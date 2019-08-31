Рецепты Вкусные и необычные блюда из болгарского перца
Рецепты

Вкусные и необычные блюда из болгарского перца

Антонина Веткина

Фаршировать их вы, конечно, умеете. Но не вздумайте на этом останавливаться.

Закуска в пикантном маринаде

Закуска в пикантном маринаде. Фото
Закуска в пикантном маринаде. Фото: Globallookpress

Предельно просто, но удивительно вкусно.

НАДО (на 5 — 6 человек): 6 перцев (особенно хорошо разного цвета) · 3 зубчика чеснока · по 2 ст. ложки соевого соуса и оливкового масла · 2 ч. ложки меда · щепотка сушеного орегано · половинка ч. ложки соли.

ГОТОВИМ:

  1. Запекаем перцы в духовке 25 минут при 180 °С, остужаем.
  2. Маринад: давим чеснок прессом в миску, добавляем все ингредиенты, перемешиваем.
  3. Снимаем с перцев кожицу, режем пополам, удаляем семена и нарезаем тонкими длинными полосками.
  4. Заливаем маринадом, убираем в холодильник на ночь.
  5. Подаем на общем блюде как закуску, используем в приготовлении бутербродов.

Итальянская пепероната

Итальянская пепероната. Фото
Итальянская пепероната. Фото: Globallookpress

Эта закуска напоминает всем известное лечо.

НАДО (на 4 — 6 человек): 4 больших сладких перца · 2 луковицы · 800 г спелых помидоров · 1 ч. ложка сушеного орегано · 1 свежий красный чили · 3 зубчика чеснока · 4 ст. ложки оливкового масла · соль · черный перец.

ГОТОВИМ:

  1. Лук нарезаем полукольцами.
  2. Перец очищаем от семян, нарезаем длинными полосками 8 — 10 мм шириной.
  3. Обжариваем лук на оливковом масле до матовости, добавляем перец и тушим помешивая 20 — 25 минут на несильном огне.
  4. Томаты бланшируем в кипятке 3 минуты и снимаем с них кожицу, нарезаем кубиками.
  5. Чеснок и чили мелко шинкуем (из чили лучше удалить семена).
  6. В глубоком сотейнике разогреваем масло, добавляем чеснок и чили, жарим полминуты, добавляем помидоры.
  7. Тушим 10 минут, добавляем орегано, перемешиваем, тушим еще 10 минут.
  8. Добавляем к помидорам содержимое первой сковороды, солим, перчим, тушим 10 минут.
  9. Перед употреблением остужаем. Рецепт подходит для консервирования на зиму: расфасуйте пеперонату горячей в стерилизованные баночки и закатайте.

Крем-суп

Крем-суп. Фото
Крем-суп. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 — 8 порций): 8 красных сладких перцев · 3 морковки · 2 луковицы · 2 стебля сельдерея · литр куриного бульона (можно на основе кубика — ну кто вас осудит?) · соль, сахар · 2 ст. ложки растительного масла · 200 г сливок · 2 ч. ложки сахара · 4 лавровых листика · 4 зубчика чеснока · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

  1. Лук мелко шинкуем, морковь, перец и сельдерей режем как придется (все равно это будет пюре).
  2. В большую кастрюлю наливаем масло, обжариваем мелкорубленый чеснок, жарим 1 минуту.
  3. Добавляем морковь и сельдерей, тушим 10 минут.
  4. Добавляем перец, тушим все вместе 10 минут.
  5. Заливаем горячим бульоном, добавляем лавровый лист, доводим до кипения, варим 10 минут.
  6. Убираем лавровый лист. Добавляем сливки, сахар, солим, перчим, доводим до кипения.
  7. Снимаем с огня. Погружным блендером превращаем наш суп в пюре.
  8. Подаем с рубленой петрушкой.

Паприкаш с курицей

Паприкаш с курицей. Фото
Паприкаш с курицей. Фото: Globallookpress

Одна из тысяч версий знаменитого венгерского блюда.

НАДО (на 2 порции): 2 куриных филе · 2 болгарских перца · 2 больших помидора · 2 луковицы · 2 ст. ложки муки · 2 ст. ложки сметаны · 2 ч. ложки сушеной молотой паприки · соль, перец · 2 ст. ложки подсолнечного масла · пучок петрушки.

ГОТОВИМ:

  1. Лук мелко режем, филе нарезаем крупными кубиками.
  2. Обжариваем лук в глубоком сотейнике до прозрачности, добавляем паприку, перемешиваем.
  3. Добавляем филе, жарим до румяности, солим.
  4. Добавляем муку, сметану, заливаем водой (а можно и бульоном), чтобы она полностью покрывала мясо, доводим до кипения, тушим на среднем огне 5 минут.
  5. Томаты мелко рубим, перец — соломкой, отправляем в сотейник, тушим на медленном огне 20 минут.
  6. Подаем с зеленью и свежим хлебом.
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болгарский перецКулинарные рецептыРецепты

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Вкусные и необычные блюда из болгарского перца
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