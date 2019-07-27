Рецепты Вкусные блюда из кабачков и баклажанов, которыми можно удивить 
Рецепты

Вкусные блюда из кабачков и баклажанов, которыми можно удивить 

Антонина Веткина

Уродились родимые! Пора удивлять родных и близких.

Овощной пирог с творогом и сливками

Овощной пирог. Фото
Овощной пирог. Фото: Globallookpress.

НАДО (на 6 порций): 3 небольших кабачка · 3 яйца · 3 ст. ложки муки · 150 г творога · 100 г сливок · пучок петрушки · 100 г любого твердого сыра · 3 средних помидора · соль-перец · сливочное масло для смазки формы · базилик для украшения · сметана или греческий йогурт для подачи. 

ГОТОВИМ: 

  1. Духовку разогреваем до 180 °C. Кабачки натираем на крупной терке прямо с кожурой. Присаливаем тертую массу и оставляем на 20 минут, чтобы вышла лишняя вода. 
  2. Творог, сливки и яйца взбиваем вблендере
  3. Солим-перчим, добавляем муку, перемешиваем. 
  4. Кабачки отжимаем, добавляем в них рубленую петрушку итворожно-сливочно-мучнуюмассу, перемешиваем.  
  5. Выливаем в форму поверх бумаги для выпечки, смазанной сливочным маслом. 
  6. Выпекаем 40 минут. 
  7. Помидоры бланшируем, снимаем кожицу, режем колечками, удаляем семена. Сыр натираем. 
  8. Выкладываем поверх пирога помидоры, посыпаем сыром. 
  9. Выпекаем еще 20 минут при той же температуре. 
  10. Даем остыть, подаем теплым или холодным со сметаной или йогуртом, украсив базиликом.

Запеканка из баклажанов и томатов с сыром 

Запеканка из баклажанов и томатов с сыром . Фото
Запеканка из баклажанов и томатов с сыром . Фото: Pixabay

С кабачками разобрались - переходим к баклажанам. Тоже ничего сложного. А полезно-то как! 

НАДО (на 2 порции): 2 баклажана · 2 помидора · 150 г сулугуни · 2 ст. ложки оливкового масла · 3 зубчика чеснока · соль-перец · смесь прованских или итальянских трав · базилик и петрушка для украшения. 

ГОТОВИМ: 

  1. Разогреваем духовку до 230 °C. 
  2. Баклажаны и томаты режем кружочками толщиной 0,5 см. 
  3. Сыр режем тонкими пластинами. 
  4. Прямоугольную форму застилаем бумагой для выпечки. 
  5. Выкладываем вертикально кружочки овощей, чередуя баклажаны и помидоры и перемежая их ломтиками сыра. 
  6. Посыпаем рубленым чесноком, сухими травами, солим и перчим. Поливаем маслом. 
  7. Ставим в духовку на 20 — 30 минут. 
  8. Подаем, украсив зеленью.

Деревенский «соленый торт» по-итальянски 

Соленый торт. Фото
Соленый торт. Фото: Globallookpress.

На самом деле это пирог, и ничего он не соленый - итальянцы его так называют, подчеркивая, что он несладкий. 

НАДО (на 4 порции): 200 г кабачков - цукини или обычных · 150 г сыра скаморца (ничего страшного, если вы замените этот замечательный итальянский сыр на моцареллу или сулугуни) · 100 г ветчины · горсть помидорок черри · 250 г готового слоеного теста · соль-перец · немного зеленого базилика. 

ГОТОВИМ: 

  1. Включаем духовку разогреваться до 180 °С. Кабачки режемвдоль пластинами толщиной примерно 0,5 см, слегка обжариваем на гриле или на сухой сковороде.  
  2. Ветчину и сыр режем кубиками, базилик мелко режем. 
  3. Обжаренные пластины кабачка режем полосками. 
  4. Все ингредиенты перекладываем в одну миску, перчим-солим, аккуратно перемешиваем. 
  5. Тесто аккуратно раскатываем в одном направлении, выкладываем в форму (26 — 28 см в диаметре), накалываем вилкой. 
  6. Выкладываем начинку, произвольно формируем бортик. 
  7. Украшаем. 
  8. Запекаем 30 — 40 минут, даем отдохнуть минут десять и подаем.
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Вегетарианские блюдаКулинарные рецептыовощиРецепты из овощей

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Вкусные блюда из кабачков и баклажанов, которыми можно удивить 
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