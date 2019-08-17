Яблочный спас: рецепты к праздничному столу и чаепитию

Хотите удивить домочадцев и гостей? Тогда поехали!

Корнуэльский пирог

Близкие начнут признаваться вам в любви по семь раз на дню — до того этот пирог хорош.

НАДО (на 4 — 6 порций): 3 яблока · ванилин на кончике ножа · 150 г муки · пакетик разрыхлителя · 100 г сахара · 70 г сметаны · 2 яйца · 120 г сливочного масла.

ГОТОВИМ:

Масло растапливаем в микроволновке, добавляем сахар. Добавляем желтки, перемешиваем. Добавляем сметану. Добавляем просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем. Блки взбиваем до мягких пиков, добавляем в тесто. Форму 22 — 25 см смазываем маслом, выкладываем тесто. Очищенные яблоки нарезаем дольками и выкладываем, вонзая их в тесто по кругу. Выпекаем 35 — 40 минут при температуре 180 °С.

Чудесный французский сидр

Вы удивитесь, но все, что вам нужно, это надавить яблочного сока. Внимание! Это слабоалкогольный напиток, не давайте его детям.

НАДО: яблоки — сколько не жалко (берите какие выросли, но лучше кислых сортов типа антоновки, а можно использовать сортовой микс). Плоды должны быть недозревшими и слишком спелыми. Слегка ополосните их, но ни в коем случае не натирайте дочиста, тем более не мойте с мылом — на плодах должны остаться естественные дрожжи. Или просто оботрите тряпочкой.

ГОТОВИМ:

Выжмите желаемое количество сока любым способом. Перелейте сок в подходящую емкость (в 3-литровую банку), не заполняя ее до конца. Наденьте сверху резиновую перчатку и поставьте в темное место на три недели. На четвертый день начнется брожение, перчатка поднимется. Когда она опустится, брожение завершено. Не взбалтывая осадок, перелейте сидр через марлю в емкость, в которой вы будете его хранить в холодильнике.

Сладкое печенье с нежными кусочками фруктов

НАДО (на 5 — 8 порций): 3 яблока · 200 сливочного масла · 2 яйца · 2/3 стакана сахара · 2 стакана муки · 0,5 ч. ложки соды · 0,5 ст. ложки уксуса · 1 ч. ложка молотой корицы · 0,5 ч. ложки ванильного сахара · горсть изюма.

ГОТОВИМ: