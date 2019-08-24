Помидоры, фаршированные тунцом, и другие необычные рецепты из томатов

Сентябрь вот-вот покажется на горизонте… Но вы еще успеете зарядиться летом

Салат из помидоров, персиков и мягкого сыра

Это божественно! Не верите? Скорее проверяйте лично!

НАДО (на 2 порции): 2 немелких спелых помидора · 2 персика или нектарина · 200 г творожного сыра (типа моцареллы, адыгейского, рикотты, брынзы) · немного зеленого базилика · черный перец · соль · растительное масло.

ГОТОВИМ:

Помидоры режем кружочками или дольками, не тонко. Персики режем дольками. Выкладываем на блюдо помидоры и персики, добавляем произвольно нарезанный (или даже наломанный) сыр, чуть солим-перчим. Добавляем листики базилика, сбрызгиваем маслом.

Помидоры, фаршированные тунцом

НАДО (на 4 — 8 порций): 8 средних крепких помидоров одного размера · банка консервированного тунца (можно и горбуши) · 2 вареных яйца · 100 г твердого сыра · 2 зубчика чеснока · укроп и петрушка по вкусу · черный перец.

ГОТОВИМ:

Моем помидоры, обсушиваем, ровно срезаем крышечку. Ложкой аккуратно вынимаем мякоть, откидываем ее в сито, чтобы стекла лишняя влага. Тунец разминаем вилкой, мякоть томатов рубим ножом, добавляем к рыбе. Добавляем половину тертого сыра и тертые желтки (белки съедаем, пока готовим), давленый чеснок, рубленый укроп, перчим, перемешиваем. Фаршируем помидоры, сверху посыпаем сыром. Запекаем в духовке 15 минут при 160 °C. Украшаем листиками петрушки.

Помидоры, маринованные по-корейски

НАДО (на 8 человек): 1 кг хороших крепких помидоров · 2 сладких перца · небольшие пучки петрушки и укропа · 4 зубчика чеснока · 1 ст. ложка уксуса · по 1 ч. ложке соли и сахара · 1 ч. ложка острого красного перца · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка молотого кориандра.

ГОТОВИМ: