым луком.