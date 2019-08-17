Яблочный спас: рецепты к праздничному столу и чаепитию

Корнуэльский пирог
Близкие начнут признаваться вам в любви по семь раз на дню — до того этот пирог хорош.
НАДО (на 4 — 6 порций): 3 яблока · ванилин на кончике ножа · 150 г муки · пакетик разрыхлителя · 100 г сахара · 70 г сметаны · 2 яйца · 120 г сливочного масла.
ГОТОВИМ:
- Масло растапливаем в микроволновке, добавляем сахар.
- Добавляем желтки, перемешиваем.
- Добавляем сметану.
- Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем.
- Блки взбиваем до мягких пиков, добавляем в тесто.
- Форму 22 — 25 см смазываем маслом, выкладываем тесто.
- Очищенные яблоки нарезаем дольками и выкладываем, вонзая их в тесто по кругу.
- Выпекаем 35 — 40 минут при температуре 180 °С.
Чудесный французский сидр
Вы удивитесь, но все, что вам нужно, это надавить яблочного сока. Внимание! Это слабоалкогольный напиток, не давайте его детям.
НАДО: яблоки — сколько не жалко (берите какие выросли, но лучше кислых сортов типа антоновки, а можно использовать сортовой микс). Плоды должны быть недозревшими и слишком спелыми. Слегка ополосните их, но ни в коем случае не натирайте дочиста, тем более не мойте с мылом — на плодах должны остаться естественные дрожжи. Или просто оботрите тряпочкой.
ГОТОВИМ:
- Выжмите желаемое количество сока любым способом.
- Перелейте сок в подходящую емкость (в 3-литровую банку), не заполняя ее до конца. Наденьте сверху резиновую перчатку и поставьте в темное место на три недели.
- На четвертый день начнется брожение, перчатка поднимется. Когда она опустится, брожение завершено.
- Не взбалтывая осадок, перелейте сидр через марлю в емкость, в которой вы будете его хранить в холодильнике.
Сладкое печенье с нежными кусочками фруктов
НАДО (на 5 — 8 порций): 3 яблока · 200 сливочного масла · 2 яйца · 2/3 стакана сахара · 2 стакана муки · 0,5 ч. ложки соды · 0,5 ст. ложки уксуса · 1 ч. ложка молотой корицы · 0,5 ч. ложки ванильного сахара · горсть изюма.
ГОТОВИМ:
- Масло размягчаем в микроволновке.
- Сахар смешиваем с корицей, добавляем яйца, взбиваем вилкой.
- Яблоки моем, чистим, удаляем семена, режем мелкими кубиками, добавляем в смесь сахара и яиц.
- Добавляем соду (гасим уксусом), просеянную муку и ванильный сахар, по желанию добавляем распаренный изюм. Вымешиваем блестящее эластичное тесто.
- Формируем круглое печенье толщиной 1 см, выкладываем на противень, покрытый бумагой для выпечки.
- Выпекать 20 минут при температуре 180 °С. Следим, чтобы не пригорело.
- Готовое печенье перед подачей остужаем.