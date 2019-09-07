Десерты и вторые блюда: как вкусно и необычно приготовить тыкву 

Готовим самый жизнерадостный осенний овощ.

Тыквенные дольки в лимонной карамели

НАДО (на 8 порций): 1 кг тыквы · полстакана сахара · 1 лимон.

ГОТОВИМ:

Тыкву чистим, удаляем семечки, рубим кубиками примерно по 2 см, посыпаем сахаром. Лимон чистим, полностью удаляя цедру. Режем мелкими кубиками, смешиваем с тыквой и сахаром. Выкладываем в форму, накрываем крышкой. Запекаем в духовке при 175 °С. Охлаждаем, подаем к чаю.

Тыква, фаршированная мясом и овощами

Воспринимайте рецепт как основу: фаршировать тыкву можно чем угодно.

НАДО (на 4 — 5 порций): тыква килограмма на три · полкило грудки утки или курицы · 1 стакан красного сухого вина · соль · перец · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 морковка · 1 луковица · 2 сладких перца · пучок петрушки · 5 — 6 гвоздичин · 1 ч. ложка мускатного ореха.

ГОТОВИМ:

Грудки натрите солью и перцем и залейте вином, маринуйте пару часов.

Тыкву моем , срезаем верхушку, удаляем семена ложкой. Овощи моем , нарезаем мелкими кубиками. Филе нарезаем не слишком мелкими кубиками, жарим на сильном огне до румяной корочки. Лук, морковь, перец обжариваем отдельно, добавляем соль, специи, в конце рубленую зелень. Выложите все в тыкву, чередуя мясо и овощи, накройте срезанной верхушкой. Запекаем два часа при 200 °С. Подаем в тыкве, сняв верхушку и посыпав зеленью.

Быстрые тыквенные оладушки

НАДО (на 6 порций): 600 г тыквы · 2 средних яблока · стакан молока · 8 ст. ложки муки · 2 яйца · соль · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

Тыкву натираем на крупной терке и слегка отвариваем в молоке до мягкости. Охлаждаем. Добавляем тертые яблоки, муку, соль, яйца, размешиваем. Жарим оладушки на небольшом количестве растительного масла, выкладывая тесто ложкой. Подаем с вареньем.

Простой тыквенный кекс

НАДО (на 4 — 5 порций): 0,5 кг тыквы · 4 яйца · 1 стакан растительного масла · 2 стакана сахара · 3,5 стакана муки · 1 ч. ложка соли · 3 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка корицы · 0,5 ч. ложки гвоздики · 0,5 ч. ложки душистого перца · 0,5 ч. ложки мускатного ореха · сливочное масло для смазывания формы.

ГОТОВИМ: