Жареный арбуз, курица в «Кока-Коле»: странные рецепты, которые вас могут удивить

Осень – пора креатива. Давайте фантазировать со вкусом.

Жареный арбуз

Забавный аттракцион для пикника, который вы обязательно вспомните долгой зимой. Десерт можно приготовить и дома — на сковороде-гриль.

НАДО (на 5 — 7 порций): арбуз (лучше размером поменьше) · стакан меда · лимон · 2 ч. ложки перца и 1 ч. ложка крупной соли · пучок мяты.

ГОТОВИМ:

С лимона снимаем цедру и выдавливаем в нее сок. Добавляем мед, соль и перец, размешиваем. Арбуз режем красивыми треугольниками. Обмакиваем кусочки в смесь меда и специй, выкладываем на решетку для гриля (можно предварительно смазать ее маслом). Жарим над углями, как шашлык, по 2 минуты с каждой стороны. Снимаем с решетки, посыпаем рубленой мятой. Как ни странно, жареный арбуз хорошо сочетается с жареным мясом.

Луковые котлетки

Драники или кабачковые оладьи готовить умеете? По технологии это почти то же самое. Вкус очень необычный — мало кто догадается, что эти аппетитные котлетки сделаны из лука.

НАДО (на 4 — 6 порций): полкило лука · 1 — 2 яйца · соль · перец · 3 — 4 ст. ложки муки · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Лук мелко шинкуем (никакого блендера или мясорубки!), солим-перчим. Добавляем яйцо, перемешиваем. Добавляем муку, чтобы получилось тесто, как на оладьи. Разогреваем сковороду, наливаем масло. Выкладываем массу ложкой, формируя небольшие котлетки-оладушки. Жарим на среднем огне до румяности, после переворачивания накрываем крышкой и доводим до готовности. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло. Подавать со сметаной или греческим йогуртом.

Сладкая курочка в «Кока-коле»

Европейско-американская фантазия на паназиатскую тему.

НАДО (на 4 порции): 8 куриных голеней · 0,5 л колы · 50 мл соевого соуса · 1 апельсин · пара-тройка звездочек бадьяна · 1 ч. ложка тертого имбиря · 20 г крахмала · 50 мл растительного масла · перья зеленого лука.

ГОТОВИМ: