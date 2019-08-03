Рецепты Быстро и вкусно: узбекская басма и овощной пирог-спиралька с сыром
Рецепты

Быстро и вкусно: узбекская басма и овощной пирог-спиралька с сыром

Антонина Веткина

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Узбекская басма, которая готовится сама по себе

Фото: Globallookpress

Выдающееся блюдо! Сытное, вкусное, а главное, приготовить его под силу даже тем, чья короночка — это яичница. Все просто: закинул все ингредиенты сразу и жди.

НАДО (на 6 порций): 1 кг мяса (в идеале — жирная баранина, но подойдет все — свинина, говядина, даже куриное филе) · 5 — 6 хороших картофелин (где-то 800 г) · 1 кг лука · 3 большие моркови · 3 помидора · 3 болгарских перца (совсем хорошо разноцветные) · кочанчик капусты · 1 перчик чили · 80 мл подсолнечного масла · по пучку петрушки и укропа · чеснок · соль-перец · зира · кориандр · любые любимые специи (например, хмели-сунели, прованские травы).

Дополнительно можно: 1 — 2 баклажана · горсть стручковой фасоли · 1 большая айва или твердое яблоко.

ГОТОВИМ:

  1. В большой казан или кастрюлю наливаем масло (можно использовать курдючный жир).
  2. Выкладываем нарезанное крупным кубиком мясо, присаливаем, перчим.
  3. Затем кладем нашинкованный полукольцами лук — его много, но так и надо.
  4. Добавляем четвертинки помидоров.
  5. Очередь моркови: режем ее крупно — брусочками или толстыми кружочками, тоже присаливаем.
  6. Затем выкладываем картофель (режем его половинками, максимум четвертинками) и все остальное, что у вас есть. Каждый слой чуть-чуть присаливаем.
  7. Добавляем специи, кладем поглубже целую головку чеснока (освобождаем от кожуры дольки), чили, поверх — зелень прямо в пучках.
  8. Сверху венчаем содержимое листьями капусты. Казан должен быть полон доверху, воду не добавляем.
  9. Теперь самое важное: закрываем казан крышкой и чем-то придавливаем сверху, чтобы пар не выбивался наружу. Включаем максимальный огонь, через 20 минут убавляем до минимума. Общее время готовки — 2 часа. Не открываем! За счет циркуляции пара блюдо приобретает изумительный вкус.
  10. Зелень выбрасываем, остальное шумовкой выкладываем на большое блюдо, посыпаем рубленой зеленью. Бульон из казана (а его будет много!) подать отдельно в пиалах

Овощной пирог-спиралька с сыром

Фото: Globallookpress

Овощи, конечно, очень полезны. Но попробуйте накормить ими детей… Рано сдаваться! Этот пирог, во-первых, весело делать всем вместе. Во-вторых, сыр и оригинальное тесто делают блюдо необыкновенно аппетитным.

НАДО (на 8 порций): 2 цукини или обычных кабачка среднего размера · 2 большие моркови · 2 баклажана · 1 ч. ложка тимьяна · 1 ч. ложка орегано · 4 ст. ложки тертого пармезана · оливковое масло (лучше в бутылочке с распылителем). Для теста: 170 г пшеничной муки · 8 ст. ложек твердого сливочного масла, нарезанного кубиком · соль по вкусу · 3 ст. ложки ледяной воды.

ГОТОВИМ:

  1. Овощи нарезаем ножом для чистки овощей на тонкие пластины.
  2. Готовим тесто. В миске смешиваем муку, масло и соль. Двумя столовыми ножами рубим масло с мукой, добиваясь, чтобы кусочки масла были не больше горошины.
  3. Добавляем ледяную воду, быстро вымешиваем тесто. Кстати, если возиться с тестом не хочется, просто используйте готовое слоеное.
  4. Распределяем тесто в форме для выпечки диаметром 25 — 28 см.
  5. Выкладываем овощные пластины по кругу, начиная от бортиков. Старайтесь укладывать пластины поплотнее.
  6. Посыпаем овощи тимьяном, орегано, солим-перчим, сбрызгиваем оливковым маслом, посыпаем пармезаном.
  7. Выпекаем 35 минут, даем остыть перед подачей 20 минут.
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Кулинарные рецептыовощиРецептыРецепты из овощейУзбекская кухня

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Быстро и вкусно: узбекская басма и овощной пирог-спиралька с сыром
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