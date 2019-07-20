Изысканные иностранные блюда на скорую руку

Очень индийская курица
НАДО (на 4 порции): 1 кг куриного филе · соль-перец по вкусу · 0,5 чайной ложки куркумы · 100 г сливочного масла · 2 луковицы · 1 ч. ложка зиры · 1 ч. ложка тертого имбиря · 3 зубчика чеснока · 1 палочка корицы · 400 мл протертых томатов · 250 мл воды · 200 мл жирных сливок · 1 ч. ложка молотого кайенского перца · 2 ч. ложки молотого чили · кинза для украшения.
ГОТОВИМ:
- Рубим филе довольно крупным кубиком, солим-перчим.
- Добавляем зиру и половину чили, смешиваем, маринуем 15 минут.
- Половину масла растапливаем в сотейнике, быстро обжариваем в нем кубики филе до румяности и вынимаем.
- Добавляем в тот же сотейник оставшееся масло и томим в нем мелко нашинкованный лук.
- Добавляем чили, чеснок, кайенский перец, соль-перец, корицу, обжариваем еще пару минут.
- Добавляем томаты, доводим до кипения, добавляем воду и сливки и опять доводим до кипения.
- Выкладываем в сотейник филе, томим на медленном огне 15 минут.
- При необходимости добавляем соль-перец.
- Подаем с отварным рисом, украшаем кинзой.
Чрезвычайно китайский кисло-сладкий цыпленок
НАДО (на 4 порции): Килограмм куриного филе · соль-перец · 60 г кукурузного крахмала · 2 яйца · масло для жарки.
Для соуса: 1 ст. ложка растительного масла · 3 дольки чеснока · 1 сладкий перец · 180 мл яблочного уксуса · 1 ст. ложка соевого соуса · четверть стакана кетчупа · 100 г сахара · петрушка и кунжут для украшения.
ГОТОВИМ:
- Филе рубим крупным кубиком, солим-перчим.
- Добавляем крахмал, смешиваем.
- Яйца взбиваем, макаем в них кусочки курицы и обжариваем в большом количестве масла до готовности. Выкладываем на бумажное полотенце, отставляем в сторону.
- Сковороду разогреваем, добавляем немного масла и обжариваем рубленый чеснок.
- Добавляем нарезанный сладкий перец, уксус, соевый соус, кетчуп и сахар. Доводим до кипения, убавляем огонь.
- Когда соус загустеет, добавляем курицу, размешиваем.
- Подаем с рисом, украсив петрушкой и кунжутом.
Откровенно американский фруктовый салат
Эту роскошную закуску каждый день готовить не будешь — дороговато выходит в наших широтах, но вот для детского праздника, например, самое то. Ради такого салата дети с радостью откажутся даже от жареной картошки.
НАДО (на 4 порции): 300 г клубники · 2 киви · 2 манго · 2 банана · 200 г голубики или винограда · 2 ст. ложки жидкого меда · 1 лайм.
ГОТОВИМ:
- Клубнику режем на четвертинки, предварительно удалив чашелистики.
- Киви чистим, режем на четвертинки кружочков.
- Бананы режем кружочками, манго — не слишком мелким кубиком.
- Голубику просто промываем, виноград режем на половинки.
- Делаем заправку: смешиваем мед и сок лайма.
- Поливаем заправкой фрукты и ягоды, размешиваем.
- Подаем в керамических стаканчиках из-под йогурта или в любой другой подходящей порционной посуде (фужерах, маленьких пиалах, низких стаканах для виски и т. п.) вместе со шпажкой для канапе.
На редкость итальянская паста с грибами и шпинатом
НАДО (на 2 порции): 1 ст. ложка растительного масла · 150 г свежего шпината · 150 г шампиньонов · по 1 ч. ложке соли и перца · 200 г готового соуса песто · 120 г тертого пармезана · полпачки спагетти или других макарон.
ГОТОВИМ:
- Отварите спагетти, как обычно.
- В разогретый сотейник добавьте масло, слегка обжарьте в нем промытый шпинат.
- Добавьте грибы (предварительно нарезать половинки пластинками), соль-перец и готовьте, пока не выпарится вода из грибов.
- Добавьте песто и пармезан, размешайте.
- Добавьте спагетти, хорошо размешайте.