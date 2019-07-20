Рецепты Изысканные иностранные блюда на скорую руку
Рецепты

Изысканные иностранные блюда на скорую руку

Антонина Веткина

Готовим с заграничным шармом

Очень индийская курица

Фото: imageBROKER/globallookpress.com

НАДО (на 4 порции): 1 кг куриного филе · соль-перец по вкусу · 0,5 чайной ложки куркумы · 100 г сливочного масла · 2 луковицы · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка тертого имбиря · 3 зубчика чеснока · 1 палочка корицы · 400 мл протертых томатов · 250 мл воды · 200 мл жирных сливок · 1 ч. ложка молотого кайенского перца · 2 ч. ложки молотого чили · кинза для украшения.

ГОТОВИМ:

  1. Рубим филе довольно крупным кубиком, солим-перчим.
  2. Добавляем зиру и половину чили, смешиваем, маринуем 15 минут.
  3. Половину масла растапливаем в сотейнике, быстро обжариваем в нем кубики филе до румяности и вынимаем.
  4. Добавляем в тот же сотейник оставшееся масло и томим в нем мелко нашинкованный лук.
  5. Добавляем чили, чеснок, кайенский перец, соль-перец, корицу, обжариваем еще пару минут.
  6. Добавляем томаты, доводим до кипения, добавляем воду и сливки и опять доводим до кипения.
  7. Выкладываем в сотейник филе, томим на медленном огне 15 минут.
  8. При необходимости добавляем соль-перец.
  9. Подаем с отварным рисом, украшаем кинзой.

Чрезвычайно китайский кисло-сладкий цыпленок

Фото: imageBROKER/globallookpress.com

НАДО (на 4 порции): Килограмм куриного филе · соль-перец · 60 г кукурузного крахмала · 2 яйца · масло для жарки.

Для соуса: 1 ст. ложка растительного масла · 3 дольки чеснока · 1 сладкий перец · 180 мл яблочного уксуса · 1 ст. ложка соевого соуса · четверть стакана кетчупа · 100 г сахара · петрушка и кунжут для украшения.

ГОТОВИМ:

  1. Филе рубим крупным кубиком, солим-перчим.
  2. Добавляем крахмал, смешиваем.
  3. Яйца взбиваем, макаем в них кусочки курицы и обжариваем в большом количестве масла до готовности. Выкладываем на бумажное полотенце, отставляем в сторону.
  4. Сковороду разогреваем, добавляем немного масла и обжариваем рубленый чеснок.
  5. Добавляем нарезанный сладкий перец, уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Доводим до кипения, убавляем огонь.
  6. Когда соус загустеет, добавляем курицу, размешиваем.
  7. Подаем с рисом, украсив петрушкой и кунжутом.

Откровенно американский фруктовый салат

Фото: imageBROKER/globallookpress.com

Эту роскошную закуску каждый день готовить не будешь — дороговато выходит в наших широтах, но вот для детского праздника, например, самое то. Ради такого салата дети с радостью откажутся даже от жареной картошки.

НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 2 киви · 2 манго · 2 банана · 200 г голубики или винограда · 2 ст. ложки жидкого меда · 1 лайм.

ГОТОВИМ:

  1. Клубнику режем на четвертинки, предварительно удалив чашелистики.
  2. Киви чистим, режем на четвертинки кружочков.
  3. Бананы режем кружочками, манго — не слишком мелким кубиком.
  4. Голубику просто промываем, виноград режем на половинки.
  5. Делаем заправку: смешиваем мед и сок лайма.
  6. Поливаем заправкой фрукты и ягоды, размешиваем.
  7. Подаем в керамических стаканчиках из-под йогурта или в любой другой подходящей порционной посуде (фужерах, маленьких пиалах, низких стаканах для виски и т. п.) вместе со шпажкой для канапе.

На редкость итальянская паста с грибами и шпинатом

Фото: imageBROKER/globallookpress.com

НАДО (на 2 порции): 1 ст. ложка растительного масла · 150 г свежего шпината · 150 г шампиньонов · по 1 ч. ложке соли и перца · 200 г готового соуса песто · 120 г тертого пармезана · полпачки спагетти или других макарон.

ГОТОВИМ:

  1. Отварите спагетти, как обычно.
  2. В разогретый сотейник добавьте масло, слегка обжарьте в нем промытый шпинат.
  3. Добавьте грибы (предварительно нарезать половинки пластинками), соль-перец и готовьте, пока не выпарится вода из грибов.
  4. Добавьте песто и пармезан, размешайте.
  5. Добавьте спагетти, хорошо размешайте.
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Изысканные иностранные блюда на скорую руку
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