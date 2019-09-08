Пять рецептов вкусных блюд от звезды шоу «Пять ужинов»

Ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» на телеканале Dомашний Андрей Бова подготовил несколько быстрых и несложных блюд.

С августа по воскресеньям на телеканале Dомашний выходит новое кулинарное шоу «Пять ужинов». Ведущий — шеф-повар и актер Андрей Бова, который пропагандирует девиз «Быстро, просто, вкусно».

Кулинар рассказывает, как из несложных ингредиентов приготовить ужин по законам, например, французской или азиатской кухни. А еще он показывает свои кулинарные хитрости, которые помогают придать любимым рецептам новые вкусовые сочетания.

На этот раз Андрей Бова делится с читателями портала Teleprogramma.pro пятью рецептами быстрых, несложных и вкусных блюд для нескучного ужина.

Фрикадельки с сыром моцарелла и спагетти в томатном соусе

НАДО: фарш говядина-свинина 400 г, сыр моцарелла 200 г, сухой базилик 5 г, мука 100 г, растительное масло 100 г, томатная паста 300 г, сливочное масло 100 г, уксус 9% 20 г, чеснок 20 г, паприка 10 г, спагетти 200 г, соль/перец/сахар.

ГОТОВИМ:

Фарш замешать со специями, сделать фрикадельки и нафаршировать их сыром. Обвалять фрикадельки в муке и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Переложить обжаренные фрикадельки в соус и тушить до готовности. Для соуса: томатную пасту разбавить кипятком, добавить сливочное масло, уксус и специи. Тушить на медленном огне до загустения. Отварить спагетти в подсоленной воде и выложить на них фрикадельки с соусом.

Бифштекс из говядины с яйцом и картофельным пюре с чесноком и грибами

НАДО: фарш свинина-говядина 400 г, лук репчатый 150 г, укроп 10 г, горчица 30 г, картофель 400 г, молоко 100 г, сливочное масло 100 г, шампиньоны 150 г, чеснок 20 г, яйцо 2 шт., масло растительное 100 г, соль/перец.

ГОТОВИМ: Для бифштексов фарш замешать с обжаренным репчатым луком, укропом, горчицей и специями. Сформировать бифштексы и обжарить их до готовности. Для картофельного пюре картофель отварить, растолочь и смешать со сливочным маслом, молоком и обжаренными шампиньонами с чесноком. Из яиц сделать глазунью и выложить на готовый бифштекс.

Куриные котлеты с кабачком и стручковой фасолью в кисло-сладком соусе

НАДО: фарш куриный 300 г, кабачки 200 г, сыр твердых сортов 80 г, укроп 10 г, яйцо 2 шт., соль/перец, растительное масло 80 г, стручковая фасоль 300 г, соус «Сладкий чили» 80 г, сливочное масло 50 г, соевый соус 30 г.

ГОТОВИМ: Для котлет фарш замешать с тонко нарезанным кабачком, натертым сыром, укропом и специями. Обжарить котлеты в растительном масле. Для гарнира фасоль бланшировать и заглазировать в соусе из сладкого чили, сливочного масла и соевого соуса.

Фаршированный перец со сметанным соусом с чесноком и укропом

НАДО: фарш свинина-говядина 400 г, рис 200 г, перец грунтовой 300 г, лук репчатый 200 г, морковь 150 г, помидоры 100 г, петрушка 10 г, томатная паста 200 г, соль/сахар/перец, майонез 100 г, сметана 20% 100 г, укроп 10 г, чеснок 20г.

ГОТОВИМ: Фарш замешать с отварным рисом, нафаршировать перцы и тушить в томатном соусе до готовности. Для томатного соуса обжарить лук и морковь на растительном масле. Добавить томатную пасту, кипяток, помидоры, петрушку и специи. Для сметанного соуса смешать майонез со сметаной и мелко нарезанными чесноком и укропом.

Лазанья с индейкой, беконом и брокколи

НАДО: Индейка филе 400 г, масло растительное 100 г, брокколи 300 г, бекон 100 г, листы для лазаньи 300 г, молоко 300 г, мука 100 г, сливочное масло 100 г, сухой базилик 5 г, сыр моцарелла 200 г, соль/перец.

ГОТОВИМ: Листы для лазаньи отварить до полуготовности в подсоленной воде. Филе индейки и бекон нарезать кубиком и обжарить до готовности. Брокколи бланшировать. Выложить в противень слоями листы для лазаньи, индейку с беконом, брокколи и соус Бешамель. Посыпать натертым сыром моцарелла и запекать до золотистой корочки.

Приятного аппетита!