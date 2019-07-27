Вкусные блюда из кабачков и баклажанов, которыми можно удивить 

Овощной пирог с творогом и сливками
НАДО (на 6 порций): 3 небольших кабачка · 3 яйца · 3 ст. ложки муки · 150 г творога · 100 г сливок · пучок петрушки · 100 г любого твердого сыра · 3 средних помидора · соль-перец · сливочное масло для смазки формы · базилик для украшения · сметана или греческий йогурт для подачи.
ГОТОВИМ:
- Духовку разогреваем до 180 °C. Кабачки натираем на крупной терке прямо с кожурой. Присаливаем тертую массу и оставляем на 20 минут, чтобы вышла лишняя вода.
- Творог, сливки и яйца взбиваем вблендере.
- Солим-перчим, добавляем муку, перемешиваем.
- Кабачки отжимаем, добавляем в них рубленую петрушку итворожно-сливочно-мучнуюмассу, перемешиваем.
- Выливаем в форму поверх бумаги для выпечки, смазанной сливочным маслом.
- Выпекаем 40 минут.
- Помидоры бланшируем, снимаем кожицу, режем колечками, удаляем семена. Сыр натираем.
- Выкладываем поверх пирога помидоры, посыпаем сыром.
- Выпекаем еще 20 минут при той же температуре.
- Даем остыть, подаем теплым или холодным со сметаной или йогуртом, украсив базиликом.
Запеканка из баклажанов и томатов с сыром
С кабачками разобрались - переходим к баклажанам. Тоже ничего сложного. А полезно-то как!
НАДО (на 2 порции): 2 баклажана · 2 помидора · 150 г сулугуни · 2 ст. ложки оливкового масла · 3 зубчика чеснока · соль-перец · смесь прованских или итальянских трав · базилик и петрушка для украшения.
ГОТОВИМ:
- Разогреваем духовку до 230 °C.
- Баклажаны и томаты режем кружочками толщиной 0,5 см.
- Сыр режем тонкими пластинами.
- Прямоугольную форму застилаем бумагой для выпечки.
- Выкладываем вертикально кружочки овощей, чередуя баклажаны и помидоры и перемежая их ломтиками сыра.
- Посыпаем рубленым чесноком, сухими травами, солим и перчим. Поливаем маслом.
- Ставим в духовку на 20 — 30 минут.
- Подаем, украсив зеленью.
Деревенский «соленый торт» по-итальянски
На самом деле это пирог, и ничего он не соленый - итальянцы его так называют, подчеркивая, что он несладкий.
НАДО (на 4 порции): 200 г кабачков - цукини или обычных · 150 г сыра скаморца (ничего страшного, если вы замените этот замечательный итальянский сыр на моцареллу или сулугуни) · 100 г ветчины · горсть помидорок черри · 250 г готового слоеного теста · соль-перец · немного зеленого базилика.
ГОТОВИМ:
- Включаем духовку разогреваться до 180 °С. Кабачки режемвдоль пластинами толщиной примерно 0,5 см, слегка обжариваем на гриле или на сухой сковороде.
- Ветчину и сыр режем кубиками, базилик мелко режем.
- Обжаренные пластины кабачка режем полосками.
- Все ингредиенты перекладываем в одну миску, перчим-солим, аккуратно перемешиваем.
- Тесто аккуратно раскатываем в одном направлении, выкладываем в форму (26 — 28 см в диаметре), накалываем вилкой.
- Выкладываем начинку, произвольно формируем бортик.
- Украшаем.
- Запекаем 30 — 40 минут, даем отдохнуть минут десять и подаем.