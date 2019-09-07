Десерты и вторые блюда: как вкусно и необычно приготовить тыкву 

Тыквенные дольки в лимонной карамели
НАДО (на 8 порций): 1 кг тыквы · полстакана сахара · 1 лимон.
ГОТОВИМ:
- Тыкву чистим, удаляем семечки, рубим кубиками примерно по 2 см, посыпаем сахаром.
- Лимон чистим, полностью удаляя цедру. Режем мелкими кубиками, смешиваем с тыквой и сахаром.
- Выкладываем в форму, накрываем крышкой.
- Запекаем в духовке при 175 °С.
- Охлаждаем, подаем к чаю.
Тыква, фаршированная мясом и овощами
Воспринимайте рецепт как основу: фаршировать тыкву можно чем угодно.
НАДО (на 4 — 5 порций): тыква килограмма на три · полкило грудки утки или курицы · 1 стакан красного сухого вина · соль · перец · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 морковка · 1 луковица · 2 сладких перца · пучок петрушки · 5 — 6 гвоздичин · 1 ч. ложка мускатного ореха.
ГОТОВИМ:
Грудки натрите солью и перцем и залейте вином, маринуйте пару часов.
- Тыкву моем, срезаем верхушку, удаляем семена ложкой.
- Овощи моем, нарезаем мелкими кубиками.
- Филе нарезаем не слишком мелкими кубиками, жарим на сильном огне до румяной корочки.
- Лук, морковь, перец обжариваем отдельно, добавляем соль, специи, в конце рубленую зелень.
- Выложите все в тыкву, чередуя мясо и овощи, накройте срезанной верхушкой.
- Запекаем два часа при 200 °С.
- Подаем в тыкве, сняв верхушку и посыпав зеленью.
Быстрые тыквенные оладушки
НАДО (на 6 порций): 600 г тыквы · 2 средних яблока · стакан молока · 8 ст. ложки муки · 2 яйца · соль · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Тыкву натираем на крупной терке и слегка отвариваем в молоке до мягкости. Охлаждаем.
- Добавляем тертые яблоки, муку, соль, яйца, размешиваем.
- Жарим оладушки на небольшом количестве растительного масла, выкладывая тесто ложкой.
- Подаем с вареньем.
Простой тыквенный кекс
НАДО (на 4 — 5 порций): 0,5 кг тыквы · 4 яйца · 1 стакан растительного масла · 2 стакана сахара · 3,5 стакана муки · 1 ч. ложка соли · 3 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка корицы · 0,5 ч. ложки гвоздики · 0,5 ч. ложки душистого перца · 0,5 ч. ложки мускатного ореха · сливочное масло для смазывания формы.
ГОТОВИМ:
- Тыкву режем кубиками и запекаем в духовке 25 минут до мягкости при 180 °C, взбиваемблендеромв пюре.
- Взбиваем яйца с сахаром, добавляем растительное масло и тыкву.
- Добавляем просеянную муку, специи, соль, разрыхлитель, тщательно размешиваем.
- Форму для кекса смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, выпекаем при 180 °С70 - 80 минут (проверяйте готовность деревянной зубочисткой).