Грибная икра, жаркое и душистый пирог: вкусные блюда из грибов на скорую руку 

Лето в этом году так себе, но зато грибов видимо-невидимо. Ловите момент!

Сытное жаркое в горшочках с мясом

НАДО (на 6 порций): 6 картофелин · 1 кг свежих опят (или других съедобных грибов) · полкило нежирной свинины (а можно и куриного филе) · 2 луковицы · 1 морковка · 200 мл сметаны · соль-перец · растительное масло · лавровый лист · зелень · 150 г тертого сыра.

ГОТОВИМ:

Картофель чистим, моем , нарезаем кубиками. Лук мелко шинкуем. Грибы моем , крупные режем пополам, мелкие оставляем как есть. Мясо режем крупными кубиками. Морковь нарезаем соломкой. Лук обжариваем до прозрачности, добавляем свинину, обжариваем до румяности. Добавляем морковь, жарим еще пару минут. Солим-перчим. Раскладываем содержимое сковороды по горшочкам. В той же сковороде обжариваем грибы, пока не выпарится жидкость. Выключаем плиту, засыпаем в грибы картофель, перемешиваем и перекладываем в горшочки. Добавляем по листику лаврушки и по щедрой ложке сметаны. Накрываем каждый горшочек крышкой, запекаем 40 минут при 180 °С. Подаем горячим, посыпав тертым сыром и рубленой зеленью.

Душистый пирог из песочного теста со сметаной

НАДО (на 6 порций): тесто: 3 стакана муки · 200 г сливочного масла · 3 яйца · 50 г сметаны · соль.

Начинка: 1,5 кг опят · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль-перец · кунжут.

ГОТОВИМ:

Холодное масло нарезать на небольшие кубики, добавить в муку и порубить ножом до состояния крошки. Добавить сметану, взбитую с двумя яйцами, посолить. Вымесить эластичное тесто, убрать в холодильник на полчаса, обернув пленкой. Промытые опята крупно нашинковать, хорошо обжарить на масле, поперчить. Тесто поделить на две части, раскатать по размеру формы. Форму смазать маслом, уложить тесто, выложить грибы, закрыть вторым пластом, залепить края. Смазать пирог взбитым желтком. Выпекать при температуре 180 °С 30 — 40 минут (в зависимости от духовки), до красивого золотистого цвета. Подавать со сметаной.

Грибная икра для бутербродов

Такой икорочкой очень хорошо завтракать, намазав ее на хлеб. А уж как она хороша в качестве закуски…

НАДО (на 5 — 6 порций): кило опят · 3 луковицы · пару морковин · 5 зубчиков чеснока · 1/3 ч. ложки уксусной эссенции ·растительное масло для жарки · соль · перец черный молотый и горошком · 3 лавровых листика.

ГОТОВИМ: