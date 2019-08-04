Татьяна Котова приготовила яичницу по старинному казачьему рецепту

Певица пожарила яйца так, как это делали в старину донские казаки.

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Котова показала себя хорошей хозяйкой. Певица выложила в Instagram видео, как она готовит яичницу, да не простую, а по старому казачьему рецепту. Кухня у 33-летней красавицы тоже необычная — с настоящей русской печью и чугунной сковородой.

«Я с огромным удовольствием вспомнила, как мы это делали с моей бабушкой, в детстве», — написала Татьяна.

Вместо масла она использовала сало, признавшись, что очень любит его. Затем девушка пожарила на сковороде лук, пожалев, что Instagram не передает запахи. И лишь после этого на получившуюся основу она разбила яйца.

Напомним, что, несмотря на умение готовить, известная блондинка, пока не нашла себе спутника жизни. Поклонники регулярно атакуют ее вопросами о том, когда же красавица выйдет замуж.

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Напомним, «Мисс Россия — 2006» и певица Татьяна Котова — уроженка Ростовской области (поселок Шолоховский), так что казачьи традиции у нее в крови. Она родилась в семье дальнобойщика и бухгалтера и начала участвовать в конкурсах красоты еще со школы. Позже она поступила в вуз в Ростове-на-Дону, где и начала карьеру профессиональной модели.

А вы бы хотели попробовать яичницу от звезды?