Изысканные иностранные блюда на скорую руку

Готовим с заграничным шармом

Очень индийская курица

НАДО (на 4 порции): 1 кг куриного филе · соль-перец по вкусу · 0,5 чайной ложки куркумы · 100 г сливочного масла · 2 луковицы · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка тертого имбиря · 3 зубчика чеснока · 1 палочка корицы · 400 мл протертых томатов · 250 мл воды · 200 мл жирных сливок · 1 ч. ложка молотого кайенского перца · 2 ч. ложки молотого чили · кинза для украшения.

ГОТОВИМ:

Рубим филе довольно крупным кубиком, солим-перчим. Добавляем зиру и половину чили, смешиваем, маринуем 15 минут. Половину масла растапливаем в сотейнике, быстро обжариваем в нем кубики филе до румяности и вынимаем. Добавляем в тот же сотейник оставшееся масло и томим в нем мелко нашинкованный лук. Добавляем чили, чеснок, кайенский перец, соль-перец, корицу, обжариваем еще пару минут. Добавляем томаты, доводим до кипения, добавляем воду и сливки и опять доводим до кипения. Выкладываем в сотейник филе, томим на медленном огне 15 минут. При необходимости добавляем соль-перец. Подаем с отварным рисом, украшаем кинзой.

Чрезвычайно китайский кисло-сладкий цыпленок

НАДО (на 4 порции): Килограмм куриного филе · соль-перец · 60 г кукурузного крахмала · 2 яйца · масло для жарки.

Для соуса: 1 ст. ложка растительного масла · 3 дольки чеснока · 1 сладкий перец · 180 мл яблочного уксуса · 1 ст. ложка соевого соуса · четверть стакана кетчупа · 100 г сахара · петрушка и кунжут для украшения.

ГОТОВИМ:

Филе рубим крупным кубиком, солим-перчим. Добавляем крахмал, смешиваем. Яйца взбиваем, макаем в них кусочки курицы и обжариваем в большом количестве масла до готовности. Выкладываем на бумажное полотенце, отставляем в сторону. Сковороду разогреваем, добавляем немного масла и обжариваем рубленый чеснок. Добавляем нарезанный сладкий перец, уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Доводим до кипения, убавляем огонь. Когда соус загустеет, добавляем курицу, размешиваем. Подаем с рисом, украсив петрушкой и кунжутом.

Откровенно американский фруктовый салат

Эту роскошную закуску каждый день готовить не будешь — дороговато выходит в наших широтах, но вот для детского праздника, например, самое то. Ради такого салата дети с радостью откажутся даже от жареной картошки.

НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 2 киви · 2 манго · 2 банана · 200 г голубики или винограда · 2 ст. ложки жидкого меда · 1 лайм.

ГОТОВИМ:

Клубнику режем на четвертинки, предварительно удалив чашелистики. Киви чистим, режем на четвертинки кружочков. Бананы режем кружочками, манго — не слишком мелким кубиком. Голубику просто промываем, виноград режем на половинки. Делаем заправку: смешиваем мед и сок лайма. Поливаем заправкой фрукты и ягоды, размешиваем. Подаем в керамических стаканчиках из-под йогурта или в любой другой подходящей порционной посуде (фужерах, маленьких пиалах, низких стаканах для виски и т. п.) вместе со шпажкой для канапе.

На редкость итальянская паста с грибами и шпинатом

НАДО (на 2 порции): 1 ст. ложка растительного масла · 150 г свежего шпината · 150 г шампиньонов · по 1 ч. ложке соли и перца · 200 г готового соуса песто · 120 г тертого пармезана · полпачки спагетти или других макарон.

ГОТОВИМ: