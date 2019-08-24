Рецепты Помидоры, фаршированные тунцом, и другие необычные рецепты из томатов
Рецепты

Помидоры, фаршированные тунцом, и другие необычные рецепты из томатов

Антонина Веткина

Сентябрь вот-вот покажется на горизонте… Но вы еще успеете зарядиться летом

Салат из помидоров, персиков и мягкого сыра

Салат из помидоров, персиков и мягкого сыра. Фото: globallookpress

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НАДО (на 2 порции): 2 немелких спелых помидора · 2 персика или нектарина · 200 г творожного сыра (типа моцареллы, адыгейского, рикотты, брынзы) · немного зеленого базилика · черный перец · соль · растительное масло.

ГОТОВИМ:

  1. Помидоры режем кружочками или дольками, не тонко.
  2. Персики режем дольками.
  3. Выкладываем на блюдо помидоры и персики, добавляем произвольно нарезанный (или даже наломанный) сыр, чуть солим-перчим.
  4. Добавляем листики базилика, сбрызгиваем маслом.

Помидоры, фаршированные тунцом

Помидоры, фаршированные тунцом. Фото: globallookpress

НАДО (на 4 — 8 порций): 8 средних крепких помидоров одного размера · банка консервированного тунца (можно и горбуши) · 2 вареных яйца · 100 г твердого сыра · 2 зубчика чеснока · укроп и петрушка по вкусу · черный перец.

ГОТОВИМ:

  1. Моем помидоры, обсушиваем, ровно срезаем крышечку.
  2. Ложкой аккуратно вынимаем мякоть, откидываем ее в сито, чтобы стекла лишняя влага.
  3. Тунец разминаем вилкой, мякоть томатов рубим ножом, добавляем к рыбе.
  4. Добавляем половину тертого сыра и тертые желтки (белки съедаем, пока готовим), давленый чеснок, рубленый укроп, перчим, перемешиваем.
  5. Фаршируем помидоры, сверху посыпаем сыром.
  6. Запекаем в духовке 15 минут при 160 °C.
  7. Украшаем листиками петрушки.

Помидоры, маринованные по-корейски

Помидоры, маринованные по-корейски. Фото: globallookpress

НАДО (на 8 человек): 1 кг хороших крепких помидоров · 2 сладких перца · небольшие пучки петрушки и укропа · 4 зубчика чеснока · 1 ст. ложка уксуса · по 1 ч. ложке соли и сахара · 1 ч. ложка острого красного перца · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка молотого кориандра.

ГОТОВИМ:

  1. Перец моем, удаляем семена, пробиваем в блендере.
  2. Добавляем уксус, масло, давленый чеснок, паприку, кориандр, сахар и соль, черный перец по вкусу.
  3. Добавляем мелкорубленую петрушку и укроп.
  4. Помидоры моем, режем на довольно крупные дольки.
  5. В стеклянную банку или пластиковый контейнер укладываем слой помидоров и поливаем его заправкой. Кладем следующий слой помидоров и т. п.
  6. Ставим в холодильник на ночь.
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Вегетарианские блюдаКулинарные рецептыпомидорырецепттоматыФаршированные блюда

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Помидоры, фаршированные тунцом, и другие необычные рецепты из томатов
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