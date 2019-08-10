Рецепты Грибная икра, жаркое и душистый пирог: вкусные блюда из грибов на скорую руку 
Рецепты

Грибная икра, жаркое и душистый пирог: вкусные блюда из грибов на скорую руку 

Антонина Веткина

Лето в этом году так себе, но зато грибов видимо-невидимо. Ловите момент! 

Сытное жаркое в горшочках с мясом 

Сытное жаркое в горшочках с мясом. Фото
Сытное жаркое в горшочках с мясом. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): 6 картофелин · 1 кг свежих опят (или других съедобных грибов) · полкило нежирной свинины (а можно и куриного филе) · 2 луковицы · 1 морковка · 200 мл сметаны · соль-перец · растительное масло · лавровый лист · зелень · 150 г тертого сыра. 

ГОТОВИМ: 

  1. Картофель чистим,моем, нарезаем кубиками. 
  2. Лук мелко шинкуем. 
  3. Грибымоем, крупные режем пополам, мелкие оставляем как есть. 
  4. Мясо режем крупными кубиками. 
  5. Морковь нарезаем соломкой. 
  6. Лук обжариваем до прозрачности, добавляем свинину, обжариваем до румяности. 
  7. Добавляем морковь, жарим еще пару минут. Солим-перчим. 
  8. Раскладываем содержимое сковороды по горшочкам. 
  9. В той же сковороде обжариваем грибы, пока не выпарится жидкость. 
  10. Выключаем плиту, засыпаем в грибы картофель, перемешиваем и перекладываем в горшочки. 
  11. Добавляем по листикулаврушкии по щедрой ложке сметаны.  
  12. Накрываем каждый горшочек крышкой, запекаем 40 минут при 180 °С. 
  13. Подаем горячим, посыпав тертым сыром и рубленой зеленью.

Душистый пирог из песочного теста со сметаной 

Душистый пирог из песочного теста со сметаной. Фото
Душистый пирог из песочного теста со сметаной. Фото: Globallookpress

НАДО (на 6 порций): тесто: 3 стакана муки · 200 г сливочного масла · 3 яйца · 50 г сметаны · соль.  

Начинка: 1,5 кг опят · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль-перец · кунжут. 

ГОТОВИМ: 

  1. Холодное масло нарезать на небольшие кубики, добавить в муку и порубить ножом до состояния крошки. 
  2. Добавить сметану, взбитую с двумя яйцами, посолить. 
  3. Вымесить эластичное тесто, убрать в холодильник на полчаса, обернув пленкой. 
  4. Промытые опята крупно нашинковать, хорошо обжарить на масле, поперчить. 
  5. Тесто поделить на две части, раскатать по размеру формы. 
  6. Форму смазать маслом, уложить тесто, выложить грибы, закрыть вторым пластом, залепить края. 
  7. Смазать пирог взбитым желтком.
  8. Выпекать при температуре 180°С30 — 40 минут (в зависимости от духовки), до красивого золотистого цвета.  
  9. Подавать со сметаной.

Грибная икра для бутербродов 

Грибная икра для бутербродов. Фото
Грибная икра для бутербродов. Фото: Globallookpress

Такой икорочкой очень хорошо завтракать, намазав ее на хлеб. А уж как она хороша в качестве закуски… 

НАДО (на 5 — 6 порций): кило опят · 3 луковицы · пару морковин · 5 зубчиков чеснока · 1/3 ч. ложки уксусной эссенции ·растительное масло для жарки · соль · перец черный молотый и горошком · 3 лавровых листика. 

ГОТОВИМ: 

  1. Опята хорошо промыть, откинуть на дуршлаг, переложить в кастрюлю, залить холодной водой, добавить 4 горошка перца и лавровый лист, посолить. Довести до кипения, варить полчаса, откинуть на дуршлаг. 
  2. Лук мелко нарезать, морковь натереть на крупной терке, чеснок продавить через пресс. 
  3. В глубокой сковороде обжарить лук до прозрачности, добавить морковь, потушить 3 минуты. 
  4. Добавить грибы, обжарить все вместе до готовности, немного отсудить. 
  5. Пропустить через мясорубку с крупной решеткой. 
  6. Поместить массу в сковороду, поперчить, добавить эссенцию, чеснок, потушить до выпаривания жидкости. 
  7. Подавать в холодном виде, с рубленой зеленью и свежим огурцом, хранить в холодильнике.
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Кулинарные рецептылисичкиРецептыРецепты пироговРецепты с грибами

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Грибная икра, жаркое и душистый пирог: вкусные блюда из грибов на скорую руку 
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