Рецепты Десерты и вторые блюда: как вкусно и необычно приготовить тыкву 
Рецепты

Десерты и вторые блюда: как вкусно и необычно приготовить тыкву 

Антонина Веткина

Готовим самый жизнерадостный осенний овощ. 

Тыквенные дольки в лимонной карамели 

Тыквенные дольки в лимонной карамели. Фото
Тыквенные дольки в лимонной карамели. Фото: Globallookpress

НАДО (на 8 порций): 1 кг тыквы · полстакана сахара · 1 лимон. 

ГОТОВИМ: 

  1. Тыкву чистим, удаляем семечки, рубим кубиками примерно по 2 см, посыпаем сахаром. 
  2. Лимон чистим, полностью удаляя цедру. Режем мелкими кубиками, смешиваем с тыквой и сахаром.
  3. Выкладываем в форму, накрываем крышкой. 
  4. Запекаем в духовке при 175 °С. 
  5. Охлаждаем, подаем к чаю.

Тыква, фаршированная мясом и овощами 

Тыква, фаршированная мясом и овощами. Фото
Тыква, фаршированная мясом и овощами. Фото: Globallookpress

Воспринимайте рецепт как основу: фаршировать тыкву можно чем угодно. 

НАДО (на 4 — 5 порций): тыква килограмма на три · полкило грудки утки или курицы · 1 стакан красного сухого вина · соль · перец · 4 ст. ложки подсолнечного масла · 1 морковка · 1 луковица · 2 сладких перца · пучок петрушки · 5 — 6 гвоздичин · 1 ч. ложка мускатного ореха. 

ГОТОВИМ: 

 Грудки натрите солью и перцем и залейте вином, маринуйте пару часов.

  1. Тыкву моем, срезаем верхушку, удаляем семена ложкой. 
  2. Овощи моем, нарезаем мелкими кубиками. 
  3. Филе нарезаем не слишком мелкими кубиками, жарим на сильном огне до румяной корочки. 
  4. Лук, морковь, перец обжариваем отдельно, добавляем соль, специи, в конце рубленую зелень. 
  5. Выложите все в тыкву, чередуя мясо и овощи, накройте срезанной верхушкой. 
  6. Запекаем два часа при 200 °С. 
  7. Подаем в тыкве, сняв верхушку и посыпав зеленью.

Быстрые тыквенные оладушки 

Быстрые тыквенные оладушки. Фото
Быстрые тыквенные оладушки. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): 600 г тыквы · 2 средних яблока · стакан молока · 8 ст. ложки муки · 2 яйца · соль · масло для жарки. 

ГОТОВИМ: 

  1. Тыкву натираем на крупной терке и слегка отвариваем в молоке до мягкости. Охлаждаем.
  2. Добавляем тертые яблоки, муку, соль, яйца, размешиваем. 
  3. Жарим оладушки на небольшом количестве растительного масла, выкладывая тесто ложкой.  
  4. Подаем с вареньем.

Простой тыквенный кекс 

Простой тыквенный кекс . Фото
Простой тыквенный кекс . Фото: Globallookpress

НАДО (на 4 — 5 порций): 0,5 кг тыквы · 4 яйца · 1 стакан растительного масла · 2 стакана сахара · 3,5 стакана муки · 1 ч. ложка соли · 3 ч. ложки разрыхлителя · 1 ч. ложка корицы · 0,5 ч. ложки гвоздики · 0,5 ч. ложки душистого перца · 0,5 ч. ложки мускатного ореха · сливочное масло для смазывания формы. 

ГОТОВИМ: 

  1. Тыкву режем кубиками и запекаем в духовке 25 минут до мягкости при 180 °C, взбиваемблендеромв пюре. 
  2. Взбиваем яйца с сахаром, добавляем растительное масло и тыкву. 
  3. Добавляем просеянную муку, специи, соль, разрыхлитель, тщательно размешиваем. 
  4. Форму для кекса смазываем сливочным маслом, выливаем тесто, выпекаем при 180 °С70 - 80 минут (проверяйте готовность деревянной зубочисткой).
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Десерты и вторые блюда: как вкусно и необычно приготовить тыкву 
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