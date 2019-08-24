Помидоры, фаршированные тунцом, и другие необычные рецепты из томатов

Салат из помидоров, персиков и мягкого сыра
Это божественно! Не верите? Скорее проверяйте лично!
НАДО (на 2 порции): 2 немелких спелых помидора · 2 персика или нектарина · 200 г творожного сыра (типа моцареллы, адыгейского, рикотты, брынзы) · немного зеленого базилика · черный перец · соль · растительное масло.
ГОТОВИМ:
- Помидоры режем кружочками или дольками, не тонко.
- Персики режем дольками.
- Выкладываем на блюдо помидоры и персики, добавляем произвольно нарезанный (или даже наломанный) сыр, чуть солим-перчим.
- Добавляем листики базилика, сбрызгиваем маслом.
Помидоры, фаршированные тунцом
НАДО (на 4 — 8 порций): 8 средних крепких помидоров одного размера · банка консервированного тунца (можно и горбуши) · 2 вареных яйца · 100 г твердого сыра · 2 зубчика чеснока · укроп и петрушка по вкусу · черный перец.
ГОТОВИМ:
- Моем помидоры, обсушиваем, ровно срезаем крышечку.
- Ложкой аккуратно вынимаем мякоть, откидываем ее в сито, чтобы стекла лишняя влага.
- Тунец разминаем вилкой, мякоть томатов рубим ножом, добавляем к рыбе.
- Добавляем половину тертого сыра и тертые желтки (белки съедаем, пока готовим), давленый чеснок, рубленый укроп, перчим, перемешиваем.
- Фаршируем помидоры, сверху посыпаем сыром.
- Запекаем в духовке 15 минут при 160 °C.
- Украшаем листиками петрушки.
Помидоры, маринованные по-корейски
НАДО (на 8 человек): 1 кг хороших крепких помидоров · 2 сладких перца · небольшие пучки петрушки и укропа · 4 зубчика чеснока · 1 ст. ложка уксуса · по 1 ч. ложке соли и сахара · 1 ч. ложка острого красного перца · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка молотого кориандра.
ГОТОВИМ:
- Перец моем, удаляем семена, пробиваем в блендере.
- Добавляем уксус, масло, давленый чеснок, паприку, кориандр, сахар и соль, черный перец по вкусу.
- Добавляем мелкорубленую петрушку и укроп.
- Помидоры моем, режем на довольно крупные дольки.
- В стеклянную банку или пластиковый контейнер укладываем слой помидоров и поливаем его заправкой. Кладем следующий слой помидоров и т. п.
- Ставим в холодильник на ночь.