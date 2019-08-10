Грибная икра, жаркое и душистый пирог: вкусные блюда из грибов на скорую руку 

Сытное жаркое в горшочках с мясом
НАДО (на 6 порций): 6 картофелин · 1 кг свежих опят (или других съедобных грибов) · полкило нежирной свинины (а можно и куриного филе) · 2 луковицы · 1 морковка · 200 мл сметаны · соль-перец · растительное масло · лавровый лист · зелень · 150 г тертого сыра.
ГОТОВИМ:
- Картофель чистим,моем, нарезаем кубиками.
- Лук мелко шинкуем.
- Грибымоем, крупные режем пополам, мелкие оставляем как есть.
- Мясо режем крупными кубиками.
- Морковь нарезаем соломкой.
- Лук обжариваем до прозрачности, добавляем свинину, обжариваем до румяности.
- Добавляем морковь, жарим еще пару минут. Солим-перчим.
- Раскладываем содержимое сковороды по горшочкам.
- В той же сковороде обжариваем грибы, пока не выпарится жидкость.
- Выключаем плиту, засыпаем в грибы картофель, перемешиваем и перекладываем в горшочки.
- Добавляем по листикулаврушкии по щедрой ложке сметаны.
- Накрываем каждый горшочек крышкой, запекаем 40 минут при 180 °С.
- Подаем горячим, посыпав тертым сыром и рубленой зеленью.
Душистый пирог из песочного теста со сметаной
НАДО (на 6 порций): тесто: 3 стакана муки · 200 г сливочного масла · 3 яйца · 50 г сметаны · соль.
Начинка: 1,5 кг опят · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль-перец · кунжут.
ГОТОВИМ:
- Холодное масло нарезать на небольшие кубики, добавить в муку и порубить ножом до состояния крошки.
- Добавить сметану, взбитую с двумя яйцами, посолить.
- Вымесить эластичное тесто, убрать в холодильник на полчаса, обернув пленкой.
- Промытые опята крупно нашинковать, хорошо обжарить на масле, поперчить.
- Тесто поделить на две части, раскатать по размеру формы.
- Форму смазать маслом, уложить тесто, выложить грибы, закрыть вторым пластом, залепить края.
- Смазать пирог взбитым желтком.
- Выпекать при температуре 180°С30 — 40 минут (в зависимости от духовки), до красивого золотистого цвета.
- Подавать со сметаной.
Грибная икра для бутербродов
Такой икорочкой очень хорошо завтракать, намазав ее на хлеб. А уж как она хороша в качестве закуски…
НАДО (на 5 — 6 порций): кило опят · 3 луковицы · пару морковин · 5 зубчиков чеснока · 1/3 ч. ложки уксусной эссенции ·растительное масло для жарки · соль · перец черный молотый и горошком · 3 лавровых листика.
ГОТОВИМ:
- Опята хорошо промыть, откинуть на дуршлаг, переложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить 4 горошка перца и лавровый лист, посолить. Довести до кипения, варить полчаса, откинуть на дуршлаг.
- Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок продавить через пресс.
- В глубокой сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, потушить 3 минуты.
- Добавить грибы, обжарить все вместе до готовности, немного отсудить.
- Пропустить через мясорубку с крупной решеткой.
- Поместить массу в сковороду, поперчить, добавить эссенцию, чеснок, потушить до выпаривания жидкости.
- Подавать в холодном виде, с рубленой зеленью и свежим огурцом, хранить в холодильнике.