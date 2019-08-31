Вкусные и необычные блюда из болгарского перца

Закуска в пикантном маринаде
Предельно просто, но удивительно вкусно.
НАДО (на 5 — 6 человек): 6 перцев (особенно хорошо разного цвета) · 3 зубчика чеснока · по 2 ст. ложки соевого соуса и оливкового масла · 2 ч. ложки меда · щепотка сушеного орегано · половинка ч. ложки соли.
ГОТОВИМ:
- Запекаем перцы в духовке 25 минут при 180 °С, остужаем.
- Маринад: давим чеснок прессом в миску, добавляем все ингредиенты, перемешиваем.
- Снимаем с перцев кожицу, режем пополам, удаляем семена и нарезаем тонкими длинными полосками.
- Заливаем маринадом, убираем в холодильник на ночь.
- Подаем на общем блюде как закуску, используем в приготовлении бутербродов.
Итальянская пепероната
Эта закуска напоминает всем известное лечо.
НАДО (на 4 — 6 человек): 4 больших сладких перца · 2 луковицы · 800 г спелых помидоров · 1 ч. ложка сушеного орегано · 1 свежий красный чили · 3 зубчика чеснока · 4 ст. ложки оливкового масла · соль · черный перец.
ГОТОВИМ:
- Лук нарезаем полукольцами.
- Перец очищаем от семян, нарезаем длинными полосками 8 — 10 мм шириной.
- Обжариваем лук на оливковом масле до матовости, добавляем перец и тушим помешивая 20 — 25 минут на несильном огне.
- Томаты бланшируем в кипятке 3 минуты и снимаем с них кожицу, нарезаем кубиками.
- Чеснок и чили мелко шинкуем (из чили лучше удалить семена).
- В глубоком сотейнике разогреваем масло, добавляем чеснок и чили, жарим полминуты, добавляем помидоры.
- Тушим 10 минут, добавляем орегано, перемешиваем, тушим еще 10 минут.
- Добавляем к помидорам содержимое первой сковороды, солим, перчим, тушим 10 минут.
- Перед употреблением остужаем. Рецепт подходит для консервирования на зиму: расфасуйте пеперонату горячей в стерилизованные баночки и закатайте.
Крем-суп
НАДО (на 6 — 8 порций): 8 красных сладких перцев · 3 морковки · 2 луковицы · 2 стебля сельдерея · литр куриного бульона (можно на основе кубика — ну кто вас осудит?) · соль, сахар · 2 ст. ложки растительного масла · 200 г сливок · 2 ч. ложки сахара · 4 лавровых листика · 4 зубчика чеснока · пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
- Лук мелко шинкуем, морковь, перец и сельдерей режем как придется (все равно это будет пюре).
- В большую кастрюлю наливаем масло, обжариваем мелкорубленый чеснок, жарим 1 минуту.
- Добавляем морковь и сельдерей, тушим 10 минут.
- Добавляем перец, тушим все вместе 10 минут.
- Заливаем горячим бульоном, добавляем лавровый лист, доводим до кипения, варим 10 минут.
- Убираем лавровый лист. Добавляем сливки, сахар, солим, перчим, доводим до кипения.
- Снимаем с огня. Погружным блендером превращаем наш суп в пюре.
- Подаем с рубленой петрушкой.
Паприкаш с курицей
Одна из тысяч версий знаменитого венгерского блюда.
НАДО (на 2 порции): 2 куриных филе · 2 болгарских перца · 2 больших помидора · 2 луковицы · 2 ст. ложки муки · 2 ст. ложки сметаны · 2 ч. ложки сушеной молотой паприки · соль, перец · 2 ст. ложки подсолнечного масла · пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
- Лук мелко режем, филе нарезаем крупными кубиками.
- Обжариваем лук в глубоком сотейнике до прозрачности, добавляем паприку, перемешиваем.
- Добавляем филе, жарим до румяности, солим.
- Добавляем муку, сметану, заливаем водой (а можно и бульоном), чтобы она полностью покрывала мясо, доводим до кипения, тушим на среднем огне 5 минут.
- Томаты мелко рубим, перец — соломкой, отправляем в сотейник, тушим на медленном огне 20 минут.
- Подаем с зеленью и свежим хлебом.